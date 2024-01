Destiny 2: Alle Inhalte, die das Spiel zum DLC „Die Finale Form“ verlassen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Viel wichter ist jedoch, dass Die Finale Form auch das Ende der Legendären Bruchstücke in Destiny 2 bedeutet. Ihr solltet es euch also nicht entgehen lassen, sie gegen etwas Nützliches einzutauschen. Diese Händler könnt ihr dafür ansteuern:

Diese Storyinhalte verschwinden: Der DLC brachte insgesamt vier Seasons-Storys mit die dann ab Juni 2024 nicht mehr verfügbar sind. Hier sollte man jedoch auch beachten: Einige von ihnen könnten wieder zurückkehren, in andere Playlists aufgenommen werden oder in die Vermächtnis-Rotationen verlegt werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to