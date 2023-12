Destiny 2: So bekommt Ihr den Exo-Bogen „Wunschwache“ und seine 4 Katalysatoren

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Der „Wunschwache“-Bogen und seine Katalysatoren warten ab sofort darauf, von mutigen Hütern erobert zu werden. Konntet ihr den Bogen bereits testen? Dann hinterlasst uns gerne eure persönliche Einschätzung der Waffe in den Kommentaren. Destiny 2 stellt in 30 Sekunden die Belohnung für den Abschluss der neusten Exo-Mission vor

Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Ultimativer Waffen-Crafting-Guide – So formt ihr in Destiny 2 eigene Waffen

Der schnellste Weg, um alle Katalysatoren zu erhalten, ist also in den nächsten vier Wochen jede Woche einen Legendären-Run von Verflucht zu absolvieren.

So bekommt ihr die zusätzlichen Vorteile: Um am Ende das volle Potenzial des „Wunschwache“-Bogens auszuschöpfen zu können, müsst ihr seine Katalysatoren freischalten. Diese Katalysatoren verleihen dem Bogen zusätzliche Boni und machen ihn noch tödlicher im Kampf.

Hinweis: Stellt Sie sicher, dass ihr das Bauplan-Muster direkt extrahiert, damit ihr es in Zukunft in der Enklave auch herstellen könnt und die Waffe in eurer Sammlung aktiviert wird. Vor allem, wenn ihr den Bogen jemals zerlegen möchtet.

Wo startet die Mission? Um die neue Exo-Mission aus Season 23 freizuschalten, müsst ihr lediglich die Story in Woche 4 der Saison des Wunsches spielen. Sie führt euch dann zu Krähe auf die H.E.L.M., wo ihr Zugang in die Mission erhaltet.

Wenn das nach etwas klingt, was ihr braucht, dann zeigen wir euch in diesem Artikel, wie ihr den Bogen bekommt und vor allem, wie ihr seine intrinsischen Upgrades und Katalysatoren freischaltet.

Das kann die neue Exo-Waffe: Ein neues exotisches Abenteuer erwartet euch in der Welt von Destiny 2. Diesmal dreht sich alles um den besonderen Exo-Bogen „Wunschwache“ mit dem Element Strang . Die Jagd nach dieser neuen Waffe findet in der Exo-Mission Verflucht statt und ist jede Mühe wert, wenn ihr ein Fan von Strang seid.

Seit dieser Woche können Hüter in Destiny 2 die neue exotische Mission „Verflucht“ spielen und den exotischen Bogen namens „Wunschwache“ ergattern. MeinMMO zeigt euch, wie gut er ist und wie ihr an seine vier Katalysatoren gelangt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to