Destiny 2 stellt in 30 Sekunden die Belohnung für den Abschluss der neusten Exo-Mission vor

Die neuste exotische Mission in Destiny 2 belohnt euch mit einer neuen Waffe. Diese wird in einem Trailer in knapp 30 Sekunden vorgestellt. Alles Infos, die wir dazu haben, findet ihr hier.

Welche Waffe gibt es als Belohnung? Nach Abschluss der neusten exotischen Mission erhaltet ihr den neuen exotischen Strangbogen namens „Wunschwache“, welcher auch craftingfähig ist. Damit bekommt ihr den neusten Zugang unter den exotischen Waffen in Destiny 2.

Auch verschiedene Waffeneigenschaften könnt ihr euch mit jedem Abschluss einer wöchentlichen Mission verdienen, um euer Gameplay zu individualisieren.

Im Trailer könnt ihr schon einen ersten Blick auf den Bogen werfen und diesen in Aktion erleben. Schon auf den ersten Blick macht der Bogen einen ziemlich guten Eindruck, mit seinem besonderen Design und den grün leuchtenden Strängen:

„Wunschwache“ ist der neuste Zugang unter den exotischen Waffen

Welche Mission müsst ihr abschließen? Um die neue Waffe als Belohnung in Destiny 2 zu erhalten, müsst ihr die neuste exotische Mission abschließen. Diese läuft unter dem Namen „Verflucht“.

Um die Mission zu erhalten, müsst ihr lediglich die Story dieser Woche spielen. Ihr bekommt sie dann ganz einfach von Krähe. Ihr begebt euch in dieser Mission in den Schwarzen Garten, um tief im Inneren die Überreste der Ahamkara zu entdecken.

Wollt ihr euch mit anderen Spielern für die exotische Mission „Verflucht“ zusammenschließen, dann könnt ihr den neuen Einsatztrupp-Finde im Spiel nutzen. Dieser ermöglicht es euch, neue Teamkameraden zu finden, die zu eurem Spielstil passen.

Vor kurzem veröffentlichte Destiny 2 den Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“, aus welchem ihr die mächtige exotische Pistole „Vergrabene Blutlinie“ erhaltet. Wie ihr alle Dungeons von 2023 meistert, hat euch MeinMMO-Autorin Britta erklärt.

Was haltet ihr von dem neuen Bogen? Habt ihr euch bereits an die neue Mission gewagt? Schreibt uns gerne in die Kommentare.