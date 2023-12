Destiny 2: Weekly-Reset am 19.12. – Bringt die Exo-Mission „Verflucht“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das waren alle Informationen. Wir wünschen euch viel Erfolg in der neuen Exo-Mission und gerne könnt ihr kommentieren, wie euch diese gefallen hat. Wenn ihr wissen wollt, was euch darüber hinaus im Jahr 2024 erwartet, dann schaut gerne hier vorbei: Destiny 2: Saison des Wunsches wird fast 7 Monate dauern: Das ist geplant, um den Shooter lebendig zu halten

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es wird wohl auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr geben. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt ist seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet: der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Wenn ihr wissen wollt, was euch genau in der Exo-Mission erwartet, dann schaut dieses Video:

Das passiert diese Woche: Auch wenn sich Bungie bereits in eine kleine Winterpause verabschiedet hat, geht es in Destiny 2 trotzdem weiter. Heute erwartet die Spieler der Start der neuen Exo-Mission, die Spitzenreiterdämmerung wird freigeschaltet, das Anbruch-Event geht weiter und natürlich gibt es auch einen neuen Abschnitt der Saison des Wunsches-Story.

