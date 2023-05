Destiny 2: Alle kostenlosen Events 2023 in der Übersicht und wie sie funktionieren

In Destiny 2 stehen 2023 mehrere kostenlose Jahreszeiten-Events auf dem Programm, die Hütern die Möglichkeit bieten, spezielle Belohnungen und Herausforderungen zu verdienen. In diesem Artikel geben wir einen Überblick zu diesen Events und erklären, wie sie funktionieren.

Was sind Jahreszeiten-Events in Destiny 2? In Destiny 2 gibt es spezielle Events, die besonders sind. Es handelt sich um die vier kostenlosen Jahreszeiten-Events. Ist eines aktiv, dann wird der Turm der Letzten Stadt von Bungie mit einer Menge wunderschöner Dekorationen geschmückt, natürlich immer passend zum Event.

Die “Hüter-Spiele” sind ein jährliches Event, das im Frühjahr stattfindet und den Frühling einläutet.

Die “Sonnenwende” ist ein heißes Sommer-Event, das meist im Juli stattfindet.

Das “Festival der Verlorenen” ist das Halloween-Event und findet daher im Oktober statt.

Den “Anbruch” feiert Bungie im Dezember und verbreitet feierliche Stimmung mit Plätzchen.

Wer an allen Events teilnimmt, kann sich, neben den einzelnen Event-Titeln, auch einen besonderen Titel verdienen. Im Jahr 2022 war das der “Schwelger”-Titel.

Eva Levante nennen Hüter auch liebevoll “Space-Omi” – sie begleitet die Jahreszeiten-Events

Eva Levante ist “Space-Omi” und Event-Spezialistin in Destiny 2: Erwähnenswert ist auch, dass Hüter nur bei diesen Jahreszeiten-Events auf die bekannteste Space-Omi im Destiny-Universum treffen können: Eva Levante. Sie ist die Ansprechpartnerin und Hauptmoderatorin der Jahreszeiten-Events und lässt auch gern neue Event-Waffen springen.

MeinMMO gibt euch nun einen praktischen Überblick zu den Events und was euch dabei erwartet.

Die Hüterspiele – Frühlingsevent

Was sind die Hüterspiele für ein Event? Bei den Hüterspielen handelt es sich um das Frühjahrs-Event, in dem die verschiedenen Klassen aus Destiny 2 gegeneinander antreten – eine Art olympischer Wettkampf zwischen Jägern, Titanen und Warlocks.

Wann finden die Hüter-Spiele statt? Die Zeiten variieren immer ein wenig – je nachdem wie Bungie seinen Content in einer Season geplant hat. Im Jahr 2023 finden die Hüterspiele vom 02. bis 23. Mai, also über 3 Wochen, statt.

Wie funktioniert das Event? Bungie stellt während des “Hüterspiele”-Events spezifische Aufgaben und verteilt Medaillen für ihre Erledigung, um zu sehen, welche Klasse die Oberhand hat.

Diese Medaillen verdienen Spieler, indem sie eine von Bungie festgelegte Aktivität spielen. 2023 ist das beispielsweise die Strikes-Ops-Playlist und die Kompetitiv-Playlist mit dem Modus “Vorherrschaft”.

Unabhängig von eurer Klasse bringt das Erreichen hoher Punktzahlen einen in der Quest „Hüter-Spiele“ weiter, wodurch man immer mehr Fackeln im Turm entzünden kann, um Prämien zu erhalten. Von Bronze bis Platin schaltet jede Fackel eine bessere Prämie frei als die vorherige, also lohnt es sich.

Am Ende der Hüterspiele erhält das Siegerteam ein Jahr lang das Recht zum Prahlen sowie eine Gedenkstatue, die das ganze Jahr über im Turm ausgestellt ist.

Welche Belohnung gibt es bei den Hüterspielen 2023?

Die Eventkarte ist teil jedes Jahreszeiten-Events in Destiny 2 – sie bietet gegen Silber sofortige Prämien

Verdient 2023 diesen Titel bei den Hüterspielen: Über die Eventkarte, welche zu jedem Jahreszeiten-Event neu bestückt wird, können sich die Hüter Eventprämien erspielen.

Schließt man so jede Herausforderung bei den Hüterspielen ab, erhält man den Titel „Champ“. Er kann auch vergoldet werden, was jedoch das Erledigen von ein paar zusätzlichen Triumphen erfordert.

Wenn ihr eure Event-Karte für 1.000 Silber aufwertet, schaltet ihr sofort neue Prämien frei, und mit den Pässen, die ihr durch das Abschließen von Herausforderungen verdient, könnt ihr noch mehr freischalten. Ihr erhaltet die Pässe jedoch auch dann, wenn ihr die Karte nicht aufgerüstet habt.

Verdient bei den Hüterspielen 2023 “Taraxippos”, das erste Strang-Scoutgewehr in Destiny 2

Diese Waffen kann man sich 2023 bei den Hüterspielen verdienen:

2022 erschuf Bungie für die Hüterspiele eine Leere-Maschinenpistole namens “Der Titel”. Sie ist auch 2023, allerdings mit neuen, aufgefrischten Perks, erhältlich.

Die neue vorgestellte Hüterspiele-Waffe 2023 ist “Taraxippos”, das erste legendäre Strang-Scout-Gewehr in Destiny 2. Sie hat ein Leichtes Gehäuse und einige erstaunliche Perk-Kombinationen.

Sonnenwende – Sommerevent

Was ist die Sonnenwende für ein Event? Jedes Jahr im Sommer ist es in Destiny 2 üblich, das zeitbegrenzte „Sonnenwende-Event“ in der Europäischen Luftzone zu feiern.

Hier sind jedes Jahr vor allem die leuchtenden Ornamente der Sonnenwende-Rüstungen sehr gefragt und die recht speziellen Cosmetics, welche es an den Glanzstaub-Strand des Everversums spült.

Wann findet die Sonnenwende statt? Derzeit ist für 2023 noch kein genaues Datum bekannt. Aber normalerweise findet die Sonnenwende traditionell im Sommer statt. Also meistens zwischen Juli und August.

Wie funktioniert das Event? Mit dem Event kommt jedes Jahr auch ein weiteres Gebiet ins Spiel, die Europäische Luftzone. 2022 absolvierten die Hüter dort eine Art Horden-Modus-Aktivität namens „Lagerfeuer-Party“. Hier ist das Ziel ein riesiges Lagerfeuer zu errichten und durch Töten von Mini-Bossen so viele Lootkisten wie möglich freizuschalten.

Je mehr Mini-Bosse ihr vor dem Endkampf erledigt, desto mehr Loot-Kisten spawnen.

Am Ende haben die Spieler dann etwas weniger als 2 Minuten Zeit, um die Lootkisten im ganzen Gebiet zu finden.

Welche Belohnung gibt es bei der Sonnenwende?

2022 konnten Spieler während der Sonnenwende mit Silberasche ihre Werte selbst bestimmen

Das macht die Sonnenwende besonders: Das Sonnenwende-Event ist auch bei den Belohnungen speziell, denn die Hüter können nicht nur ein Rüstungsglühen freischalten. Man kann auch die Werte der erhaltenen Rüstungsteile neu verteilen und so einmalig im Spiel seine Rüstung ein Stück weit selbst beeinflussen.

Wer also noch Werte in seiner Rüstung ausbalancieren will, um sie perfekt zu machen, kommt um dieses Jahreszeiten-Event nicht herum.

Hüter, die zum dritten Upgrade-Vorgang kommen, können sich im letzten Mod-Slot der Sonnenwende-Rüstung für einen Status-Wert entscheiden, der mindestens einen Wert von +20 besitzen soll.

Kombiniert man das mit einem Geist-Mod, für einen weiteren Status-Wert, erhält man dort nochmals mindestens +10 auf den Rüstungswert.

Das war der Titel bei der Sonnenwende: Im Jahr 2022 konnten sich die Spieler bei der Sonnenwende den Titel “Flammenhüter” sichern. Er kann auch vergoldet werden, was jedoch das Erledigen von ein paar zusätzlichen Triumphen erfordert.

Diese Waffen konnte man 2022 bei der Sonnenwende verdienen: Bungie spendierte dem Sonnenwende-Event eine 120er-Stasis-Handfeuerwaffe “Etwas Neues” mit aggressivem Gehäuse im Kinetik-Slot.

Destiny 2 bringt zum Event eine neue, viel zu starke Waffe – „Das kann nur ein Fehler sein!“

