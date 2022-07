Destiny 2 bringt zum Event eine neue, viel zu starke Waffe – „Das kann nur ein Fehler sein!“

In Destiny 2 haben gestern Abend mit der Sonnenwende 2022 die Sommerfeierlichkeiten begonnen und „Etwas Neues“ mitgebracht. Dabei handelt es sich um die neue Eventwaffe, welche im wahrsten Sinne des Wortes einen „Traumjob“ beim Nachladen von jeder ausgerüsteten Waffe macht. Dieser Effekt ist so stark, dass viele Spieler davon ausgehen: „Das kann nur ein Fehler sein!“

Es wirkt einfach zu gut, um wahr zu sein, was die Sonnenwende 2022 den Spielern da beschert hat. Wie jedes Event in Destiny 2 brachten auch die Sommerfeierlichkeiten eine neue Eventwaffe namens „Etwas Neues“ mit. Diese können sich die Spieler derzeit mit den von ihnen gewünschten Eigenschaften erspielen.

Das Event hat neben der Waffe auch noch eine neue Aktivität ins Spiel gebracht, die euch Bungie in diesem Event-Trailer zur Sonnenwende 2022 vorgestellt hat:

Um welche Eventwaffe handelt es sich? Wie Leaks bereits vorausgesagt haben, ist „Etwas Neues“ eine 120er-Stasis-Handfeuerwaffe mit aggressivem Gehäuse im Kinetik-Slot. Sie ist sicherlich nicht die beste Option fürs PvP in Destiny 2, aber solide, wenn man die Handhabung der Waffe etwas verbessert. Allerdings ist ihre stärkste und irgendwie derzeit auch mehr die wohl kaputte Eigenschaft des eventspezifischen Ursprungsmerkmals „Traumjob“.

Der Ursprungsperk „Traumjob“ sorgt dafür, dass pro Nachladen, Assists oder Todesstoß-Assists die Waffe jeweils einmal aus den Reserven aufgefüllt wird, wodurch das Magazin potenziell überläuft.

Das soll der neue Perk können: Wenn ihr also die neue Event-Handfeuerwaffe „Etwas Neues“ im Kinetik-Slot ausrüstet und einer eurer Teammates einen Gegner tötet, dann wird die Waffe automatisch aus den Munitionsreserven nachgeladen. Ihr könnt euch also im Team das Nachladen damit fast immer sparen. Im optimalen Fall kann diese Waffe dann, statt der 8 Patronen, bis zu 11 Patronen ins Magazin laden.

Das kann der neue Perk tatsächlich: Diese offizielle Beschreibung des Ursprungsperks erwähnt jedoch nicht, was Spieler nun überraschend festgestellt haben. Die Waffe macht nämlich im wahrsten Sinne des Wortes einen echten „Traumjob“, denn dieser Effekt des Ursprungsperks wirkt nicht nur für die Eventwaffe selbst.

Er funktioniert für alle eure ausgerüsteten Waffen – sogar für euren exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorn“ oder die exotische Schrotflinte „Der Vierte Reiter“. Hier ein kleiner Vorgeschmack, wie sie mit überladenem Magazin einen Champion in seine Moleküle zerlegt:

Was sind Ursprungsattribute auf Waffen?

Mit der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ hat Destiny 2 auch sogenannte Ursprungsattribute oder -merkmale auf seinen Waffen eingeführt. Dabei handelt es sich um zusätzliche und auch einzigartige Vorteile, welche die Herkunft einer Waffe zeigen und den Spielern teilweise recht starke, Vorteile einbringen.

So besitzen beispielsweise alle Waffen aus dem Raid „Schwur des Schülers“ den spezifischen Ursprungsperk „Seelentrinker“.

Bei der Sonnenwende 2022 haben Waffen das einzigartige Ursprungsperk „Traumjob“, wodurch das Magazin potenziell überläuft.

Das fühlt sich nicht nur stark an – es ist es auch. So stark, dass Spieler, die es ausprobiert haben, nicht glauben können, dass Bungie diese Option der neuen Ursprungseigenschaft tatsächlich so gewollt hat.

So schreibt ein Spieler namens SlotDizel ungläubig dazu auf reddit:

Nein, das kann nicht das sein, was eine Eventwaffe sein sollte, sie ist viel zu stark. Das ist spielzerstörend. Ich bin sicher, dass es nicht bleiben wird. kommentiert der Spieler SlotDizel den Effekt des Perks via reddit

Wie kann man diesen Effekt für alle Waffen nutzen? Damit könnte er nicht Unrecht haben, auch wenn sich der Effekt nicht einfach so auf eure anderen Waffen überträgt.

Ihr müsst darauf achten, nachdem ihr zunächst mit der Eventwaffe „Etwas Neues“ einem Gegner Schaden gemacht habt, schnell auf eine andere Waffe zu wechseln. Und zwar so schnell, bevor einer eurer Teammates eben diesen von euch angeschossenen Gegner killt. Nur dann könnt ihr auch eure anderen Waffen durch den Effekt des Ursprungsperks „Traumjob“ überladen.

So erhält beispielsweise die Schrotflinte „Der vierte Reiter“ in unseren Tests statt 4 satte 18 Schuss.

Beim exotischen Granatwerfer „Parasit“ ging es von minimalistisch 1 auf ganze 7 Schuss rauf.

Der starke, exotische Raketenwerfer „Gjallarhorn“ erhält statt 2 ganze 6 Raketen in seinen Lauf.

Und auch die Maschinenpistole Calus-Mini-Werkzeug lässt sich von 38 auf 61 Schuss überladen.

Durchaus möglich, dass hier sogar noch mehr Munition in die Waffen reingeht. Es kommt eben immer darauf an, dass ihr auch genügend Munition bekommt, denn ihr braucht entsprechende Reserven dafür. Die Munition zum Überladen kommt also nicht aus dem Nichts.

Der Perk „Traumjob“ wird außerdem nur einmal pro Nachladen getriggert. Ihr solltet also immer wieder ein paar Schüsse heraushauen, damit ihr den Effekt der Waffe „Etwas Neues“ wieder auslösen könnt.

Was sagt Bungie dazu? Derzeit hat sich Bungie noch nicht dazu geäußert. Doch was wir bisher gesehen haben, ist diese Eventwaffe sicher gut für solche Spieler, die es hassen nachzuladen. Sie würde aber langfristig auch dafür sorgen, dass vieles im Spiel enorm an Stärke gewinnt.

Es ist entsprechend davon auszugehen, dass der Entwickler dies in sehr naher Zukunft fixen wird, damit der Perk wie beschrieben funktioniert. Wenn ihr also noch nicht das Vergnügen hattet, dann ist unser Tipp: Probiert es unbedingt aus – solange es noch geht.

Zuletzt noch ein kleiner Fun-Fact der Event-Waffe: Spieler in Destiny 2 wissen, Bungie nimmt gerne alte und bekannte Waffen, poliert sie etwas auf und bringt sie dann wieder zu einer anderen Gelegenheit ins Spiel zurück. Die Waffenlore von „Etwas Neues“ spielt ironisch mit dieser Tatsache.

Dort könnt ihr erfahren, warum Recycling in Destiny 2 eben immer wieder vorkommt. Schuld ist eurer Waffenmeister Banshee-44. Dort erklärt er, warum jede Waffe für ihn eine neue Waffe ist. Er hat einfach kein so gutes Gedächtnis und für ihn fühlt sich deswegen jede Waffe, auch eine alte, neu an.

Hüter bringen mir Schrott, Teile von Waffen, die sie zerlegt haben, und ich mach daraus etwas Neues. Nicht immer das, was sich die Hüter erhofft haben, aber sie versuchen es weiter und bringen mir immer wieder neue Teile. Gleiche Handlung, anderes Ergebnis. erklärt es Destiny-2-Waffenmeister Banshee-44

Habt ihr den Effekt der Waffe bereits bemerkt und schon eifrig genutzt? Oder haben wir euch jetzt erst neugierig gemacht und ihr werdet euch diese coole „Traumjob“-Nummer selbst ansehen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.