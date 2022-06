Destiny 2: Sonnenwende-Event 2022 – Erste Leaks zeigen Waffen, Skins und Rüstungs-Ornamente

Am 19. Juli 2022 startet bei Destiny 2 das Sonnenwende-Sommer-Event. Neben den beliebten, leuchtenden Rüstungs-Ornamenten, welche Hüter dort jedes Jahr erspielen können, werden sich diesmal auch ein paar Dinge ändern. MeinMMO hat die ersten Leaks für euch zusammengefasst und zeigt, was die Hüter im Jahr 2022 beim Sonnenwende-Event erwartet.

Was ist das Sonnenwende-Event? Jedes Jahr im Sommer ist es in Destiny 2 üblich, das zeitbegrenzte „Sonnenwende-Event“ in der Europäischen Luftzone zu feiern. Die Organisation des Events und Aufgabenverteilung an die Hüter übernimmt traditionell Space-Omi Eva Levante.

Hüter werden sodann nach dem Einloggen nicht nur den Turm besonders geschmückt vorfinden, sondern auch sommerliche Items zum Erspielen bekommen. Hier sind jedes Jahr vor allem die leuchtenden Ornamente der Sonnenwende-Rüstungen sehr gefragt und die recht speziellen Cosmetics, welche es an den Glanzstaub-Strand des Everversums spült.

Neben diesen bekannten Details hat der Entwickler aber auch kleine Anpassungen am Event vorgenommen, die 2022 ein paar Neuerungen mit sich bringen.

Das Sonnenwende-Event bringt 2022 erstmals die Event-Karte.

Das ändert sich 2022 bei Sonnenwende-Event: Neben der Tatsache, dass die Sonnenwende ab sofort ohne Helden auskommen muss und nur noch „Sonnenwende“ heißt, hat Bungie auch folgende Änderungen geplant:

Zum Start der Sonnenwende 2022 wird offiziell die neue „Event-Karte“ bei Destiny 2 eingeführt, welche euren Fortschritt für alle Events zukünftig genau verzeichnet.

Ein Event-Siegel samt -Titel kommt ebenfalls ins Spiel, was Spieler sich während des Sonnenwende-Events und darüber hinaus verdienen können.

Es wird keine Sonnenwende-Rüstungsaufgaben mehr geben, die man abschließen muss. Stattdessen sammeln die Spieler nun Schlüssel oder Pakete in sogenannten Event-Herausforderungen.

Die Sonnenwende-Rüstung wird upgradebar sein und es den Hütern ermöglichen, Ihre Statswerte neu zu mischen.

Zusätzlich wird es eine neue Aktivität in der bereits bekannten Europäischen Luftzone geben: die „Lagerfeuer-Party“. Hier sollen die Hüter eine Art „parakausales Lagerfeuer“ errichten und es klingt fast so, als kommt hier vielleicht sogar ein Horden-Modus mit immer schwieriger werdenden Wellen.

Event-Karte gilt für alle jährlichen Events

Wenn die Sonnenwende 2022 gestartet ist, können sich alle Spieler bei Eva Levante erstmals die neue Event-Karte abholen. Die Aufgaben, welche sie bietet, sollen dabei den saisonalen Herausforderungen ähneln.

Solange das Event läuft, hat man damit Zugriff auf die respektiven Herausforderungen und Prämien des gerade aktiven Events.

Wie die Event-Herausforderungen

die Event-Siegel und -Titel

sowie die einzigartigen Event-Prämien

Die Karte verschwindet wieder, wenn das entsprechende Event endet. Eine genaue Erklärung dazu, wie die Event-Karte im Detail funktioniert, findet ihr im „This Week at Bungie“-Blog vom 19. Mai.

Leak zeigt kultigen Krabben-Sparrow und prismatische Rüstungen

Wie bereits erwähnt, sind für viele Hüter die Sonnenwende-Rüstungen das Event-Highlight. Daher haben sich ein paar Dataminer und Leaker wie Elliot und entitybrother, welche DestinyBulletin zusammenfasst, durch den Code von Destiny 2 gewühlt, um euch einen ersten Blick auf die neuen Rüstungsornamente und weiteren Items des diesjährigen Sonnenwende-Events 2022 zu geben.

Laut dem Leak sollen die Rüstungen wohl sogenannte „Prisma-Sets“ sein:

Für den Jäger das „Phosphoreszierende Prisma“-Set.

Für den Warlock das „Funkelnde Prisma“-Set.

Und für den Titan das „Glühende Prisma“-Set“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So schick werden Hüter 2022 wohl bei der Sonnenwende aussehen.

Und die neue Sonnenwende-Event-Waffe? Während der Hüterspiele 2022 konnten sich die Spieler die Maschinenpistole „Der Titel“ erspielen. Das Sommer-Event soll dagegen eine Handfeuerwaffe im typischen Event-Look bieten. Daneben sind ein paar Cosmetics zu sehen, mit denen Hüter ihre Geister in den Sommerurlaub schicken können.

Auf Twitter spekuliert die Community, wie beispielsweise der Spieler Gray, ob es sich bei der offensichtlichen Neuauflage der gezeigten Handfeuerwaffe um die Sunsetwaffe „Bessere Teufel“ handeln könnte. Vielleicht jetzt als Solar-Waffe mit einer 120er-Feuerrate?

Die Handfeuerwaffe „Bessere Teufel“ – Kommt sie zum Sonnenwende-Event zurück?

Event-Sparrow ist wohl kultiges Krabben-Gefährt: Neben den Geisthüllen und der Waffe wird es natürlich wieder thematisch passende Sommer-Sparrows geben. Zum einen wohl einen neuen Mini-Sparrow, diesmal im Auto-Scooter-Look.

Das Highlight in diesem Jahr ist allerdings bereits jetzt der geleakte „Krabben-Sparrow“. Er erinnert stark an den gruseligen Spinnen-Sparrow“ aus dem Halloween-Event. Ob er jedoch genauso coole Moves draufhat, ist leider noch nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann startet die Sonnenwende 2022 und wer kann teilnehmen? Bungie hat bereits mitgeteilt, dass das Sommer-Event im Jahr 2022 offiziell am 19. Juli, nach dem Weekly-Reset um 19 Uhr, starten wird.

Das Event ist wie immer kostenlos, sodass jeder interessierte Spieler daran teilnehmen kann. Neue Spieler müssen lediglich die Einführungs-Quest dafür abschließen.

Was sagt ihr zu diesen ersten Leaks zum Sonnenwende-Event 2022 in Destiny 2. Gibt es irgendeine Prämie, auf die ihr euch ganz besonders freut und werdet ihr dafür ein paar Stunden investieren, um dann in prismatischen Glanz mit neuer Handfeuerwaffe zu erstrahlen? Oder ist euch das zu viel Aufwand und ihr chillt lieber in einer Hängematte unter der echten Sonne? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.