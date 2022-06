In Destiny 2 dominiert überraschend ein altes Exotic das Hardcore-PvP „Prüfungen von Osiris“ – Zeit für Erklärungen

Wer dieses Wochenende bei Destiny 2 im Hardcore-PvP „Prüfungen von Osiris“ unterwegs war, dem fiel sofort auf: Das alte Waffen-Exotic „Keine Zeit für Erklärungen“ aus Beyond Light dominierte überraschend stark einen Großteil der Matches. MeinMMO hat Zeit für Erklärungen und sagt euch, warum genau dieses Impulsgewehr jetzt so stark ist und wie ihr es bekommt.

Das ist die neue Meta im Hardcore-PvP: Nachdem Bungie in Season 17 einige Anpassungen vorgenommen hat, steht nun fest, dass Impulsgewehre die großen Gewinner der Season 17 sind.

Wie stark und dominant konnte man dieses Wochenende in den „Prüfungen von Osiris“ erleben. Das Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ sorgte dort in Summe für fast 2 Millionen Hüterkills an einem Wochenende.

Impulsgewehre dominierten das Trials-Wochenende vom 24. – 28. Juni.

Das Waffenexotic, welches mit Beyond Light über den Pass der Season 12 ins Spiel kam, profitiert derzeit vom allgemeinen Buff für Impulsgewehre der Season 17.

Bis dahin konnten Impulsgewehre mit Waffengattungen, wie Handfeuerwaffen, nie wirklich konkurrieren oder gar ihren Spitzenplatz in der PvP-Waffenrangliste streitig machen.

Was macht das Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ so stark? Grundsätzlich war das aggressive Impulsgewehr, das automatisch feuert, nie wirklich schlecht in Destiny 2.

Hüter konnten es nutzen, um ihre Gegner mit nur 2 Salven hinzulegen. Die TTK von „Keine Zeit für Erklärungen“ liegt immerhin bei 0,67 Sekunden. Daneben stimmt auch die Reichweite, sodass ihr über lange Distanzen kämpfen und Gegner mit hohem Schaden überraschen könnt.

Das Exotic „Keine Zeit für Erklärungen“ kam 2020 mit dem DLC „Jenseits des Lichts“ zu Destiny 2.

Jetzt, nach den Änderungen in Season 17, haben die Hüter erkannt, dass die Stärken dieser Waffe noch effektiver geworden sind.

Impulsgewehre haben in Season 17 einen kleinen Buff bekommen. Sie machen jetzt leicht erhöhten Schaden, für mehr Kills mit weniger benötigten kritischen Treffern.

Zudem bedeutet die neue „Effektivität in der Luft“, dass schlichtweg weniger Handfeuerwaffen und mehr Impulsgewehre genutzt werden. Im Allgemeinen sind die meisten Waffen jetzt in der Luft zwar genauer, aber es ist auch viel unwahrscheinlicher geworden, dass man Kopfschüsse erzielt.

Der fehlende Mod „Ikarus-Griff“ ist beim Exotic „Keine Zeit für Erklärungen“ weniger relevant.

Und das saisonale Artefakt bietet den Spielern zusätzlich einen Mod für „Impulsgewehr-Zielen“, der die effiziente Nutzung des Exotics „Keine Zeit für Erklärungen“ einfacher macht als je zuvor.

Die exotische Eigenschaft bietet einen weiteren Vorteil: Die Waffe stellt ihrem Träger ein kleines „Zeit-Dimensions-Geschütz“ über den Exo-Perk „Nochmal zurückspulen“ zur Seite, das von ganz allein auf Gegner feuert und ist auch beim Nachladen vorteilhaft. Denn von Stasis betroffene oder verlangsamte Gegner sowie präzise Treffer, führen eure Kugeln direkt zurück ins Magazin. Besitzt ihr außerdem den Katalysator, feuern Projektile aus dem Zeitportal häufiger.

Auch andere Impulsgewehre profitieren vom Buff in Season 17: Durch die Änderungen konnte sich auch das Impulsgewehr „Kurz und Knapp“ im Hardcore-Modus der Trials auf Platz 2 behaupten.

Das legendäre Impulsgewehr kam mit der Saison der Auferstandenen ins Spiel und bietet mit den richtigen Perks eine ebenso beeindruckende Reichweite, Genauigkeit sowie eine hervorragende Stabilität.

Das Impulsgewehr „Kurz und Knapp“ aus Season 16. „Der Bote“ – Das Trials-Impulsgewehr aus Season 13

Der bisherige Favorit der Hüter, das Trials-Impulsgewehr „Der Bote“ in der Meisterversion, verliert jedoch an Bedeutung.

Nachdem Bungie den besten Perk dieser Waffe „Desperado“, der dafür sorgte, dass das Nachladen nach einem Präzisions-Todesstoß die Feuerrate erhöhte, abgeschwächt hat, ist es einfach nicht mehr dasselbe. Das sieht man auch an der aktuellen Waffenstatistik im Trials-Report vom 24. – 28. Juni.

So dominierten vorrangig Impulsgewehre das Trials-Wochenende, aber „Der Bote“ ist weit abgeschlagen:

„Keine Zeit für Erklärungen“, 340er-Feuerrate – 1.741.446 Kills (5 %)

„Kurz und Knapp“, 540er-Feuerrate – 1.415.536 Kills (4 %)

„BxR-55 Streiter“, 450er-Feuerrate – 551.094 Kills (2 %)

„Der Bote“ (Adept), 340er-Feuerrate – 500.958 Kills (1 %)

Wie bekommt man das Exotic „Keine Zeit für Erklärungen“? Wenn ihr euch nun ebenfalls als Impulsgewehr-Killer im PvP oder den „Prüfungen von Osiris“ beweisen wollt, dann solltet ihr euch das Exotic aus dem DLC „Jenseits des Lichts“ unbedingt zulegen.

Spieler müssen entweder die Digital Deluxe Edition oder die Standard-Edition plus den Seasonpass aus Season 12 der Erweiterung „Jenseits des Lichts“ besitzen, um die Waffe im Jahr 2022 zu erhalten.

Die Waffe kann dann mit dem Katalysator über eine Kampagnen-Quest der Fremden Exo auf dem Eismond Europa freigespielt werden.

Habt ihr die neugewonnen Vorteile des exotischen Impulsgewehres „Keine Zeit für Erklärungen“ bereits erkannt, oder es vielleicht sogar schon eifrig genutzt und damit Spaß gehabt? Dann berichtet uns gerne in den Kommentaren von euren Erfahrungen und Tipps mit diesem Waffen-Exotic.