Der neueste Dungeon „Dualität“ ist in Destiny 2 gerade beliebter Content. Doch wo viele Hüter etwa 1 Stunde für die Aktivität brauchen, spielt ein Einsatztrupp diesen vom Start bis zum Kill des Endboss lässig in unter 9 Minuten runter. Doch auch wenn ihr keine Speedrunner werden wollt, verrät der Run ein paar praktische Abkürzungen, die auch ihr nutzen könnt.

Was ist das für ein Rekord? Speedruns in Destiny 2 haben eine eigene Fangemeinde. Während andere Spieler meist Stunden in den Aktivitäten verbringen, ist das Ziel der Speedrunner-Community neue Wege zu finden, um Dungeons oder Raids in Rekordzeit abzuschließen. Je schneller, desto besser.

Das haben sich auch die Spieler Gunnarhawk, Speeding-Rex und Zero gedacht und sich den neuesten Dungeon „Dualität“ aus Season 17 vorgenommen. In unter 9 Minuten haben sie in einer fast unglaublichen Schnelligkeit alle drei Encounter des Mini-Raids samt Boss-Fights und Sprung-Passagen erledigt.

Hier könnt ihr den kompletten Run ansehen, der verrückt und beeindruckend zugleich ist – Rekordauer 8 Minuten 54 Sekunden. Schneller kommt man wohl nicht an seinen Spitzenloot.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Irrer schneller Run mit Moves, bei denen andere Hüter neidisch werden.

Wie gelang ihnen das so schnell? Sicherlich stecken in dem Dualität-Speedrun viel Erfahrung und noch mehr Zeitaufwand. Denn um es auf diese Geschwindigkeit zu bringen, müssen alle Abläufe innerhalb des Teams perfekt sitzen, eingespielt sein und jeder Buff optimal getriggert werden.

So erkennt man immer wieder, dass der Einsatztrupp kurz auf die Erzeugung von Solar-Quellen wartet, um seine Fähigkeiten zu pushen. Außerdem sind rasend schnelle Rüstungs- und Waffen-Wechsel nötig, wohlgemerkt dann während man gerade irgendwo in die Tiefe springt.

Nur wenn das alles perfekt klappt, wird es möglich, die Bosse des Dungeons „Dualität“ in jeweils einer Phase zu legen.

Der Perk „Kühne Klinge“ gibt Hütern den ultimativen Geschwindigkeits-Vorteil.

Auf welche Waffen setzen die Speedrunner? Bei den Waffen sind Schwerter in diesem Dungeon ungeschlagen. Damit verschaffen sich die Speedrunner nicht nur bei den Bossen einen Vorteil.

Im ersten Encounter nutzten sie das Schwert-Exotic „Die Klage“, welches ihnen dank „Intensivierte Verzehrung“ beim Boss-Fights Heilung verschafft.

Auch das legendäre Schwert „Halbwahrheiten“ aus dem „30 Jahre Bungie“-DLC ist im Einsatz. Es bietet ultimative Bewegungsvorteile durch den Perk „Kühne Klinge“, der den Spieler dabei hilft riesige Areale in kürzester Zeit zu „überfliegen“.

Im zweiten Encounter nutzen sie das Handfeuerwaffen-Exotic „Erianas-Schwur“, um die Kabal-Phalanxen und Legionäre schnell auszuknipsen, sowie das Raid-Exotic „Göttlichkeit“ für mehr Schaden auf den 3 Mini-Bossen zu bewirken.

Beim Endboss „Calus-Schmach“ verwenden die Speedrunner dann eine Doppel-Linear-Fusionsgewehr-Kombi: Zum einen das Season 15 Exotic „Lorenztantrieb“, um die Glockenwächter zügig über Distanz mittels Schwarzem Loch ins Jenseits zu befördern. Und für den Endboss Caiatl den derzeitigen DPS-König in Season 17 „Sturmjäger“, der mit den aktivierten Buffs pro Salvenschuss 90.000 Damage raushaut, sodass eine Endboss-Phase bei Caiatl ausreicht, um den Dungeon abzuschließen.



Praktische Abkürzungen, die auch ihr nutzen könnt

Calus ist von dieser Leistung beeindruckt!

Doch selbst wenn ihr jetzt nicht zum Speedrunner werden wollt, so ist der Rekord sicherlich auch für normale Hüter interessant, denn er verrät euch ein paar praktische Tricks sowie Abkürzungen. Für manche braucht ihr ein wenig Übung im „Schwertsurfen“ andere könnt ihr auch so nutzen.

Diese Abkürzungen sind einen Versuch wert:

Bei 1:00 Minute nutzen die Speedrunner gleich die erste Abkürzung, indem sie die Glocke hinter sich aktivieren und dann seitlich mehrere Etagen runter in den Durchgang springen.

Im zweiten Encounter ist die Zeit knapp, aber die Wege lang. Hier nutzen die Speedrunner, je nach Glockenposition, nicht den Weg durch die Gegner besetzte Mitte, sondern fliegen einfach außen herum. Im Video zu sehen bei Minute 4:00 und 5:00.

Das ist übrigens nicht der erste Dungeon, welcher wahnsinnige Rekorde aufstellt. Im Prophezeiung-Dungeon wurde einem allein vom Zuschauen bereits schlecht, als Speedrunner mit ihrem Sparrow genau den wagemutigen Sprung machen, den wir alle schon machen wollten.