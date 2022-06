Ihr hasst es, dass euch Destiny 2 eure Lieblings-Waffen wegnimmt? Ich sage: Es ist notwendig

Seitdem Destiny 2 das Sunsetting entfernt hat und eure Waffensammlung nicht mehr veraltet, kommen immer mehr erspielbare Waffen in den Loot-Shooter. Hüter freuen sich darüber, aber vergessen dabei, dass der Loot Shooter damit langsam in eine Problematik hineinrast. MeinMMO-Autor Christos Tsogos ist der Meinung, dass Sunsetting für Waffen zurückkehren muss.

Zuerst, was ist Sunsetting? In Destiny 2 wurde Sunsetting das erste Mal im November. 2020 eingeführt. Damals haben bekannte Waffen und Rüstungen ein „Mindeshaltbarkeitsdatum“ bekommen und konnten danach nicht mehr auf das aktuelle Licht-Level aufgelevelt werden. Kurzum, betroffene Waffen waren nach dem Sunset unbrauchbar und für das Endgame ungeeignet.

Doch Bungie bekam nach der Einführung dieses Systems heftige Kritik von den Hütern. Sie wollten unbedingt ihre geliebten und hart erarbeiteten Waffen zurück und auch benutzen können. Nach drei Monaten voller Beschwerden gab Bungie nach und entfernte das Sunsetting wieder. Knarren und Rüstungen, die zuvor aber schon in den Tresor gewandert sind, blieben erstmal dort.

Nun ist mehr als ein ganzes Jahr vergangen und es wird spürbar, wie schlecht diese Entscheidung war. Bungie hätte das Sunsetting für Ausrüstungen beibehalten sollen.

Unnötig viele Waffen, denn jeder benutzt seine Favoriten

Destiny 2 soll Spaß beim Looten bieten, doch was soll ich Looten wenn ich schon alles Notwendige besitze? Diese Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn eine neue Season mit „coolen“ neuen Waffen erscheint. Die meisten Waffen ordnen sich in einer Gruppe der Feuerrate ein, besitzen mit Glück noch besondere Perks und das war’s.

Wieso soll ich also meine treuen und bekannten Waffen in meinem Inventar gegen neue Schießeisen austauschen, wenn sie noch gut funktionieren und sich durchsetzen können? An diesem Punkt ging für mich leider der Anreiz verloren, neue Waffen zu erspielen und zu erfarmen.

Ich kenne meine Knarren im Inventar gut, weiß, wie ich sie am besten nutzen kann und muss mich deswegen nicht mehr durch Aktivitäten quälen, die mir eine neue Waffe geben, deren Handling ich neu erlernen muss.

Was mich in Destiny 1 verzaubert hat, besitzt Destiny 2 nicht mehr. Jede Waffe fühlt sich fast gleich an und kaum eine Knarre löst bei mir den bekannten „Wow-Effekt“ aus.

Destiny 2 Nachtschatten gilt für viele Impulsgewehre als Grundgerüst Unter der Haut der Kurz und Knapp versteckt sich der Nachtschatten Unter der Haut der Neuen Bestimmung versteckt sich der Nachtschatten Alte Waffen wie der Nachtschatten bekommen eine neue Haut und werden damit zu einer neuen Waffe

Klar definieren neue Waffen in fortwährenden Seasons auch eine neue Meta, aber bislang gibt es keine krassen Änderungen, die für mich einen Waffenwechsel notwendig machen würden.

Meiner Meinung nach hat das Destiny 1 mit seinem Sunsetting besser geregelt und die Spieler mit neuen Waffen dazu animiert diese zu sammeln, da die alten sowieso nicht mehr benutzt werden konnten.

Manchmal ist Trennung schwer, aber sorgt für Spannung im Spiel und Anreize erneut coole Waffen zu sammeln. Würde Bungie meine momentanen Lieblingsknarren in den Tresor packen, wäre ich gar nicht erbost, sondern würde mich freuen neue Waffen zu sammeln. Dadurch lerne ich sie schätzen, da es keine bekannten Alternativen im Waffenarsenal gibt.

Ich werde zwar gezwungen sein, neue Waffen zu sammeln, aber so fühlt sich das Looten auch wieder lohnend an. Wenn ich in Season 17 nach einer Albtraumeindämmung die Präsenz gebunden hab, um so mehr Waffen zu erhalten, bin ich erstmal damit beschäftigt diese sofort zu zerlegen. Es sollte normalerweise nicht so sein, aber die Waffen kommen einem wie Blätter im Herbst entgegen.

Sie sind nichts Besonderes und solange Bungie nicht mit dem Sunsetting um die Ecke kommt wird sich dabei, zumindest für mich, auch nichts ändern. Das Entwicklerstudio selbst betonte die Wichtigkeit des Content Vaults, auch in Bezug auf die Waffen.

Ende 2020 hab ich das aber nicht verstanden und war genau, wie der Großteil der Hüter verärgert über diese Entscheidung. Langsam jedoch wird mir klar, dass Bungie recht hatte und für mich durch ihre Aufhebung des Sunsetting ein wichtiger Teil von Destiny 2 gestorben ist, nämlich die Freude am neuen Loot.

Genug von mir. Seid ihr auch der Meinung, dass Sunsetting zurückkehren sollte? Oder findet ihr, dass Bungie lieber weiterhin Waffen bringen sollte, die nicht einmal der Großteil der Spieler benutzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.