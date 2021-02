Destiny 2 gesteht Fehler ein und rudert beim verhassten Feature “Sunsetting” zurück. Bungie hört damit auf die laute Kritik der Community. Wir erklären, was sich für euch ändert.

Das passiert wirklich: Das verhassteste Feature von Destiny 2 wird gekillt. Bungie verabschiedet sich vom Sunsetting, vom Waffenruhestand, von den festgelegten Infundiergrenzen und dem Verfallsdatum – nennt es wie ihr wollt, es wird gestrichen.

Das verkündete Joe Blackburn von Bungie als Teil einer ganzen Welle von wichtigen Ankündigungen. Dazu gehört aber auch, dass die nächste Erweiterung auf 2022 verschoben wird.

MeinMMO erklärt, was das für euch bedeutet und welche Waffen jetzt aktuell bleiben. Im Anschluss beleuchten wir, warum das Feature so verhasst war und was Bungie jetzt selbst dazu sagt.

Das bleibt für immer relevant: Ihr könnt alle zukünftigen Waffen und auch Rüstungen (!) jetzt endlos hochleveln. Ab Season 14, die wohl im Mai 2021 startet, findet ihr auf legendärer Ausrüstung keine Obergrenzen mehr.

Zudem entfernt Bungie die Infundiergrenzen für alle Items, die zum Start der aktuellen Season 13 noch nicht am Oberlimit angekommen sind. Das heißt für euch: Alles, was ab Season 10 ins Spiel kam, darf endlos hochgelevelt werden.

Die Siebter Seraphwaffen aus Season 10 mit ihrer Kriegsgeist-Zellen-Mechanik

Das komplette Arsenal aus Season 11 wie beispielsweise die Fallende Guillotine oder Magenknurren

Alle Trials-Waffen, da diese ursprünglich auch in Season 10 ins Spiel kamen

Felwinters Lüge die ihr euch seit kurzem wieder am Kiosk kaufen könnt

Die komplette Ausrüstung aus Beyond Light und dem Raid-Gear aus der Tiefsteinkrypta und alles aus Season 12

Das beliebte Riesen-Schwert Fallende Guillotine bleibt euch für immer erhalten

Ausrüstung, die in Season 12 ihre maximale Infundiergrenze erreichte, bleiben aber im Ruhestand. Das sind dann vor allem die Waffen aus der Sonnenuhr von Season 9 und Spitzenwaffen aus der Forsaken- sowie Shadowkeep-Ära.

Auf die Entfernung reagierte MeinMMO-Leser Antiope stellvertretend für viele so:

Sieg! Sunsetting gibts nicht mehr! Endlich fühlt sich Loot wieder belohnend an. Das Gameplay, Story und Aktivitäten waren ja sowieso richtig gut und der einzige wirkliche Negativpunkt, der so richtig auf den Spaß gebremst hat, ist entfernt worden. Gut so! Sunsetting gibts nicht mehr!

Das verhassteste Feature, das Destiny 2 je hatte

Präsentiert wurde Sunsetting damit, dass man so mächtige Tötungswerkzeuge schaffen könne, die aber die Sandbox nicht ewig plagen würden. Doch schon bei der ersten Ankündigung sorgte das Sunsetting für Magenschmerzen bei den Hütern.

Aus anderen Spielen kennt man zwar, dass alte Waffen zu einer neuen Erweiterung zurückgelassen werden und auch Destiny 1 führte schon komplette Resets der Ausrüstung ein, doch in Destiny 2 wurde die Umsetzung abgelehnt. Viele Hüter und auch Streamer sowie YouTuber nennen Sunsetting und die Nebenwirkungen seitdem das größte Problem im Spiel.

So reagierten die Spieler:

Vor ziemlich genau einem Jahr, im Februar 2020 kündigte Bungie an, dass legendäre Waffen und Rüstungen nicht mehr endlos aufgelevelt und so nicht im aktuellsten Content genutzt werden können.

Das Sorgte sofort für einen Aufschrei in der Community: Fragen wie “Habe ich dann all die etlichen Stunden umsonst nach dem God-Roll gefarmt?” lasen wir auch auf MeinMMO.

Mit Beyond Light trat Sunsetting dann im November 2020 in Kraft und übertraf die schlimmsten Befürchtungen: Spieler spüren jetzt in Destiny 2, wie schmerzhaft der Waffenruhestand wirklich ist.

Rückdatiert sind alle legendären Items nun nur noch 4 Seasons relevant – was einem Jahr entspricht. Das bedeutet, dass wirklich viele, viele Waffen auf einen Schlag nicht mehr in der Story, in Raids und im Endgame genrell genutzt werden konnten.

Auch im PvP hatte das Auswirkungen, weil in den Trials und dem Eisenbanner ist Powerlevel ein wichtiger Faktor.

Seitdem kämpfte Bungie damit die Loot-Armut im Loot-Shooter Destiny 2 einzudämmen.

Was qualitativ seit dem Raid in der Tiefsteinkrypta und den neuen Knarren der Season 13 klappt, lässt aber quantitativ noch zu wünschen übrig. Es kommen mittlerweile gute Waffen, aber einfach nicht genug. Zu viel wirkt wie aufgewärmtes, altes Zeug, dem man einen neuen Anstrich gegeben hat.

Kürzlich hat MeinMMO die Meinungen von euch ausgewertet und ihr seht das Sunsetting als eines der Hauptprobleme von Destiny 2 im Moment:

3 Dinge, die Destiny 2 jetzt richtig gut macht – Und 3 Dinge, die immer noch doof sind

Bungie gesteht Fehler ein und sucht neue Wege

Das sagt Bungie jetzt: Der Destiny-Entwickler gesteht ein, dass das Gefühl der Belohnung durch den Waffenruhestand einen massiven Dämpfer erlitten hat. Wenn ein Hüter immer im Hinterkopf hat, dass die hart erarbeitete Waffe oder aufwendig infundierte Rüstung ein Ablaufdatum hat, killt das den Spielspaß – man habe die “Ausführung verfehlt”.

Bungie hält aber weiter an den höheren Zielen des Waffenruhestandes fest: ein “gesundes Ökosystem für anspruchsvolle Inhalte zu erschaffen”.

Es gibt nichts Wichtigeres in Destiny, als unsere Prämien auf die Reihe zu kriegen. Joe Blackburn via bungie.net

Wie man dafür sorgen will, dass die Sandbox nicht immer von den gleichen Waffen geplagt wird und dass Hüter ein breites Spektrum an Auswahloptionen zur Verfügung haben, muss man noch überlegen. Dafür will Bungie sich bis nach der “Witch Queen”-Erweiterung Zeit lassen.

Konkret: Wie schafft man es, dass die Hüter nicht über Jahre mit denselben 3 Waffen rumrennen. Ohne immer noch übertrieben mächtigere Waffen ins Spiel zu bringen, die zum Problem werden.

Um Felwinters Lüge wird sich bald gekümmert

Stellt euch darauf ein: Weil künftig alles relevant bleibt, sollen sich die Spieler auf deutliche Veränderungen in kommenden Seasons und Erweiterungen gefasst machen. Man möchte “Sonderfälle” dann gezielt angehen.

Namentlich erwähnt Blackburn die PvP-Dominanz von Felwinters Lüge aber auch die im PvE mächtigen Kriegsgeist-Zellen.

Jubelt ihr vor Freude, dass das Sunsetting nach so starker Kritik wirklich verschwindet? Wie bewertet ihr, dass Bungie nach 2 Seasons nun einknickt und habt ihr sogar Vorschläge dazu, wie man die Auswahl stets frisch halten könnte? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wir kümmern uns auf MeinMMO in Kürze um die anderen Änderungen und Richtungswechseln für die Zukunft von Destiny 2.