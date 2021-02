3 Dinge, die Destiny 2 jetzt richtig gut macht – Und 3 Dinge, die immer noch doof sind

In Destiny 2 hat die Season 13 Fahrt aufgenommen und Bungie macht vieles richtig. Doch einige Probleme ärgern euch schon lange. MeinMMO wirft einen Blick in die Community.

Seit dem 9. Februar läuft in Destiny 2 die Saison der Auserwählten, die nunmehr 13. Season. Nach einem coolen Start zeigt sich, dass Bungie da noch ein paar Schippen drauflegen konnte und einige Highlights präsentiert hat, mit denen kaum jemand rechnete.

MeinMMO schaut, warum viele von euch so viel Lob wie schon lange nicht für Destiny 2 übrig haben. Wir gucken aber auch dahin, wo es noch und schon länger wehtut.

Destiny 2 macht auf Horror und ihr steht drauf

Dieser Schrecken verzückt: Dass Season 13 eine geheime Exo-Quest zu bieten hat, war vielen bekannt. Die starke Waffe „Erzählung eines Toten“ an sich geriet aber schnell ins Hintertreffen und die Jagd nach dem Exotic avancierte zum Highlight der noch jungen Season.

Während der Mission Vorsehung lockt eine rätselhafte Botschaft die Spieler auf ein verlassenes Raumschiff in den Tiefen des Alls. Doch so alleine sind die Hüter auf dem Geisterschiff nicht.

Betretet die Glykon auf eigene Gefahr

Wir wollen an dieser Stelle nichts spoilern. Aber für MeinMMO-Autor Sven Galitzki handelt es sich um die beste Mission, die Destiny jemals zu bieten hatte: Verpasst bloß nicht die neue Quest in Destiny 2 – Nicht nur wegen des Exotic.

Selten waren die Hüter auf MeinMMO so begeistert

So seht ihr das: Aber auch unsere Leser auf MeinMMO sind richtig angetan von der Mission. In den Kommentaren unter unseren Artikeln dazu regnet es Lob für Bungie.

Vergleiche mit den bekannten Grusel-Raumschiffen U.S.G Ishimura oder der Nostromo gibt es bei Starfighter zu lesen:

Ich bin absolut begeistert von der Mission. Für mich bisher die beste von der Atmosphäre her. Ich sag nur Dead Space / Alien. Habt Ihr ganz toll gemacht Bungie.

Weiter heißt es, dass der fehlende Timer ein großer Pluspunkt ist. Da man sich so alle Zeit nehmen und die köstliche Grusel-Atmosphäre in seinem Tempo genießen kann.

Die anderen Leser stimmen fast einhellig in die Lobeshymne ein:

Bienenvogel: „Ich kann mich dem positiven Feedback zu der Mission nur anschließen. Eine, wenn nicht die beste Mission die ich in nun fast 7 Jahren Destiny spielen durfte. Destiny steht Sci-Fi „Horror“ echt nicht schlecht.“

Chris: „Verdammt gute Mission. Toppt die Omen um Längen. Zudem sogar noch ganz eigene Mechaniken dabei. Die Mechaniken sind zwar nicht die über krasse Innovation, aber in Falle von Destiny schön mal Abwechslung zu kriegen. Bitte mehr davon!“

Selbst Hüter, die zur Zeit in anderen Spielen unterwegs sind, können sich der schieren Masse an Lob nicht erwehren und kündigen ihre Rückkern an: „Na gut überredet, ich guck es mir an. Muss aber eigentlich noch das Demon’s Souls Remake platinieren, bevor ich mich endlich in die neue Season stürze.“ (KingK)

Eine wenige Kommentatoren halten die Quest jedoch auch für generisch. Was aber in Bezug auf die Vorzeichen-Mission wirklich nur eine kleine Minderheit darstellt. Einzig das fehlende Matchmaking wird teilweise angekreidet, aber mit dem Fokus Atmosphäre teilweise wieder entkräftet.

Haufenweise Aliens, denen man ins Gesicht ballert

Viele Abschnitte in Destiny 2 wirken gestreckt. Zwar kann man die wundervolle Umgebung betrachten und mit wachem Auge sogar putzige Tiere finden, doch Hüter sind in erster Linie Kämpfer und keine Fotografen.

Das mittlerweile legendäre Zitat von Luke Smith: „Destiny ist es, Aliens ins Gesicht zu schießen, während man mit seinen Freunden über die Oscars redet.“ konnte man selten so gut Umsetzen wie in Season 13. Denn aktuell macht das Ballern auf die Feinde so viel Spaß wie lange nicht.

Der Grund ist, dass den Spielern so viele Feinde, wie lange nicht, vor die Flinte laufen.

Hier gibt’s massig Aliens:

Auf den saisonalen Schlachtfeldern tummeln sich die Kabale so doll, dass man erstmals wirklich glaubt, eine Invasion ist im Gange. Besonders in der Mission „Säuberung“ drängen sich auf kleinsten Raum ganze Heerscharen.

Der aus Destiny 1 zurückgebrachte Strike „Die Höhle der Teufel“ ist recht kurz, aber vollgestopft mit Feinden. Etwa 350 Fieslinge werfen sich den Hütern entgegen. In anderen, deutlich längeren, Strikes sind es etwas mehr als 100.

Forbes betitelt die Thematik als „Destiny 2 hat einen fehlenden Spaß-Schalter in der Season der Auserwählten umgelegt“. Und der bekannte Destiny-Experte Datto (via YouTube) macht „enemy density“, also Dichte von Feinden, für den Spaß verantwortlich und nicht die Nostalgischen Gefühle. Datto resümiert: „Season 13 startete solide, sehr solide“.

Genug für alle: Die kabal-Generäle werden von einem großen Heer begleitet

In den Massenschlachten besinnt sich Destiny auf alten Tugenden. Das tolle Gunplay macht auch nach 7 Jahren am meisten Spaß, wenn man nicht mit den anderen Spielern um Kills konkurriert, sondern jeder in alle Richtungen feuert. Alternativ sorgt das Effektgewitter für offene Münder und gleich ein Dutzend Kabal mit einem Schuss umzuhauen, fühlt sich richtig an.

Der Loot lässt es in Season 13 krachen …

Zum Start des DLCs Beyond Light herrschte im Loot-Shooter eine regelrechte Loot-Armut. Das hat sich quantitativ mittlerweile etwas gebessert. Die Season 13 brachte dann noch frische Knarren ins Spiel, bei denen hauptsächlich die Qualität stimmt. Manche davon scheinen Playlisten im Alleingang zu beleben

Wir können festhalten, qualitativ weiß der frische Loot aus Season 13 zu überzeugen.

Destiny 2 hat 39 neue Waffen in Season 13 – Hier findet ihr sie

… der Loot fühlt sich aber auch aufgewärmt an

Das ist die Kritik: Zwar haben die Hüter zahlreiche Spielzeuge in Season 13 bekommen. Doch ein Großteil davon ist nicht „neu“. Viele Waffen kennen Veteranen in ähnlicher Form aus Destiny 1. Manche Items kamen in aufpolierter Version aus den Anfangstagen von Destiny 2 und andere sind sogar aufgewärmte Rentner, die erst vor Kurzem in den Ruhestand gingen.

So sieht das auch MeinMMO-Leser KingGamer86:

Ich hab auch keine Lust die ganzen „neu aufgelegten“ Waffen zu spielen, dies hab ich schon zur Genüge getan. Nur, weil da jetzt ein neuer Perk drauf ist. Brauch ich nicht – ganz ehrlich.

Damit trifft er den Nerv von vielen von euch. Generell sollte Bungie die Rate von Reskins reduzieren. Das lesen wir immer wieder unter zahlreichen Artikeln.

Aber selbst komplett neu designter Loot, kann die Destiny-Community nicht immer begeistern: Für zahlreiche Lacher sorgten die saisonalen Rüstungs-Ornamente. Die seien einfach „hässlich“ und „lachhaft“ – so die netteren Beschreibungen.

Im Gegensatz dazu läuft den Spielern aber bei dem Gear aus dem Cash-Shop oder den Trials das Wasser im Munde zusammen:





Das neue Gear aus dem Season Pass, den Trials und dem Everversum

Die gleiche Kritik wie vor einem Jahr

Als nächsten Fassen wir zahlreiche Kritikpunkte unserer Leser unter 2 Oberthemen zusammen: Ärger mit dem Season-Modell und Frust über Baustellen, die (mindestens) seit Beyond Light brach liegen.

So empfindet ihr das Saison-Modell: Wie schon in Umfragen auf MeinMMO schneidet auch mit Season 13 das saisonale Modell von Destiny nicht gut ab. Ihr empfindet den Content als zu gestreckt:

UnderSkilled_and_OverGeared ist mit dem Start der Season eigentlich zufrieden, aber: „Was mich allerdings stört, ist das Timegate für die Story. Ich mag mir ungern vorschreiben lassen, wann ich wo weitermachen darf… Ich finde, dass die Story gerne komplett zu Beginn spielbar sein sollte und ich selber entscheiden kann, wie schnell ich da durch will.“

Kritischer sieht das RyznOne: „Diese Season Passes und Content-Streckungen machen das ganze Spiel kaputt […] Wenn der nächste Season Pass kommt, mache ich am besten ein Jahr Pause.“

Dabei muss aber erwähnt werden, dass viele von euch sich überraschen lassen wollten, ob da noch mehr in Season 13 kommt. Die bereits erwähnte Vorsehung-Mission ist eine dieser positiven Überraschungen, die das Warten belohnte. Dennoch stehen nach wie vor viele Leser auf Kriegsfuß mit den Seasons – das lesen mir immer wieder.

Anfangs sieht die Roadmap gut gefüllt aus, aber zum Ende hin…

Auch diese Beschwerden sind nicht neu in Destiny 2

Das schmeckt euch länger nicht: Generell leidet Destiny 2 eurer Meinung nach noch stark unter den Entscheidungen von Beyond Light. Zwar kamen viele coole Dinge ins Spiel. So auch das neue Stasis-Element, das euch im PvE richtig viel Spaß und Macht beschert – jedoch das PvP in einen Albtraum verwandelte.

Auch der Waffenruhestand und die Content Vault sind immer noch Ideen, mit dem ihr euch nur echt schwer anfreunden könnt.

Deutlich wurde das beispielsweise dadurch, dass viele Locations jetzt im Inhalts-Tresor schlummern und die Story für neue Hüter fast keinen Sinn mehr ergibt.

In den Kommentaren haben auch gestandene Hüter wie unser Leser Ron zugeben: „Bei aller Liebe, ich habe direkt zum Release von D1 angefangen und kapiere die Story bis heute nicht, weil es im Spiel selbst auch kaum Lore gibt […]“. Dem stimmen andere von euch zu.

Auch die jüngste Entscheidung, das Kosmodrom doch nicht, wie einst versprochen, auszubauen, sorgt für Kopfschütteln: Destiny 2 rudert beim Ausbau ikonischer Location zurück – Fokus auf neue Inhalte

Ihr fragt euch dann, wo sind die neuen Inhalte, die zugunsten der nun doch nicht weiter ausgebauten neuen Inhalte kommen?

Ein ständiger Kritikpunkt seit Jahren ist bei zahlreichen Spielern auch das vernachlässigte PvP. Hier hat Season 13 leider kaum Besserung gebracht.

Fazit: Die Season 13 hat für euch Schwächen, ganz klar. Hüter meckern gerne und oft, aber die meisten nur, weil sie Destiny seit Jahren lieben. Das ist in vielen Fällen auch berechtigt und wenn die Kritik im angemessenen Ton ausgesprochen wird, auch vollkommen notwendig.

So langsam ergeben aber viele Puzzleteile von Bungies Plänen bis 2022 Sinn. Es scheint, dass die Season 13 vieles richtig macht, was Vorgänger-Seasons falsch machten. Nur darf Destiny sich nicht auf Erfolgen von sowas wie der Vorsehungs-Mission ausruhen, sondern ist jetzt erst recht in der Bringschuld.

Wie seht ihr das, konnten wir eure Meinung gut wiedergeben und habt ihr Ergänzungen? Sagt uns gerne eure Meinungen in den Kommentaren.

Ob uns bald Großes bevorsteht? Entwickler Bungie rüstet immerhin massiv auf: Destiny 2 kriegt neuen Chef, riesiges neues Hauptquartier und kommt nach Europa