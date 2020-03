Ein Spieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tierwelt von Destiny 2 zu erforschen. Das Ergebnis ist eine witzige, interessante und sogar schaurige Dokumentation.

Die Destiny-Spieler verbringen ihre Zeit in hitzigen Schmelztiegel-Matches, kämpfen gegen schwere Raid-Bosse oder jagen Stunden lang starken Waffen hinterher. Auch der Hüter Kimber Prime hat sich auf die Jagd begeben, aber nicht nach den üblichen Verdächtigen.

Seine Objekte der Begierde sind kuschelige Kätzchen, zwitschernde Vögel und quakende Unken aber auch ein mythisches Seeungeheuer. Kurzum: Er hat eine Tier-Doku gedreht.

Das Video „Geschöpfe von Destiny: eine Natur-Doku“ begeistert die Spieler und zeigt einmal mehr, wie viel Hingabe die Gamer haben und wie sehr ihnen Destiny am Herzen liegt. Es wird aber auch erneut deutlich, wie detailverliebt die Welt gebastelt wurde.

Destiny 2 macht auf National Geographic – Spieler dreht atemberaubende Natur-Doku

Destiny-Doku zeigt ein Auge für Details und viel Humor

Damit begeistert die Doku: Der gut 15 Minuten lange Film erinnert sehr stark an die Tier-Dokumentationen, wie man sie von National Geographic kennt. Die Kamera beobachtet die tierischen Bewohner, wie schnurrenden Kätzchen und ein Erzähler gibt interessante Details preis.

Die Destiny-Version verzichtet aber auf trockene Fakten und lockert lieber mit Humor das Gesehene auf:

Auf Nessus gibt es viele Vögel zu entdecken, aber leider kann man diese nur selten in Ruhe bestaunen. Denn eine gewaltige Anzahl von Hütern macht das Land unsicher und scheucht, sehr zum Ärger der Ornithologen, das Wildleben ständig auf.

Die Schmetterlinge leuchten strahlend hell, gleich einem exotischen Engramm. Aber laut dem Erzähler hält dieses Leuchten nur zwei Wochen an. Also sollen die Hüter sich an der Pracht erfreuen, solange sie anhält.

Der Spieler erfährt, dass Raben Geräusche und Stimmen imitieren können. Aber selbst die erzählerische Begleitung ist von dem nachgemachten Shaxx-Gesang verwirrt.

Zwar sind die Staubsauer-Roboter auf Titan keine wirklichen Tiere, aber dennoch ziemlich süß anzusehen.

Schaut euch hier an, wie schön die Tierwelt von Destiny 2 ist, wenn man genau hinsieht. Immerhin wurden gut 20 tierische Bewohner aufgespürt und noch nie so putzig in ein Video gebannt.

Die Jagt nach dem mythischen Ungeheuer: Auf dem Mond Titan macht das Gerücht von einem Seeungeheuer die Runde. Berichten zufolge soll die Kreatur tief unter den Wellen beheimatet sein, eine längliche Form haben und die Hüter verängstigen. Natürlich genau dann, wenn keine Kamera in der Nähe ist – sprich, wir haben es mit Space-Nessi zu tun.

Die Doku nimmt sich dem Gerücht um das Monster von Titan an. Und tatsächlich, das gewaltige Seeungeheuer lässt sich nach „drei Tagen“ blicken. Schnurstracks nimmt der Erzähler die Beine und die Kamera in die Hand, Titan wird wohl so schnell kein Besuch mehr abgestattet.

Schatten oder Monster – Ist das der Beweis?

Es steckt eine Menge Arbeit in dem Video: Wie lange die Erstellung des Beitrags gedauert hat, verrät der Schöpfer, Regisseur und Editor nicht. Aber der Abspann zeigt, dass für das tolle Projekt zahlreicher Helfer nötig waren.

Mit von der Partie sind neben dem charismatischen Sprecher und einigen Tier-Beobachtern, auch ein „Raid-Platz-Freihalter“. Denn eine Motten-Unterart scheint sich bevorzugt in den Tiefen des „Krone des Leids“-Raid aufzuhalten.

Dies war mein erstes großes Filmprojekt überhaupt, und ich habe viel daraus gelernt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich kann es kaum erwarten, mit meinem nächsten Projekt zu beginnen! Kimber Prime via YouTube

Was haltet ihr von der tierischen Doku? Welchen putzigen Bewohnern seid ihr selbst schon in Destiny 2 begegnet – hoffentlich nicht Space-Nessi.

Nicht ganz so beschaulich, sondern ziemlich ruppig, wird es in den neuen Prüfungen des Osiris zugehen. Aber das größte Problem wurde glücklicherweise schon vor dem Start behoben: