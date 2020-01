In Destiny 2 geht es meisten rasant her. Doch abseits der Action sorgt ein etwas anderes Video für Staunen. Lest, was die bildgewaltige Natur-Doku so faszinierend macht.

Viele Hüter rennen gehetzt durch Strikes oder Patrouillen-Gebiete auf den verschiedensten Planeten. Möglichst schnell soll der Boss liegen und seinen Loot fallen lassen. Im Anschluss verlässt der Spieler das Gebiet. Er bricht ohne Zeitverlust zu neuen Abenteuern auf anderen Planeten auf.

Dabei bleibt eins auf der Strecke: ein Auge für die Umgebung. Hand aufs Herz, wann habt ihr zum letzten Mal die wunderschön und so vielfältige Welt von Destiny bewundert? Genau das dachte sich auch der YouTuber Solar Flair.

Im Gegensatz zu vielen anderen Destiny-Videos ist sein Werk nicht von krassen PvP-Montagen dominiert. Auch Tipps für Builds oder einen beeindruckenden Kampf gegen Raid-Bosse sucht ihr vergebens. Solar Flair widmet sein Video der Flora und Fauna von Destiny 2. Dabei inszeniert er das Geschehen wie eine Dokumentation vom „National Geographic“.

Klappe und Action – atemberaubende Destiny-Doku

Das zeigt die Doku: Zum Start begleitet ruhige Musik die leeren, vereinsamten, ja geradezu dystopischen Landschaften. Die Kamera schwenkt über die entvölkerte Kulissen der Himmelskörper wie Nessus oder Titan sowie Gebiete der ETZ.

Ab Minute 2:30 dreht die Musik auf. Zu den seichten Streichern gesellen sich dröhnende Paukenschläge. Der Score ist dabei übrigens dem offiziellen Destiny-Soundtrack entnommen. Der Zuschauer wird Zeuge, wie immer mehr helle Farben und Lichter die Tristesse durchbrechen.

Schließlich taucht ab Minute 3 ein Kabal auf. Fast verschreckt wirkend, betrachtet er den Zuschauer argwöhnisch aus seinem Versteck. Dann bricht die Fauna los: immer mehr Wesen der Tierwelt (Gegner-Rassen) bevölkern die Szenerie. Wir sehen wilde Schar ihr Jagdgebiet patrouillieren oder werden Zaungast, wie ein Gefallen-Läufer sein Habitat verteidigt.

Verspielt bricht das Licht durch die Baumkronen auf Nessus

Kurz nach Minute 4 nimmt die musikalische Untermalung dramatischere Züge an. Der Fokus liegt jetzt auf gewaltigen Konstrukten aber auch hypnotisch pulsierenden Kristallen, welche schroff und befremdlich emporragen. Den Nordlichtern gleiche Spektakel zieren den Nachthimmel und surreale Formen entführen den Zuschauer.

Währen die Bilder immer gewaltiger werden, schwillt auch die Klangkulisse zunehmend an. Zum Ende hin hat die Flora das Geschehen zurückerobert und das Video schließt mit einer vielsagenden Fahrt auf eine Überwachungskamera.

Seht euch das Meisterwerk von Solar Flair hier selbst an:

Warum war das Video schwerer zu produzieren als man denkt? Die Kamerafahrten einzufangen, dürfte nicht ganz einfach gewesen sein. Denn in Destiny 2 gibt es keinen sogenannten Kino-Modus. Die Spieler können also nachträglich keine Perspektiven ändern oder ihren Hüter ausblenden.

Bungie sperrt zudem viele Dritt-Anwender-Dienste, darunter auch Programme zur Video-Aufzeichnung. Doch findige Hüter finden immer wieder Wege, aus der vorgegebenen Perspektive auszubrechen.

Was haltet ihr von dem etwas anderem Destiny-Video – interessantes Naturspektakel oder habt ihr keine Zeit für solche Dokus? Mehr zu einer unüblichen Quest findet ihr hier