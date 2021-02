Destiny 2 bringt heimlich Spitzenwaffe zurück – Sogar noch besser als früher

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Für eine andere neue und angesagte Knarre müssen die Hüter sich auch richtig quälen: Letzter Dollar in Destiny 2 – So gibt’s eine der aktuell besten Handfeuerwaffen

Habt ihr mit der Quasi-Rückkehr der Spitzenwaffe Redrix in Season 13 gerechnet? Besitzt ihr sogar schon „Der Bote“ mit Desperado und räumt mächtig auf oder sollten diese mächtigen Perks begraben bleiben? Diskutiert doch in den Kommentaren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn jetzt nach und nach zudem auch die Perks von früheren Spitzenwaffen in den Lootpool wandern, hätte man die Chance auf enorm mächtige Spielzeuge, die Hüter sicher gerne farmen würden. So könnte man den verhassten Waffenruhestand eventuell etwas schmackhafter machen.

Bungie sprach schon davon, die seltenen und mächtigen Perks von Raid-Waffen in Zukunft auch irgendwann auf Nicht-Raid-Waffen verfügbar zu machen (via Polygon.com ). Vor allem Wiederaufbau aus der Tiefsteinkrypta gilt als einer der besten Perks im Spiel.

So holt ihr schnell den neuen Granatwerfer in Destiny 2 – Wie stark ist er?

Was war besonders an Spitzenwaffen? Eine Zeitlang brachte Destiny 2 jede Season Spitzenwaffen ins Spiel. Das waren legendäre Knarren, die mit festen Perks daherkamen und am Ende einer – meist anspruchsvollen – Quest warteten.

Desperado verdoppelt quasi die Feuerrate, was die TTK von der Bote in den Olymp katapultiert. Der Perk stammt ursprünglich von einer sehr seltenen Spitzenwaffe , die ganze Gattung der Spitzenwaffen wurde von Destiny 2 eigentlich verbannt. Aber der Bote übertrifft seine Redrix-Vorgänger sogar noch.

Insert

You are going to send email to