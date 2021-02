Destiny 2: Neue Details zum geheimen Exo der Season 13 entdeckt – Das kann die Waffe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Übrigens, falls ihr euch fragt, was die neue Saison bei Destiny 2 sonst noch an exotischen Spielzeugen zu bieten hat: Alle neuen Exotics aus Season 13, die bisher bekannt sind

Ein passender, exotischer Meisterwerk-Katalysator wurde bereits entdeckt. Als Meisterwerk soll Dead Man’s Tale dann in der Lage sein, schnell und präzise aus der Hüfte zu feuern. Den Katalysator kann man dabei offenbar rein über Kills mit der Waffe, aber auch über „versteckte Kisten“ an Bord der Glykon aufleveln.

Vor Kurzem fanden Dataminer jedoch bereits erste Infos zum noch geheimen Exotic, das es als Belohnung aus dieser Quest gibt. Nun hat man weitere Details ausgegraben – zur Belohnung und der Quest an sich. Wir fassen zusammen, was bislang dazu bekannt ist.

