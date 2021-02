In Season 13 von Destiny 2 kämpft ihr gegen die hässlichste Prinzessin des Universums

Bei Destiny 2 wurde offiziell die Saison der Auserwählten angekündigt. Seht hier den coolen Trailer zur Season 13 und erhaltet Infos zu Loot und neuen Aktivitäten.

Das sind die neuen Infos: Bungie hat nach langer Geheimniskrämerei um die nächste Season von Destiny 2 die Katze aus dem Sack gelassen. Das nächste Kapitel heißt Saison der Auserwählten und ruft die Kampfschildkröten, die Kabal und ihre garstige Anführerin auf den Plan.

Zu den bereits im Vorfeld angekündigten Änderungen gesellen sich nun endlich handfeste Infos zum neuen Content:

So geht die saisonale Story weiter

Die neue Aktivität Schlachtfelder wird vorgestellt

3 Strikes sind für Season 13 angekündigt

Mehr Infos zu Exotics und der Anzahl von Waffen

Schaut hier den Trailer: Wie man es von Destiny 2 kennt, wird das Ganze in einem bombastisch inszenierten Trailer verpackt. Hier binden wir für euch den deutschsprachigen Ankündigungs-Trailer zur Saison der Auserwählten ein:

Wie lange läuft Season 13 von Destiny 2? Die Saison der Auserwählten startet am 9. Februar, wahrscheinlich traditionell mit dem Weekly Reset um 18 Uhr deutscher Zeit. Am 11. Mai 2021 endet die Season 13 dann.

Ihr habt also die standardmäßigen 3 Monate, bevor es mit der Season 14 weitergeht. Diese wird ihrerseits dann vom großen Herbst-DLC „Witch Queen“ noch 2021 abgelöst. Mehr zu den Plänen für Destiny bis 2022 findet ihr hier auf MeinMMO.

Diese Inhalte erwarten euch in der Saison der Auserwählten

Das ist die saisonale Story: Während sich die Hüter nach jahrelanger Funkstille mit der Dunkelheit rumschlagen und sogar selbst die finsteren Stasis-Kräfte kosten, macht sich eine neue Gefahr auf, das Sonnensystem zu bedrohen: Kabal-Dame Caiatl (im Titelbild).

Die ist die Tochter vom verstoßenen Imperator Calus, den wir aus den Anfangstagen von Destiny 2 als Raidboss kennen. Sie war maßgeblich an der Revolte gegen ihren Vater beteiligt und will sich nun plötzlich mit uns und Zavala verbünden. Das läuft nicht ganz wie geplant und schon wieder heißt es: „Ob gewollt oder nicht – wir stehen im Krieg mit den Kabalen“.

Die liebreizende Caiatl

Was sind Schlachtfelder? Die saisonale Aktivität von Season 13 heißt Schlachtfelder (eng. battlegrounds). Hier tretet ihr gegen die Kabal an und schwingt den neuen Feuerproben-Hammer.

Die Aktivität bietet Matchmaking, also automatische Mitspielersuche.

Schlachtfelder sind für einen Einsatztrupp von 3 Hüter ausgelegt.

Bungie beschreibt die Aktivität so: „Ihr stellt euch Caiatls auserwählten Kriegern im rituellen Kampf“.

Gerade die automatische Mitspielersuche vermissen viele Spieler aktuell in Destiny 2. Erst am 31. Januar haben wir über solche Wünsche der Hüter berichtet.

Diese 3 Strikes kommen:

„Prüfgelände“ führt die Hüter gegen Kabal-Bestien und eine fahrende Festung

„Gefallenen S.A.B.E.R.“ schickt die Hüter in ein unterirdisches Labor gegen einen gewaltigen Schweber.

„Die Höhle der Teufel“ ist das Versteck eines Gefallenen-Servitors.

Bereits bekannt war, dass das Kosmodrom in Season 13 erweitert wird. Neu ist jetzt, dass sich zu den beiden Strikes aus Destiny 1, ein ganz neuer gesellt. „Prüfungsgelände“ steht jedoch nicht direkt zum Start der Season am 9. Februar zur Verfügung.

In Season 13 wartet neuer Loot

All die neuen Aktivtäten dürften auch über das ganze Jahr 4 im Spiel bleiben und relevant sein. Denn Destiny 2 rückt vom FOMO ab (Fear of Mission out, also Angst etwas zu verpassen)

Schnappt euch den neuen Loot

Bungie spricht davon, dass ihr in Season 13 über 25 Exotics, legendäre Knarren als auch Ritualwaffen jagen könnt. Einige der besonderen Waffen kennen wir schon eine Weile. Destiny 2 soll nun stets mehr frischen Loot bekommen, als in den Ruhestand wandert.

Das ist das saisonale Exotic: Die Flaggschiff-Waffe der neuen Season ist der exotische Bogen „Ticuus Wahrsagung“. Der feuert mehrere Solarpfeile auf einmal, die dann die Beute von alleine verfolgen.

Das Exotic wartet zusammen mit dem saisonalen Präfekt-Rüstungssets im Seasonpass.

Zahlende Besitzer des Seasonpasses erhalten das Paket sofort auf Stufe 1.

Bisher war es so, dass die Waffe und die Rüstung auch in der freien Schiene für Free2Play-Hüter zur Verfügung standen. Nur auf einem späteren Rang dann.

Der neue Exo-Bogen

Was haltet ihr von der Ankündigung der neuen Season 13. Habt ihr nach dem Trailer richtig Lust in den Kampf gegen die Kabal zu ziehen und begrüßt die ganzen Änderungen, die ab dem 9. Februar ins Spiel kommen. Oder seid ihr doch eher skeptisch? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.

