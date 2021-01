Bei Destiny 2 ist es in Season 13 Zeit für eine neue Menagerie. Warum jetzt die Rufe danach so laut werden und warum es perfekt passt.

Viele Hüter erhoffen sich von der am 09. Februar startenden Season 13 eine Aktivität, in der sie automatisch Mitspieler finden und dann zusammen die Sau rauslassen können. Sowas kennen die Hüter eigentlich schon von früher. Genau jetzt wäre aber der perfekte Zeitpunkt für eine neue Menagerie, die als Musterbeispiel für saisonalen Content gilt.

So zocken viele Destiny 2: Viele Hüter ziehen im MMO-Shooter solo los.

Die meisten Quests für Exotics oder Missionen sind dabei locker alleine zu bewerkstelligen.

Spieler, die ohne festen Einsatztrupp losziehen oder die keine LFG-Tools nutzen wollen, werden aber höchstwahrscheinlich keine mächtigen Raid-Waffen ergattern – was für viele auch völlig okay ist.

Doch die sehr coole, aber bockschwere Omen-Mission zeigt jetzt wieder, dass man ohne vollen Trupp schnell an Grenzen stößt, auch außerhalb von Endgame-Aktivitäten wie Spitzenreiter-Dämmerung oder den Trials. Die Story-relevante Mission kann man solo nur sehr schwer absolvieren und Falkenmond mit Zufalls-Rolls bleibt einem verwehrt.

Solo-Hüter kommen irgendwann an ihre Grenzen

Die Rufe nach „mehr Matchmaking“ werden jetzt wieder deutlich spürbar.

Hüter brauchen mehr Team-Action ohne, ein Team zu haben

Das wünschen sich die Spieler: Die Hüter wollen, dass sie automatisch mit anderen Spielern zusammengeführt werden. Also, dass sie von Destiny 2 selbst Mitspieler gesucht bekommen. So wären sie nicht auf eine prall gefüllte Freundesliste oder zufällige Begegnungen angewiesen, die außerhalb des Games eingefädelt werden müssen. Gerade diese „externen Lösungen“ seien einfach nicht mehr zeitgemäß, so die Spieler.

Solche Beiträge gehen daher momentan durch die Decke und sammeln jeweils über 7.000 Likes und über 400 Kommentare auf reddit:

„Destiny ist am besten, wenn es eine Aktivität für 6 Hüter mit Matchmaking gibt und man einfach reinspringt und Spaß hat“ (via reddit)

„Liebe Leute bei Bungie: Der Bug, als 6-12 Leute gleichzeitig in einem Strike gelandet sind, sollte kein Bug, sondern ein Feature sein“ (via reddit)

Gerade wenn man dann mit einem Team von 6 Hütern loszieht, fliegen mächtig die Fetzen. Es macht einfach Spaß, wenn der Bildschirm von Effekten vereinnahmt wird und immer eine Super aktiv ist. Gemeinsam pflügt man dann durch gewaltige Feindeshorden und hat so ein richtiges Schlacht-Gefühl.

Bei der Vex-Offensive stellten sich 6 Hüter den zeitreisenden Robotern entgegen

Und so ein Novum wäre das auch nicht. Eine Zeit lang vergnügten sich die Spieler regelmäßig in großen Aktivitäten mit Matchmaking.

Wie lange ist das her? Der große Vorreiter für diese Art von Aktivität war die Menagerie aus der Saison der Opulenz (2019). Direkt danach folgten die saisonalen Aktivitäten Vex-Offensive und Sonnenuhr, die auf ein ähnliches Konzept setzen, aber nicht so beliebt waren.

Seitdem ist Destiny 2 von dieser Art Inhalt abgerückt, bis heute. Sicher auch, weil sich langsam Ermüdungserscheinungen einstellten.

Die Seasons setzen eher auf Aktivitäten, die im öffentlichen Patrouillen-Gebiet stattfinden. Hier treffen sich die Spieler dann zufällig und schießen auf Zorngeborene oder haben Kontakt mit den mysteriösen Pyramiden aufgenommen. Es erinnert mehr an eine aufgepimpte Version der öffentlichen Events, die die Hüter seit 2017 kennen.

Warum ergibt das für Season 13 so viel Sinn?

Das ist neu: Destiny 2 ändert für das aktuell laufenden Jahr 4 seinen Kurs: Statt stark auf FOMO (Angst etwas zu verpassen) zu setzen, sollen Inhalte und Aktivitäten nun länger relevant bleiben.

Das Konzept, nur in einem sehr begrenzten Zeitraum etwas erhalten zu können oder Waffen, Quests sowie Story-Stränge komplett zu verpassen, kam so richtig schlecht bei den Spielern an. Die gewünschten Änderungen spüren die Spieler direkt in der nächsten Season 13. Inhalte aus der auslaufenden Season 12 auch nach Season-Ende weiterhin spielbar bleiben und der besondere Loot weiterhin erfarmbar bleibt.

Darum passt das: Sollte also jetzt eine geforderte Aktivität wie die Menagerie, die automatisch 6 Hüter zusammenführt und massig Action bietet, kommen, dann würde diese mindestens bis Ende 2021 im Game bleiben.

Das wäre auch ideal für Bungie. Der sicher große Aufwand solch eine Aktivität zu designen und mit Loot zu versehen, würde dann nicht nach knapp 3 Monaten schon wieder umsonst gewesen sein. Pro Season könnte der Loot-Pool erweitert werden und/ oder ein paar frische saisonale Schurken könnten ihren Weg in die Aktivität finden.

Die Menagerie als Messlatte

Die Menagerie könnte man als Raid-Erfahrung, aber in entspannt bezeichnen. Vom Oribit aus klickte man auf die Spielersuche und fand sich dann mit 5 weiteren Spielern in einem mysteriösen Prüfungs-Areal wieder. Hier galt es dann sich durch eine Reihe von zufälligen Encountern zu ballern und zu rätseln.

Ein Boss-Kampf in der Menagerie

Das hat die Menagerie so gut gemacht: Jeder Abschnitt bot eine kleine Puzzle-Mechanik und haufenweise Action. Am Ende erwartete einen dann ein haushoher Boss. Die Rätsel oder Mechaniken waren nicht zu schwer aber abwechslungsreich. Sowas stand an:

Mit Vex-Schädeln auf Kristalle schießen, um einen Boss verwundbar zu machen.

Im stockfinsteren Keller Platten sichern, während Sprenger aus der Dunkelheit stürmen.

Einen Hindernisparcours laufen oder Ritter mit ihrem eigenen Schwert verhauen.

Alle Mechaniken erinnern an Raids, aber es mussten nie alle Spieler wirklich mitmachen. Es reichte auch aus, seinem Team mit Feuerpower den Rücken freizuhalten. Die Einstiegshürde war sehr gering. War man eingespielt, ging das ganze sehr zügig. Aber selbst beim Versagen war nicht Schluss (in der normalen Variante). Dann spielte man einfach einen Encoutner länger, um zum finalen Boss zu kommen.

Doch Action alleine macht Hüter nicht glücklich. Auch das Loot-System kam super an. Durch Runen konnte man sich seine Belohnung selbst zusammenstellen. Es gab quasi ein Best-of der coolsten Waffen der Vergangenheit, aber auch thematisch passendes, neues Gear.

Mit der richtigen Runen-Kombination gabs tolle Waffen

Der Wiederspielwert der Menagerie war hoch. Später kam sogar eine heroische Variante, die dann echt knackig war. Hier konnte man das gelernte dann auf die Probe stellen.

Wie seht ihr das, braucht es endlich wieder mehr große Action mit automatischer Spielersuche? Oder sagt ihr eiskalt, dass Destiny 2 ein MMO ist und man sich Freunde suchen sollte?

