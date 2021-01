Destiny 2 verliert in Season 13 diese 22 Waffen – Das sind die Alternativen

Bei Destiny 2 habt ihr noch einen Monat, bevor 22 Waffen in den Ruhestand gehen. Erfahrt, welche starken Nachfolger ihr in Season 13 nutzen solltet.

Das steht bald an: Im Februar 2021 startet in Destiny 2 die noch offiziell namenlose Season 13. Viele Hüter fiebern den neuen Inhalten entgegen, da in Destiny 2 bis dahin nicht mehr so viel an neuem Content ansteht.

Doch mit dem Start der nächsten Season wird auch ein leidiges Thema wieder relevant: Der Waffenruhestand – das Sunsetting. Ab Februar sind davon dann alle Waffen (und Rüstungen) aus der Saison der Dämmerung betroffen.

Diese Season lief vom Dezember 2019 bis zum März 2020.

Die Items von damals lösen sich nicht in Luft auf, haben aber ihre Levelgrenze erreicht und können dann in vielen aktuellen Aktivitäten nicht mehr effektiv genutzt werden.

Season 9 brachte einige richtig starke Bereicherungen für den Loot-Pool, die teils auch jetzt noch von den Hütern gerne gespielt werden.

MeinMMO listet euch alle 22 Waffen aus der Ära der Saint-14-Rückkehr auf, die in den Ruhestand wandern und gibt euch für die besten 4 davon aktuelle Alternativen, die teils sogar noch deutlich besser sind.

All diese 22 Waffen gehen im Februar in den Ruhestand

Die Altmodische (Handfeuerwaffe) Bube Königin König 3 (Handfeuerwaffe) Gönner der Verlorenen Hoffnung (Scout-Gewehr) Hawthornes Feldgeschmiedetete Schrotflinte (Schrotflinte) Perfektes Paradoxon (Schrotflinte) Python (Schrotflinte) Bruchlicht (Pistole) Bussard (Pistole) Letzte Hoffnung (Pistole) Urteil des Reisenden 5 (Pistole) Kältefront (Maschinenpistole) – nur die Version aus S9 Uriels Geschenk (Automatikgewehr) Stahlfeder-Repetierer (Automatikgewehr) Elatha FR4 (Fusionsgewehr) Furchtloser Angriff (Fusionswehr) Vergeltungs des Märtyrers (Granatwerfer) Unendliche Wege 8 (Impulsgewehr) Trophäenjäger (Scharfschützengewehr) Komodo-4FR (Linear-Fusionsgewehr) Linie im Sand (Linear-Fusionsgewehr) MOS Epoch III (Raketenwerfer) Pyroklastischer Fluss (Raketenwerfer)

Aktuelle Alternativen für die 4 besten Waffen aus Season 9

Zu den besten 4 Waffen aus der Saison der Dämmerung, die auch jetzt noch von Hütern genutzt werden, findet ihr hier aktuelle Alternativen. Denn längst nicht alle der 22 Waffen sind auch heute noch beliebt oder passen in die Sandbox von Season 12.

Dabei hat MeinMMO darauf geachtet, dass die Alternativen nicht selbst schon bald in den Waffenruhestand gehen.

Nutzt diese Pistole: In der Saison der Dämmerungen starteten die kleinen Pistolen richtig durch, ein regelrechter Hype entstand. Die beste von den 4 Pistolen dürfte wohl Bruchlicht sein.

Als Alternative empfehlen wir euch jetzt Hohe Albedo.

Hohe Albedo gehört zum Europa-Arsenal und zählt für uns zu den besten Waffen aus Beyond Light.

Beide Knarren gehören in den Kinetik-Slot.

Diese Pistole feuert auch in Salven – aber 3 statt 2 Schuss verlassen pro Abzug-Betätigung den Lauf.



Die Pistolen Hohe Albedo und Bruchlicht

Das ist der Granatwerfer-Nachfolger: Mit Vergeltung des Märtyrers bereicherte Season 9 die Granatwerfer um die sogenannte „Wellenform“. Dadurch explodiert die Granate nicht normal, sondern erzeugt ein großes Schadens-Feld auf dem Boden – quasi als würdet ihr den Bereich entzünden.

Der einzige andere Granatwerfer dieser Art kam mit Season 12 ins Spiel: Ohrenbetäubendes Flüstern.

Die Alternative richtet Leere-Schaden an (Vergeltung des Märtyrers Solar-Schaden).

Die Perkauswahl ist auf Ohrenbetäubendes Flüstern sogar noch besser.

Ihr könnt die Waffe durch den Kryptholith-Köder gezielt farmen.



Die Granatwerfer Ohrenbetäubendes Flüstern und Vergeltung des Märtyrers

Dieses Scharfschützengewehr ist noch besser: Trophäenjäger gab es in Season 9 im Season Pass. Die Waffe war seitdem ein Geheimtipp und für manche Hüter sogar das beste legendäre Scharfschützengewehr. Ein großes Magazin, Perks, um Munition zurückzubekommen, und Vorpalwaffe machten es zur guten Wahl gegen Bosse.

Den Rang als beste PvE-Sniper hat jetzt aber definitiv Erbfolge aus der Tiefsteinkrypta inne.

Durch den besonderen Perk „Wiederaufbau“ hat Erbfolge ein doppelt so großes Magazin wie alle anderen vergleichbaren Scharfschützengewehre und lädt von alleine nach.

Beide Sniper gehören zu den langsam feuernden Vetretern ihrer Art, richten dafür aber heftigen Schaden an

Bedenkt, dass Erbfolge eine kinetische Waffe ist, Trophäenjäger aber Leere-Schaden anrichtet



Die Scharfschützengewehre Erbfolge und Trophäenjäger

Bei Schrotflinten gibts 3 Alternativen: Perfektes Paradoxon schoss sich mit ihrer hohen Feuerrate, ihrem eleganten Design und als die persönliche Waffe von Saint-14 in die Herzen der Hüter. Nicht einfach, da einen Nachfolger zu finden.

MeinMMO schlägt euch aber gleich 2 Alternativen vor:

Ebenso eine 140er Shotgun ist die IKELOS_SG_v1.0.2: Das ist eine Neuauflage der berüchtigten IKELOS-Pumpe. Ihr erhaltet sie im Prophezeiungs-Dungeon und habt im Prinzip einen direkten Ersatz für das Perfekte Paraxon, die aber im Energie-Slot geführt wird. Zudem kann die Pumpen-Alternative Kriegsgeist-Zellen erzeugen.

In Beyond Light sind jedoch die präzisen Slug-Schrotflinten richtig angesagt: Die feuern keine Kugelhagel, sondern nur ein Geschoss ab, das aber sehr hohen Schaden auf große Distanz anrichtet. Die beiden besten Vertreter sind Erbe aus dem „Tiefsteinkrypta“-Raid (kinetisch) und Knochenkühler aus dem Europa-Arsenal (Leere-Schaden)





Die Schrotflinten Erbe, die IKELOS-Pumpe und Perfektes Paradoxon

Trauert ihr einer der Waffen aus der Saison der Dämmerung hinterher oder nutzt ihr schon die aktuellen Alternativen? Welche Knarren sind derzeit bei eurem Hüter im Inventar fest gesetzt? Sagt es uns und den anderen Lesern doch in den Kommentaren.

Im Gegensatz zu den legendären Waffen sind die Exotics nicht vom Waffenruhestand betroffen. Welche der zeitlosen Ballermänner in Destiny 2 gerade am angesagtesten sind, lest ihr hier auf MeinMMO:

