Bei Destiny 2 können die Spieler aus vielen Exotics wählen, doch welche 10 mächtigen Waffen sind die beliebtesten? Wir liefern euch die Daten und erklären, was die Knarren so begehrt macht.

Darum geht’s hier: In Destiny 2 können die Spieler seit Beyond Light und der Saison der Jagd insgesamt 77 besondere Waffen-Exotics nutzen. Dabei kann von den Exotics je nur eins genutzt werden – die anderen beiden Slots müssen mit legendären Waffen vorlieb nehmen. Es gilt also für die Spieler weise zu wählen, wofür man den Exotic-Slot opfern möchte.

Wir zeigen euch hier, welche 10 Waffen dabei am häufigsten im Inventar der Spieler zu finden sind.

Woher stammen die Zahlen? MeinMMO beruft sich für diesen Artikel auf die Statistiken von Destinytracker.com (Stand 31.12.20). Die Datenbank schlüsselt dabei die allgemeine Nutzung und die mit dem Exotic erzielten Kills im Vergleich aus allen Quellen auf.

Wenn euch die Nutzungs-Zahlen recht niedrig erscheinen, bedenkt, dass in die Rechnung auch alle legendären Waffen und selbst blauen, grünen oder weißen Schießeisen eingerechnet sind.

Wir liefern euch zu jeder Waffe auch eine Erklärung für die Beliebtheit und woher ihr das Exotic bekommt.

Destiny 2 bringt endlich die coolsten Waffen aus Teil 1 zurück

Platz 10: Falkenmond

Die kinetische Handfeuerwaffe Falkenmond aus Season 12 rüsten 0,33 % aller Hüter aus. Dabei ist der stylische Revolver für 0,28 % aller Kills im PvE verantwortlich.

Warum ist die Waffe so angesagt? Der exotische Klassiker kam erst mit der aktuellen Season „neu“ zu Destiny 2. Kaum eine andere Primär-Waffe kann so viel Schaden drücken und sieht so gut aus. Zudem ist Falkenmond garantiert über eine Quest zu holen.

In Zukunft könnte die Nutzung sogar noch deutlich steigen, denn Falkenmond kann bald mit zufälligen Rolls gejagt werden – das geht sonst bei keinem anderen Exotic.

Hier findet ihr auf MeinMMO schon jetzt die besten Rolls und eine Review zu Falkenmond.

Platz 9: Göttlichkeit

Göttlichkeit ist ein Spurgewehr aus Shadowkeep, das von 0,36 % der Spieler im Spezialslot getragen wird. Die Zahl der Kills ist damit jedoch sehr gering, nur 0,04 % aller Tode gehen auf das Konto von Göttlichkeit.

Warum ist die Waffe so angesagt? Göttlichkeit ist im Endgame nicht wegzudenken. Das Spurgewehr ist dort wohl die beste Team-Waffe.

Sie steigert den Schaden des ganzen Einsatztrupps

und erzeugt durch Beschuss ein Feld, welches es deutlich einfacher macht die wichtigen kritischen Treffer zu landen.

Das gewaltige Magazin von 194 Schuss sorgt für Dauerbeschuss,

dazu kann die Waffe von alleine Überladungs-Champions stören.

Dass die Kills so gering ausfallen ist kein Wunder, denn wer Göttlichkeit spielt, der hilft den anderen Spielern beim Killen – nobel!

Wer seinen Mithütern perfekt unter die Arme greifen möchte, muss sich Göttlichkeit aber durch eine lange und schwere Quest im „Garten der Erlösung“erspielen. Hier verrät euch MeinMMO, wie ihr das schafft: So löst ihr die neue Quest für das Raid-Exotic Göttlichkeit

Platz 8: Augen von Morgen

Den „Beyond Light“-Raketenwerfer Augen von Morgen tragen 0,47 % der Hüter stets spazieren. Durch die Zielsuchenden Sprengköpfe werden 0,23 % aller Feinde ins virtuelle Jenseits katapultiert.

Warum ist die Waffe so angesagt? Augen von Morgen ist eine der wohl stärksten Waffen im ganzen Spiel. Das ist der erste Raketenwerfer, der als legitimer Nachfolger des Gjallahorns aus Destiny 1 angesehen werden darf.

Gleich 6 Raketen fliegen bei einem Abschuss los.

Ihr könnt damit eure Feinde anvisieren, die Sprengkörper folgen diesen dann aggressiv.

Erledigt ihr so mindestens 4 Feinde, steigt der Schaden der nächsten Salve monströs an.

Der daraus resultierende Schaden wird von kaum einer Waffe übertroffen.

Die Nutzungsrate liegt wohl „nur“ auf Platz 8, weil das Exotic ein Zufallsdrop aus dem neuen Raid in der Tiefsteinkrypta ist (beim finalen Boss).

Auf der nächsten Seite arbeiten wir uns weiter durch die 10 beliebtesten Exotics aus Beyond Light und Season 12. Dabei sind Waffen die noch aus der Beta von Destiny 2 stammen aber auch brandneue Knarren.