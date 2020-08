In Destiny 2 jährt sich der Gjallahorn-Tag zum 5. Mal. Wir schauen, warum es den Feiertag gibt, werfen einen nostalgischen Blick auf die bekannteste Waffe aus dem Destiny-Universum und zeigen, dass die Community auch heute noch ausrastet.

Was ist der G-Day? Vor 5 Jahren, am 14. August 2015, schien es ein Freitag wie jeder andere für die Hüter in Destiny 1 zu werden. Auf der To-Do-Liste standen keine besonderen Events, einzig Xurs wöchentlicher Turm-Besuch stand an und der sollte in die Geschichte eingehen.

Der NPC-Händler hatte das Exotic Gjallarhorn im Gepäck!

Die Spieler drehten regelrecht durch

Xur verbuchte wohl Rekordeinnahmen

Von allen Richtungen konnte man hören oder lesen: „Heilige Scheiße, Xur verkauft Gjallarhorn!“

Seitdem wird vom 14. bis 15. August der G-Day gefeiert (fällt der Kalander blöd, wird der Besuch von Xur genommen, der am nächsten an diesem Datum liegt – ja, das ist alles genau geregelt).

Die eine Waffe, die auch weit über die Grenzen von Destiny hinaus bekannt ist

Übrigens hatte der NPC Gjallahorn am G-Day in Wirklichkeit schon zum zweiten Mal im Gepäck – bereits in Woche 2 von Destiny befand sich das Exotic unter seinen Mitbringseln. Damals konnte aber keiner Ahnen, wie viel Power unter der Haube steckte und die wenigsten Spieler hatten ausreichend Ressourcen, um darin zu investieren.

Xur ist übrigens seit den späten Abendstunden des 14. August 2020 wieder im Spiel unterwegs. Diesmal rasten die Hüter aber nicht aus, obwohl er eine Waffe mit großem „G“ am Anfang dabei hat.

Am Gjallarhorn-Day stand Destiny vor 5 Jahren auf dem Kopf

Ein Jahr lang dominierte das Gjallarhorn: Das erste Jahr von Destiny stand ganz im Zeichen der Entdeckungen. Die Spieler erlebten zum ersten Mal in einem Shooter einen Raid inklusive Rätsel und nie geahnter Bosskämpfe, mit bockschweren Gameplay-Mechaniken. Die Spieler entdeckten aber auch, dass das Gjallarhorn auf alle Mechaniken pfiff.

Das Gjallarhorn hatte so viel Power mit seinem Rudel aus zielsuchenden Raketen, dass es Bosse in Sekunden atomisierte. Das brachte dem Raketenwerfer Namen wie die goldene Brechstange ein. Auch Hörnchen oder G-Horn hörte man oft – das lag aber an dem unaussprechlichen Namen, den man noch schwerer schreiben kann.

Aufgrund der Feuerkraft galt es für die härtesten Endgame-Aktivitäten quasi als goldene Eintrittskarte. Wer sich für einen Raid via LFG anmeldete, musste oft vorweisen, dass ein Gjallarhorn im Inventar auf seinen Einsatz wartete. Dies wird von vielen als die Schattenseite der mächtigen Waffe gesehen, sie fühlten sich ohne ausgeschlossen.

Mit Rise of iron gab es eine Jahr-3-Version von Gjallarhorn in Destiny 1

Kurzum: Jeder Hüter wollte das Teil. Aber die Waffe war genauso selten wie sie overpowert war. Droppte das Hörnchen dann zufällig im Raid oder nach einer PvP-Runde, gab es kein halten mehr.

In Jahr 1 gab es massig Reaction-Videos, die den Jubel zeigten, wenn man endlich zum exklusiven Club der G-Horn-Hüter zählte:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Sogar der damals größte Destiny-Streamer Professor Broman kann sein loot-Glück kaum fassen

So reagieren die Spieler dieses Jahr: Auch 2020 rastet die Community pünktlich zum G-Day aus. Sie erinnern sich traditionell nostalgisch zurück und lassen ihre schönsten Momente aus Destiny Revue passieren.

Im größten Sammelbecken für Hüter im Internet, dem Destiny-reddit, gelten beispielsweise keine der sonst so strengen Regeln. Die Community darf das Subreddit vom 14. bis 15. August mit unsinnigen Post zuspammen.

Wir sehen Glückwünsche, die Aufforderung das Subreddit von Destiny in Club Penguin zu verwandeln und noch wirreres Zeug:





Teilweise regnet es absurde 54.000 Upvotes im Destiny-reddit am G-Day

Wie steht es um das Gjallarhorn in Destiny 2?

Mittlerweile sind viele ikonische Waffen aus dem Erstling auch in Destiny 2 verfügbar:

Der letzte Wort

Die Dorn

Schlechtes Karma

Die Wahrheit

Zudem wissen wir schon, dass im Herbst 2020 Falkenmond und „Keine Zeit für Erklärungen“ ihre Rückkehr mit dem DLC Beyond Light feiern. Über ein baldiges Wiedersehen mit Gjallarhorn ist derzeit aber nichts bekannt.

Aber den Kult um die Waffe machen sich auch Leaker immer wieder zunutze. Sogar Bungie trollte die Hüter mit mysteriösen Bildern und irreführenden Datenbank-Einträgen zum Exotic:

Destiny führte die Spieler mit gemeinen Scherzen aufs Glatteis

Erinnert ihr euch noch an euren ersten G-Day? Denkt ihr, dass das Gjallarhorn in Destiny 2 noch funktionieren könnte oder wollt ihr es lieber für immer in der nostalgischen Erinnerung von damals behalten?

Wenn ihr eh schon in Erinnerungen schwelgt, hier zeigt euch MeinMMO die Endgegner aus Destiny 1 und Destiny 2, die für immer in unserem Gedächtnis bleiben: 6 unvergessliche Bosse aus Destiny, die absolut Kult sind