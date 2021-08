Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 13.08.

In Destiny 2 steht heute, am 13. August ein Besuch von Xur an. Der bekannteste Händler im Spiel bringt exotische Waffen und Rüstungen mit, doch wo steht er diesmal? MeinMMO liefert alle Infos zu Xurs Standort, seinem Inventar sowie den Trials of Osiris an diesem Wochenende.

Das ist in Destiny 2 los: Die laufende Saison des Spleißers neigt sich dem Ende. Seit dieser Woche könnt ihr den Epilog spielen, der auch ein Cinematic wie aus einem Avengers-Film beinhaltet – aber reicht das als Finale? Die Spieler haben in der Mission genau hingesehen und sogar einen totgeglaubten Charakter gefunden.

So langsam kommt auch Schwung in die am 24. August startende Season 15. Bungie rückt immer mehr offizielle Infos über das nächste Kapitel im Action-MMO raus. Mit dabei sind Buffs und Nerfs aber über manche Entscheidungen diskutieren die Hüter hitzig:

Wer immer kommt, egal ob es nun Season 14 oder 15 ist, ist Xur. Das Nudelgesicht versorgt euch stets mit Exotics. Sind diesmal welche dabei, die bald richtig stark werden? Zu erwähnen ist noch, dass diesmal wieder der G-Day in Destiny gefeiert wird.

Alle Infos zu Xur am 13. August 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Bis zur Umstellung auf Winterzeit ist und bleibt die Xur-Zeit immer freitags um 19:00 Uhr. Dann lässt er sich auf einem Planeten seiner Wahl nieder und bringt von dort aus seine exotischen Waren an die Hüter. Bis zum nächsten Reset am 17. August findet ihr Xur dann hier.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur in der ETZ (Europäische Todeszone). Schaut in der Gewundenen Bucht oben auf dem Berg:

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 13.08. bis zum 17.08. – Alle Exotics im Überblick

Was hat Xur im Angebot? Das Nudelgesicht hat regelmäßig exotische Waffen und Rüstungen für alle Warlocks, Jäger und Titanen dabei. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zu den einzelnen Items, damit ihr keinen potenziellen Pflichtkauf verpasst.

Waffe: Prometheus-Linse – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +21

Belastbarkeit: +3

Erholung: +7

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +8

Gesamt: 61

Jäger: Graviton-Buße – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +12

Erholung: +8

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +16

Gesamt: 66

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +12

Erholung: +16

Disziplin: +21

Intellekt: +6

Stärke: +2

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 13.08. – 17.08.

Welche Karte ist aktiv? Wer sich am Wochenende bei hitzigen PvP-Gefechten beweisen will, sollte sich in die Trials wagen. Es wird diesmal auf der Map “Endloses Tal” (eng. Endless Vale) gespielt.

Wir ergänzen euch im Laufe des Abends auch alle Belohnungen.

3 Siege und Endgame-Beutezug: Auge von Sol (Scharfschützengewehr)

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Diese PvP-Spitzenaktivität kann dann bis Dienstag, den 17. August angegangen werden. Denkt aber daran, alle erspielten Token bei Saint-14 im Hangar des Turms einzutauschen.

Seid ihr mit Xur zufrieden und hofft einfach nur jede Woche erneut auf gute Exo-Rolls? Oder hat das Nudelgesicht mal ein Lifting nötig, um wieder relevant zu werden? Sagt uns eure Meinung zu der Destiny-Konstanten doch in den Kommentaren. Hättet ihr wirklich gedacht, dass Xur zur Feier des heutigen Tages ein Gjallarhorn mitbringt?