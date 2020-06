Falls ihr bei Destiny 2 einige Waffen-Exotics aus alten Seasons verpasst habt, könnt ihr das jetzt nachholen – und zwar mit dem Exotic Cipher. Doch für welche Waffe lohnt sich der Code am meisten? Und was sollte man noch beachten?

Was hat es mit dem exotischen Code auf sich? Durch das saisonale Modell von Destiny 2 gibt es eine Reihe von exotischen Waffen, die nur im Rahmen einer bestimmten Saison erhältlich waren – danach nicht mehr.

Mit der Season 11 hat sich das zur Freude einiger Spieler nun geändert – dank des exotischen Codes (Exotic Cipher) aus dem aktuellen Season Pass (auf Level 55). Denn in der Saison der Ankunft habt ihr mit dem Code die Chance, euch zumindest eines der 5 saisonalen Exotics nachträglich zu sichern.

So manch einer mag sich nun fragen: Wie geht das überhaupt? Und welche der 5 oder der mir noch fehlenden exotischen Waffen sollte ich mir holen? Das erfahrt ihr hier.

Der Code im Season Pass

Was genau könnt ihr mit dem Exotic Cipher machen? Im Prinzip sind es 2 Sachen:

Ihr könnt euch beim Turm-Kryptarchen Meister Rahool im Tausch für den Code sowie einige weitere Ressourcen eines von 5 saisonalen Exotics aus den vergangenen Seasons holen

Ihr könnt damit bei Xur ein weiteres Schicksal-Egramm ziehen, aus dem es (noch fehlende) Exotics aus dem regulären Exo-Pool gibt

Für welches saisonale Exotic lohnt sich der Exotische Code am meisten?

Wie teuer sind die 5 Exotics? Bislang sieht es so aus, als gibt es nur einen exotischen Code in dieser beziehungsweise allgemein pro Saison. Weitere Quellen abseits des Season Pass sind bisher nicht bekannt.

Jedes der 5 Exotics erfordert beim Kauf einen exotischen Pass. Ihr könnt euch pro Saison nach aktuellem Stand also auch nur eines davon kaufen – selbst, wenn euch alle 5 fehlen sollten.

Die Exo-Auswahl bei Rahool

Zu dem Exotic Cipher kommen zudem noch folgende Kosten pro Exotic hinzu:

100,000 Glimmer

einige planetare Ressourcen

3 Verbesserungsprismen

Für welches Waffen-Exotic lohnt sich der Code am meisten? Falls euch alle oder einige der Exotics fehlen sollten, dann geht nach dieser Liste. Platz 1 lohnt sich dabei am meisten, Platz 5 am wenigsten.

1. Handfeuerwaffe Erianas Schwur: der Verschnitt aus Handfeuerwaffe und Sniper ist von allen 5 Exotics wohl die beste Wahl, wenn es um Endgame-Inhalte geht. Im Prinzip ist sie fast schon ein Must-Have-Allrounder, wenn ihr irgendwo auf Champions trefft.

2. Pistole Des Teufels Ruin: Eine sehr starke Pistole und einfach ein Monster gegen Unaufhaltsame Champions. Gerade in der Season 11 sind mit ihr einige mächtige Builds möglich.

3. Fusionsgewehr Bastion: Ein starkes Fusionsgewehr, das in den richtigen Händen im PvP eine Menge reißen kann. Gegen Champions im PvE leider nicht sehr hilfreich.

4. Schwerer Kampfbogen Leviathan-Hauch: Ein spaßiger Bogen, für dessen Stärken gegen Champions es aber einige bessere Alternativen im Schweren oder exotischen Slot gibt

5. Scoutgewehr Symmetrie: Die Waffe ist zwar nicht schlecht, doch von allen 5 Exotic sicherlich die schwächste Option – es sei denn, ihr seid absoluter Scoutgewehr-Fan

Des Teufels Ruin

Bedenkt: Die Reihenfolge mag sicherlich nach individuellen Vorlieben für den ein oder anderen anders aussehen.

Destiny 2: Alle neuen Exotics der Season 11, die bisher bekannt sind

Deshalb solltet ihr unter Umständen mit dem Code noch warten

Für den ein oder anderen Spieler könnte es sich zudem unter Umständen noch lohnen, den exotischen Code bis zur nächsten Saison und der großen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts aufzubewahren. Doch warum?

Schauplätze verschwinden – was ist mit den Exotics? Bei Destiny 2 werden mit der neuen Erweiterung im Herbst einige Schauplätze samt dazugehörigen Inhalten vorerst in der Destiny Content Vault verschwinden. Und damit muss Destiny 2 auch bei bis zu 18 bisherigen Waffen-Exotics, umdenken, da sie an entsprechende Aktivitäten gebunden sind.

Es ist dabei durchaus denkbar, dass ab der nächsten Saison einige weitere Exotics das Angebot von Meister Rahool erweitern könnten, für die ihr wiederum einen exotischen Code benötigt. Falls ihr also bereits alle 5 aktuell angebotenen Exotics besitzt oder die fehlenden Exemplare nicht unbedingt benötigt, könnte es sich durchaus lohnen, den Code erstmal aufzubewahren und gegebenenfalls erst in Season 12 einzulösen.

Der mysteriöse Exotic-Händler Xur

Ich habe schon alle saisonalen Exotics – und nun? Im Herbst werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch neue Exotics das Spiel bereichern. Sollten sie dem regulären exotischen Loot-Pool angehören, was gerade bei Rüstungen sehr wahrscheinlich ist, dann wird es sie auch über Xur und sein Schicksal-Engramm geben.

Folglich hättet ihr dank des Cypher Codes dann gleich in der ersten Woche der neuen Inhalte bei Xur die doppelte Chance auf ein neues World-Drop-Exotic aus dem Schicksal-Engramm.

Übrigens, da Schwerter im Power-Slot gerade sehr angesagt sind, ist die Auswahl an starken Exotics relativ beschränkt. Hier findet ihr die besten 4 exotischen Waffen für die anderen Slots: Die besten 4 Waffen-Exotics, die ihr in Season 11 ausprobieren solltet