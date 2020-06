Destiny 2 macht Xur endlich wieder relevant – Das hat sich geändert

In Destiny 2 wurde Xur zum Start der Season 11 überarbeitet. Er verkauft nun Exotics mit zufälligen Werten. Damit wird der NPC-Händler endlich wieder interessant.

Was hat sich geändert? Am 9. Juni erschien die Season 11 in Destiny 2. Sie brachte neue Story, neue PvE-Aktivitäten, ein Dungeon und neue Waffen und Rüstungen.

Außerdem enthielt das Update eine Änderung an Xur, durch die der Händler nun Exotics mit einer zufälligen Verteilung von Statuswerten und Affinitäten verkauft.

Zuvor hatte er nur Rüstungen der Sammlungen, die immer feste Werte-Verteilungen hatten. Viele Veteranen sind zudem längst im Besitz dieser Items.

Außerdem ist es nun möglich ein zweites exotischen Engramm zu erwerben, voraussetzt ihr bringt Xur das neue Item „Exotischer Kode“, das ihr beispielsweise im Season Pass findet.

Auf MeinMMO verraten wir euch jede Woche, wo sich Xur aufhält und was der Händler im Angebot hat.

Wieso ist das interessant? Xur war zu Destiny 1 ein beliebter Händler, da er viele spannende Gegenstände im Angebot hatte. Er verlor jedoch mit der Zeit und vor allem in Destiny 2 an Relevanz.

Das neuste Update nun könnte den Händler endlich wieder spannend machen, sodass sich das Suchen und Finden von Xur wieder lohnt.

Schon an Tag 1 ein interessantes Angebot

Was bietet Xur an? Von 12. bis zum 16. Juni erhaltet ihr bei Xur derzeit Synthozeps, Panzerhandschuhe für den Titanen mit insgesamt 62 Stats.

Das Besondere an dem Gegenstand sind die 20 Erholung. Zwar sind die restlichen Werte für die Nahkampf-Rüstung nur mittelmäßig, aber insgesamt ist das Exotic interessanter als die bisherigen Gegenstände von Xur.

Das komplette Angebot von Xur findet ihr in unserer aktuellen Übersicht.

Dieses Exotic hat Xur derzeit für euch im Angebot (via Forbes).

Wie geht es mit Destiny 2 weiter? In einer Roadmap wurden die Pläne für den Verlauf der Season 11 vorgestellt. Diese läuft bis zum Herbst 2020. Ihr dürft euch unter anderem auf neue exotische Quests, die Triumphmomente und die Sonnenwende der Helden freuen.

Im Herbst erscheint dann die neue Erweiterung „Jenseits des Lichts“. In der Ankündigung dazu hat Bungie zudem über die Entwicklung von Destiny 2 bis 2022 gesprochen.