Bei Destiny 2 läuft jetzt die Saison der Ankunft. MeinMMO bietet euch kompakt alle wichtigen Infos zur neuen Season 11. Ihr findet hier alles zu Aktivitäten, Inhalten, dem neuen Season-Pass und der Story.

Die neue Season 11 ist da: Heute, am 09. Juni, fiel der Startschuss für die Saison der Ankunft mit einem Paukenschlag. Im Live-Stream verriet Bungie endlich, worauf die Hüter so lange warteten und was uns bis zum nächsten großen Ding im Herbst 2020 bei Destiny 2 erwartet.

Bevor ihr euch heute in den neuen Content stürzt, müsst ihr das umfangreiche Update 2.9.0 laden. Dieses ist seit 19:00 Uhr auf PC, PS4, Xbox One und Google Stadia verfügbar. Alles Wissenswerte dazu findet ihr hier:

Wir werden diesen Artikel im Laufe der Season immer erweitern und mit den neusten Inhalten füllen.

Schaut euch hier den coolen Ankündigungs-Trailer zur Saison der Ankunft an:

Was ist eine Season in Destiny 2? Eine Season dauert etwa drei Monate und versorgt das Spiel mit neuen Inhalten. Diese sind in der Regel einem saisonalen Thema untergeordnet. Der große Unterschied zu den klassischen DLCs oder Erweiterungen ist, dass die Seasons ihr Pulver nicht auf einmal, sondern über die ganzen drei Monate verteilt verschießen.

Verglichen mit den klassischen Erweiterungen ist eine Season günstiger und umfasst sogar haufenweise Inhalte für alle Spieler, also gratis für jeden Hüter – egal ob er zahlt oder nicht. Ihr könnt die aktuelle Season separat kaufen und direkt mitten ins Geschehen einsteigen, auch wenn ihr die vorherigen Saisons nicht dabei wart.

Auch in Jahr 4 wird Destiny 2 übrigens auf das Season-Modell setzten, aber in einer überarbeiteten, verbesserten Form.

Alles, was ihr zu Season 11 bei Destiny 2 wissen müsst

Um die Spieler für gut drei Monate bei Laune zu halten, erwartet euch in der Saison der Ankunft unter anderem:

eine düstere Story

mehrere neue PvE-Aktivitäten

Ein neuer Dungeon

frische Waffen, Rüstungen und Loot

zahlreichen Änderungen und Anpassungen

Story in der Saison der Ankunft

Im Fokus der Geschichte steht die namensgebende Ankunft der Pyramidenschiffe in unserem Sonnensystem, welche die Dunkelheit mit sich bringen. Die Story schließt damit an die Geschehnisse von Season 10 an:

Diese Geschehnisse wurden in den vergangenen Jahren im Hintergrund vorangetrieben und sind jetzt aber das Hauptaugenmerk.

Die Pyramiden der Dunkelheit sind endlich da

So geht die Geschichte weiter: Was die bedrohliche Ankunft für uns und das Sonnensystem bedeutet, werden wir in den nächsten Monaten erfahren. Auf Io sind die Pyramidenschiffe bereits gelandet und bereitet ihre Invasion vor.

Die Saison der Ankunft wird storytechnisch quasi die Vorgeschichte zu Destiny 2: Beyond Light, der großen Herbst-Erweiterung.

Die Pyramiden sollen für alle sichtbar Präsenz zeigen. Wir gehen davon aus, dass Destiny 2 sein Storytelling durch die Umgebung in dieser Season um ein paar Gänge hochschraubt.

So soll sich unser Erzfeind immer weiter in Position bringen, immer bedrohlicher werden, eine deutlich spürbare Gefahr werden. Im Herbst wird dann „Beyond Light“ auf die Hüter losgelassen.

Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022

PvE Inhalte und Aktivitäten in Season 11

Neuer Dungeon: Das Ende des großen Reveal-Streams zur Zukunft von Destiny 2 ließ eine richtige Bombe hochgehen: Season 11 bietet einen komplett neuen Dungeon.

Im Laufe des ersten Tages der neuen Season steht euch der Dungeon „Prophezeiung“ zur Verfügung und lockt mit surrealer Atmosphäre. Dort soll unten oben sein und die Realität verrückt spielen.

Es sieht ganz danach aus, als begeben sich die Hüter im Dungeon auf die Spuren der mysteriösen Neun.

Die Realität spielt im neuen Dungeon den Hütern einen Streich

Bestätigter Loot ist dabei:

die DAITO-Schmiede-Rüstung

die überarbeitete „Prüfungen der Neun“-Rüstungssets

Was sind Dungeon in Destiny? Dungeons gelten zu den beliebtesten PvE-Inhalten überhaupt. Sie sind längere Missionen für bis zu 3 Spieler und erinnern mit ihren knackigen Kämpfen sowie Rätseln an Mini-Versionen der großen Raids aus dem Destiny-Universum.

Aktuell dürfen die Hüter sich in zwei Verliese begeben:

Wir werden euch in Kürze mit einem Guide durch die Paralleldimension von „Prophezeiung“ führen und alle Geheimnisse erkunden. Bis dahin könnt ihr euch hier den stimmungsvollen Trailer zum neuen Dungeon ansehen:

Das öffentliche Kontakt-Event: Die Pyramidenschiffe haben Io erreicht. Dort erwartet euch eine neue PvE-Aktivität: das Kontakt-Event.

Wie das Seraph-Turm-Event findet auch diese Aktivität im öffentlichen Bereich (public space) satt.

Auf Io trefft ihr Mini-Versionen der Pyramidenschiffe beim Kontakt-Event

Ein neuer Season Pass für die Hüter

Noch ist nicht viel über den frischen Season-Pass bekannt. Aber wie in vorherigen Seasons stecken darin Belohnungen für alle Spieler von Destiny 2 und zusätzliche Items für Käufer der aktuellen Season 11.

Der Season Pass für Season 11, die Saison der Ankunft kostet 1,000 Silver – also etwa 10 €

Das steckt unter anderem im Season-Pass:

der neue exotischen Granatenwerfer „Dürresammler“ (Season-Pass-Besitzer erhalten ihn auf Stufe 1 – Free2Play-Hüter später im Pass)

eine komplett frisch geschustertes Rüstungs-Set

Cosmetics

Bonus-EP

eine zusätzliche Exotic-Waffen-Quest

Wöchentliche Missionen

Neue Waffen und Rüstungen warten auf unsere Hüter

Wichtige Anpassungen und Überarbeitungen in Season 11

Bereits im Vorfeld der Saison der Ankunft hat Bungie viele Inhalte von Updates und Sandbox-Anpassungen bekannt gegeben, welche uns jetzt das Hüter-Leben erleichtern sollen. Mit dabei sind umfassende Änderungen am Loot, euren Waffen und mehr.

Das sind die bedeutenden Änderungen in der Saison der Ankunft:

Stürzt ihr euch sofort nach dem großen Update in die neue Season 11? Hättet ihr mit einem brandneuen Dungeon gerechnet und was haltet ihr von der öffentlichen Aktivität auf Io? MeinMMO bleibt für euch am Ball und wir in den nächsten Tagen fleißig alle Inhalte der Saison der Ankunft auf Herz und Nieren prüfen.