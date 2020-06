Destiny 2: Alle neuen Exotics der Season 11, die bisher bekannt sind

Bei Destiny 2 ist gerade die neue Season 11, die Saison der Ankunft, gestartet. Und auch, wenn bisher nur wenig bekannt ist – findige Hüter haben bereits einige neue Exotics entdecken können.

Die Season 11 ist endlich da: Die neue Saison der Ankunft ist da und darauf haben zahlreiche Hüter gespannt gewartet. Denn bis zum Start der neuen Season am 9. Juni war so gut wie nichts darüber bekannt.

Nun ist die Season 11 live und viele Spieler brennen darauf, sich neue Exotics zu erspielen. Wir fassen zusammen, was bislang zu neuen exotischen Waffen und Rüstungen bekannt ist.

Übrigens, Bungie hat viel mehr als nur die neue Season 11 vorgestellt: Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022

Diese Waffen-Exotics der Season 11 sind bereits bekannt

Im Rahmen der Saison der Ankunft wurden von den Spielern bisher 3 neue exotische Waffen entdeckt.

Eine ist bereits im Spiel, eine andere zumindest schon mal in den Daten und die dritte wurde durch ein exotisches Ornament verraten. Die beiden fehlenden Waffen decken sich dabei mit den Lücken in den Sammlungen.

Ob weitere Waffen-Exotics in dieser Saison kommen, ist nicht klar. Hinweise auf weitere exotische Waffen wurden aber bislang nicht entdeckt.

Dürresammler

Dürresammler – exotischer Granatenwerfer

Was kann diese Waffe? Dabei handelt es sich um einen neuen Granatenwerfer für den Kinetik-Slot.

Der exotische Perk nennt sich „Urzeitler-Folter“ und bewirkt, dass die von der Waffe abgefeuerten Projektile das Ziel bzw. die Umgebung um den Projektil-Einschlag mit Fäule befallen. Durch den Perk „Die Bank sprengen“ nehmen von Fäule befallene Ziele Schaden über Zeit und übertragen die Fäule beim Tod auf die Umgebung.

Übrigens, ersten Berichten zufolge ist diese Waffe extrem stark gegen Gruppen, Majors und vor allem gegen Bosse. Auch im PvP haut sie offenbar enormen Schaden raus und killt aktive Super mit einem Treffer.

Zudem kann bereits ein Meisterwerk-Katalysator für diese Waffe erspielt werden. Was er jedoch im Detail bewirkt, weiß man noch nicht.

Wie bekommt man dieses Exotic? Die Waffe bekommt man als Käufer oder Besitzer der neuen Season direkt auf Stufe 1 des neuen Season Pass. Spieler, die auf den Season Pass verzichten, erhalten diese Waffe kostenlos auf Stufe 35 des Passes.

Auserwählte des Reisenden

Auserwählte des Reisenden – exotische Pistole

Was kann diese Waffe? Dabei handelt es sich um eine neue exotische Pistole für den Kinetik-Slot.

Der exotische Perk heißt Lichtsammlung. Dadurch gewährt jeder Todesstoß mit dieser Waffe einen „Lichtsammlung“-Stapel (ausgeschaltete Hüter fügen 3 Stacks hinzu). Verwendet man die Stapel (wie ist laut Waffenbeschreibung noch unklar), gewähren sie entsprechend ihrer Anzahl Nahkampf-, Granaten- und Klassenfähigkeiten-Energie.

Der zweite Perk heißt Geschenk des Reisenden. Jeder „Lichtsammlung“-Stapel verbessert dadurch das Nachladetempo, die Handhabung sowie die Zielerfassung der Waffe.

Wie bekommt man dieses Exotic? Den Daten zufolge ist diese exotische Pistole an eine eigene Quest gebunden, die allerdings offenbar noch nicht aktiv ist. Wann die Quest starten wird, ist noch unbekannt.

Verfallenes Abbild

Verfallenes Abbild – Spurgewehr

Was kann diese Waffe? Das ist noch nicht ganz klar. Bisher wurden weder Einträge, noch andere Hinweise auf die Eigenschaften dieses neuen Schießeisens gefunden.

Lediglich über ein Ornament in den Sammlungen sowie das in Trailern gezeigte Gameplay weiß man, dass es sich dabei um ein neues exotisches Spurgewehr für den Energie-Slot handeln muss.

Im Gameplay scheint der Energie-Stahl der Waffe einen ähnlichen visuellen Effekt auszulösen, wie die Fäule vom neuen Dürresammler-Raketenwerfer. Ob auch dieses Spurgewehr etwas mit Fäule zu tun hat, ist aber noch nicht bekannt.

Wie bekommt man dieses Exotic? Das steht noch nicht genau fest. Doch man geht durch den Trailer in Verbindung mit einigen Einträgen davon aus, dass diese Waffe an eine lange exotische Quest-Reihe mit insgesamt 22 Schritten gebunden ist, die in den Daten von Destiny 2 entdeckt wurde. Wann die Quest starten wird, ist noch nicht bekannt.

Fallende Guillotine

Was ist mit dem Riesen-Schwert und dem dicken Bogen aus dem Trailer?

Einige Spieler sahen im Gameplay zunächst noch 2 weitere Waffen, die man für potentielle Exotics hielt:

ein gewaltiges neues Schwert

sowie einen großen Bogen mit ungewöhnlicher Form

Doch wie sich mittlerweile herausgestellt hat, handelt es sich bei beiden um legendäre Waffen – nämlich um das Schwert „Fallende Guillotine“ aus dem Season Pass sowie den Bogen „Flüsternde Platte“ aus der saisonalen Einführungs-Quest.

Flüsternde Platte

Wo bleiben neue exotische Rüstungen in der Season 11?

Worüber sich aktuell zahlreiche Spieler wundern: Bislang wurden im Rahmen der Saison der Ankunft keine neuen Rüstungs-Exotics entdeckt – ein Novum in Destiny 2.

Weder in den Daten, noch ingame in den Sammlungen gibt es Einträge oder Hinweise auf neue exotische Rüstungsteile. Ob es tatsächlich erstmals dabei bleibt oder ob sie möglicherweise im Verlauf der Saison oder im Rahmen bestimmter Aktivitäten wie dem neuen Dungeon live gehen könnten, ist bislang nicht bekannt.

Stand jetzt ist aber: Es gibt keine.