Destiny 2: Auserwählte des Reisenden – Neues Exotic ist sogar besser als vermutet

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Auf Knopfdruck augenblicklich eure Fähigkeiten zurückzuhaben oder im Prinzip einfach doppelt zu nutzen, ist Gold wert. In Destiny richten viele Fähigkeiten mehr Schaden als Schüsse an oder selbst die größten Raid-Bosse können mit Debuff versehen werden.

Egal, ob ihr euch auf die enormen passiven Boni verlasst und so eine der wohl geschmeidigsten Waffen in der Hand halten, oder ob ihr auf aktiv gut ein Drittel aller Fähigkeiten aufladet, jeder Spielstil profitiert von der Auserwählten des Reisenden.

So mächtig ist das Exo im PvP: Im Schmelztiegel dürfte die Auserwählte des Reisenden sich zu einer festen Größe etablieren. Das liegt an drei Faktoren: den hervorragenden Statuswerten, dem 300er-Archetyp und dem enormen Boost durch die exotischen Perks.

Die Auserwählte des Reisenden wurde von Experten schon vor ihrem Erscheinen im Spiel mit Vorschusslorbeeren überschüttet . Denn in den Datenbanken konnten die Grundwerte und die exotischen Perks seit Monaten eingesehen werden. So schlägt sich das Exotic jetzt tatsächlich.

Destiny 2: Auserwählte des Reisenden – So gibt’s das 3. neue Exotic in Season 11

So bieten sich interessante Optionen. Denn das Exotic kann aktiv gespielt werden oder einfach passiv Boni durch die Lichtstapel verleihen. Wir schauen uns diese neue Mechanik etwas genauer an.

Das sind die exotischen Fähigkeiten: Die Auserwählte des Reisenden bietet zwei Exo-Perks, die an unseren großen, runden Beschützer am Himmel angelehnt sind:

