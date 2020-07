Experte sagt in Destiny 2: Nächstes Waffen-Exotic wird „God Tier!“

Destiny 2 bekommt bald eine neue Waffe, die schon jetzt Vorschusslorbeeren einheimst. Ein Fachmann erklärt, was die Auserwählte des Reisenden so stark machen soll.

Diese Exo-Waffe kommt: In Season 11 erwartet die Spieler bald ein neues Waffen-Exotic: Die Pistole Auserwählte des Reisenden (eng. Traveler’s Chosen). Die kleine und unscheinbare Pistole sieht dabei nicht wie die nächste Super-Waffe aus, doch der Schein soll trügerisch sein.

Obwohl die Knarre noch nicht im Spiel ist, lassen sich ihre Perks und Werte schon in den bekannten Datenbaken von jedermann einsehen. So bekommt ihr bald das Exotic:

Das genaue Release-Datum ist jedoch noch ein Rätsel. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich durch die überraschende DLC-Verschiebung auch die Quest verschiebt, wohl bis in den September.

Das sagt der Experte: Der bekannte Destiny-Streamer Fallout Plays (261,000 Abos auf YouTube) hat sich in der Community als Analyst für Waffen und Mechaniken einen Namen gemacht. Geht es nach seiner geschulten Experten-Meinung, steht uns mit der Auserwählten des Reisenden ein echtes Hit-Exotics ins Haus.

Fallout ist Vollprofi und der Mann unseres Vertrauens – Quelle: Fallout Plays auf YouTube

Die Traveler’s Chosen in Destiny 2 soll die nächste Hit-Waffe werden

Damit würde sich das kommende Exo in die Reihe der durchweg großartigen und mit Lob überschütteten Exotics der Season 11 einreihen:

Der Dürresammler verseucht ganze Areale und lässt Schurken ihre eigene Medizin schmecken

Verfallenes Abbild verwandelt eure Feinde in Waffen, mit denen ihr andere Feinde verkloppt

Die Pistole soll „God Tier“ werden, also in der höchsten Liga mitspielen. Fallout begründet auch, warum er „so sicher ist, dass die Pistole so gut wird“.

Warum wird die Waffe so stark? Die Power der kleinen Knarren liegt in ihren herausragenden Statuswerten und den exotischen Perks:

Lichtsammlung: gewährt euch bei Kills Stapel die, die bei Nutzung Granaten-, Nahkampf- und Klassen-Fähigkeiten-Energie aufladen

Geschenk des Reisenden: Jeder „Lichtsammlung“-Stapel verbessert Nachlade-Tempo, Handling und Zielerfassung

Die Pistole kann also aktiv gespielt werden, um stets mit mächtigen Fähigkeiten versorgt zu sein oder als Wohlfühl-Waffe, die sich mit jedem Kill immer besser in euren Händen anfühlt.



Die Auserwählte des Reisenden weiß zu überzeugen – Quelle: light.gg

Das spricht noch für die Auserwählte des Reisenden:

Sie teilt sich den Schaden und die Schuss-Frequenz mit der Drang – Die wir euch als Ersatz für das Exotic das Letzte Wort empfahlen

Sie verfügt über 82 Reichweite – Das ist im Prinzip das Doppelte der legendären Vettern

Im PvP hat sie eine TTK von nur 0,6 Sekunden – Für Waffen die Primär-Munition nutzen, ist das ein absoluter Spitzen-Wert

Die Pistole wird im Gefecht besser und lässt sich gut in Builds integrieren

Sie hat eine Variante der interessanten „Mit Licht aufgeladen„-Mechanik quasi intrinsisch verbaut

Wie mächtig die Knarre dann in der Tat wird und ob der Experte recht hatte, lest ihr dann auf MeinMMO, wenn die Waffe im Spiel live ist.

Glaubt ihr auch, dass uns das nächste Hit-Exotic ins Haus steht? Wenn ihr noch eine exotische Waffe sucht, die euer mächtiges Schwert prima ergänzt, haben wir hier was für euch: Destiny 2: Die besten 4 Waffen-Exotics, die ihr in Season 11 ausprobieren solltet