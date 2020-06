Bei Destiny 2 ist die Saison 11 live. Die brachte den neuen exotischen Granatwerfer Dürresammler. Doch das Item funktioniert nicht ganz so, wie geplant. Hüter nutzen die Waffen, um Raidbosse unter Gelächter in Sekunden zu zerstören. Man rechnet damit, dass Bungie den Spaß bald beendet.

So bekommt ihr die neue exotische Waffe: Es wurde etwas vom großen Ankündigungs-Stream zur 2020er-Erweiterung „Beyond Light“ überschattet, aber am Dienstagabend ging in Destiny 2 die neue Season los. Die brachte mit Dürresammler („Witherhoard“) eine neue exotische Waffe:

Käufer des Season-Passes bekommen die Waffe einfach so ausgehändigt. Der Pass kostet etwa 10 €

Wer den Pass nicht kauft, der muss lediglich den kostenlosen Pass bis auf Level 35 spielen, dann gibt es die Waffe so. Das ist reines Grinden.

Im Gegensatz zu Raid-Exotics wie Anarchy oder anderen starken Exotic wie Izanagis Bürde, ist Dürresammler einfach zu bekommen und für jeden zu erhalten.

Hübsche Waffe, oder? Dürresammler

Eigentlich als „Massen-Mob“-Killer gedacht

Das kann die Waffe: Es handelt sich um einen kinetischen Granatwerfer der Spezial-Munition benötigt.

Die Waffe ist eigentlich so konzipiert, dass ihre Granaten beim Einschlag einen negativen Effekt auf Gegner verbreiten: die Fäule. Wenn die Gegner unter dieser Fäule leiden, nehmen sie Schaden über Zeit (etwa 7 Sekunden) und sie übertragen die Fäule bei ihrem Tod auf die Umgebung.

Der Granatwerfer ist also eigentlich eine Seuchenschleuder, solche Waffen eignen sich traditionell gegen Gegner-Gruppen, die dann Schaden über Zeit erleiden, langsam wegsterben und man selbst erreicht so hohe passive Schadenswerte.

Die Betonung liegt auf „eigentlich.“

Das ist das schicke neue Exotic. Bildquelle: Forbes

Bei Banshee-44 könnt ihr euch übrigens eine Quest abholen, an deren Ende der exotische Meisterwerk-Katalysator für Dürresammler winkt.

Aber was ist das Problem? Gegen „normale“ Gegner funktioniert die Waffe wie geplant. Allerdings scheint mit dem Exotic irgendwas nicht zu stimmen: Die exotische Waffe richtet in der Praxis viel zu viel Schaden an Raid-Bossen an.

Wie an Clips zu sehen ist, gehen Hüter-Gruppen mit Dürresammler auf Bosse wie Riven los und machen sie in kürzester Zeit platt. Dabei lachen sie aus vollen Kehlen, weil es so absurd ist, dass diese langen, herausfordernden Inhalte in Destiny nun völlig hirntot weggeballert werden können.

Oh my god… pic.twitter.com/mf9Ha98rOL — KackisHD (@RickKackis) June 10, 2020 Das war’s für Riven.

Besonders krass ist dieser Clip, gegen den Raidboss aus dem Leviathan-Raid Calus. Der wird praktisch instant umgehauen.

WITHERHOARD VS CALUS IT INSTA KILLS HIM WTF pic.twitter.com/6mcegTg6GQ — Sweat (@Sweatcicle) June 10, 2020 Hier stirbt Calus.

Auch der Arme „Geweihte Geist“ wird unter Gelächter ausgeschaltet.

WTF LUL pic.twitter.com/DRsIOzQY6L — Cup (@CupTweetor) June 10, 2020 Ob das wirklich ein echter Boss war?

Spieler warten schon auf einen Nerf

Das ist das Problem: Es scheint einfach irgendwas buggy mit der Waffe zu sein. Denn die angezeigten Schadenszahlen sind gar nicht so hoch, dennoch fallen Bose tot um.

Vielleicht wird da ein „Schaden über Zeit“ falsch berechnet, oder es ist buggy, wenn mehrere dieser Debuffs gleichzeitig wirken. In jedem Fall ist das aktuell ein Problem, denn diese Methode, Bosse zu killen, nimmt völlig den Reiz aus dem Spiel. Es braucht überhaupt keine Mechanik, man muss keine schweren Schüsse treffen, sondern einfach nur voll drauf ballern.

Man kann wohl damit rechnen, dass Bungie die Waffe bald deaktiviert, bis ein Fix kommt.

Ein weiteres neues Exotic.

Neben Dürresammler werden in der Season 11 einige weitere neue Exotics zu Destiny 2 kommen. Wir haben in einem Artikel beleuchtet, was das für Exotics werden und wie man sie dann erhalten wird. Da sind einige interessante Waffen dabei.