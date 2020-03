In Destiny 2 startet am 10. März die neue Season 10 und ein Experte orakelt, dass diese 10 Waffen das PvE beherrschen werden. Egal ob ihr euch mit Raid-Bossen anlegt oder schnell durch Strikes kommen wollt, für alle Aktivitäten haben wir ein Boss-Killer.

Der bekannte PvE-Experte Ehroar hat sich die bevorstehenden Balance-Änderungen in der „Saison der Würdigen“ genau angeschaut und sich daran gemacht herauszufinden, welche Waffen den meisten Schaden raushauen und Bosse schnell zum Einknicken bringen.

Bungie kündigte an, diesmal trifft der Nerf-Hammer vor allem die Scharfschützengewehre hart. Aber die exotischen Sniper sollen davon großteils ausgenommen sein. Gleich zwei von ihnen belegen daher die Spitzenplätze im PvE.

Destiny 2: Harter Nerf für Sniper zur Season 10 – Doch keiner versteht, warum

Die drei Boss-Killer in der „Saison der Würdigen“

Die Wispern des Wurms: Das exotische Scharfschützengewehr Wispern des Wurms ist seit seiner Rückkehr durchgängig eine der stärksten PvE-Waffen. Laut Ehroar, wird das Exotic in Season 10 den Spitzenplatz in den härtesten Aktivitäten belegen.

Die Wisper belohnt Präzision mit Dauerfeuer

Vor allem in Raids wird die Sniper zum wahren Boss-Killer. Viele der Schadens-Phasen sind wie für die Wisper gemacht. Der Boss steht still und ihr habt meist genug Zeit die ganze Munitions-Reserve in den Fiesling zu pumpen. Der DPS-Wert kommt dadurch auf starke 52.200.

Dank des exotischen Perks, müsst ihr dabei nicht Nachladen und richtet durchgehend den hohen Schaden an – vorausgesetzt ihr trefft präzise. Hier kommt die Göttlichkeit ins Spiel. Mit dem Raid-Exotic steigert ihr den Schaden des gesamten Teams und sorgt für eine deutlich größere kritische Trefferzone, was Spieler mit Wurm-Sniper weiter verstärkt.

Pro Starker Schaden

Beste Waffe für Raid-Bosse

Keine Pause durch Nachladen nötig (bester Schaden über Zeit)

Sichere Distanz zum Boss

Profitiert hervorragend von Göttlichkeit Contra Gute Präzision nötig

Belegt den Exotic- und Power-Slot

Wendigo GL3: Der legendäre Granatwerfer Wendigo GL3 gehört zu den sogenannten Spitzenwaffen und macht seinem Namen alle Ehre. Der Burst-DMG (Damage), also der Schaden den die Waffe schnell und ohne nachladen raushaut, übertrifft sogar den der Wisper.

Wendigo macht kurzen Prozess mit Bossen

Das erste Magazin von Wendigo kommt auf 65.300 DPS. Grund dafür ist der Perk „Explosives Licht“. Sammelt ihr Sphären des Lichts ein, steigert sich der Schaden für bis zu 6 Schuss, nebenbei blendet ihr Feinde.

Gerade in Strikes oder öffentlichen Aktivitäten wie der Sonnenuhr, kann der Granatwerfer richtig punkten. Die Bosse haben hier weniger Leben als die mächtigen Raid-Gegenstücke und schmelzen durch den enorm hohen Schaden förmlich.

Pro Ausgezeichneter Burst-DMG

Beste DPS-Waffe in 3-Spieler-Aktivitäten

Kann automatisch nachladen, wenn nicht benutzt

Belegt keinen Exotic-Slot

Schaden aus mittlerer Distanz problemlos möglich

Kein genaues Zielen nötig Contra Maximaler Schaden nur für 6 Schuss

Selbstverletzung möglich

Belegt den Power-Slot

Izanagis Bürde: Das exotische Scharfschützengewehr Izanagis Bürde dominiert aktuell in vielen Schadens-Phasen. Auch nach den angekündigten Änderungen wird es weiterhin eine der besten Optionen im PvE darstellen.

Wird Izanagi auch Season 10 beherrschen?

Durch „Geschliffene Klinge“ presst ihr das ganze Magazin in nur einen Super-Schuss. Der Schaden der einzelnen Kugeln bleibt dabei erhalten und landet mit einem einzigen Treffer beim bemitleidenswerten Opfer. Zusätzlich erhält die Waffe mit Season 10 einen neuen Perk, durch den ihr auch unter Beschuss präzise bleibt und die wichtigen kritischen Treffer landen könnt.

Dazu handelt es sich nur um eine Spezial-Waffe. Das heißt, ihr könnt Izanagi mit einer Power-Waffe kombinieren. Wendigo bietet sich beispielsweise an. Die Nachlade-Animation von „Geschliffener Klinge“ lässt sich in Season 10 nicht mehr beschleunigen, was den Schaden über Zeit spürbar senkt.

Pro Bester Burst-DMG

Schaden aus sicherer Distanz

Ist nicht auf seltene Power-Munition angewiesen

Neuer Perk „Keine Ablenkung“ lässt euch auch unter Beschuss präzise Feuern Contra Bei nur einem Fehltreffer verschwendet ihr enorm viel Munition und verliert viel DPS

Langsame Nachlade-Animation

Belegt den Exotic-Slot

Das sind die besten PvE-Waffen für jede Situation

Unter bestimmten Umständen kommen auch andere Waffen an die drei Spitzenreiter heran. Mit diesen 7 Waffen macht ihr im PvE von Season 10 nichts verkehrt:

Legende von Acrius – Das Raid-Exotic teilt enorm hart aus. Die ersten zwei Schuss der Raid-Shotgun schlagen mit atemberaubenden 80.000 DPS zu. Durch die langsame Feuerrate und das kleine Magazin (ohne den Katalysator) fällt der DPS-Wert schnell auf 46.000. Das ist immer noch sehr ordentlich, ihr müsst euch aber auch in unmittelbare Nähe zum Feind.

Borealis – Die exotische Sniper kann nach einem „Elementaren Schildbruch“ für ein Magazin 43.700 DPS anrichten. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Borealis Spezial-Munition benötigt. Leider ist die Waffe durch ihre Bedingungen nur situationsbedingt nützlich.

Schrotflinten mit „Doppel-Punch“ – Legendäre Pumpen können durch diesen Perk im Nahkampf sehr starke Schadenswerte erreichen. Treffen alle Schrotkugeln und ihr schlagt zweimal schnell zu, kommt ihr auf 43.400 DPS.

Destiny 2: Publikum feiert – Extremer Glücks-Drop stiehlt Speedrunnern die Show

Eintausend Stimmen – Das Raid-Exotic richtet verheerenden Schaden mit einem Strahl an (65.700 Dmg). Feuert aber zu langsam, um mit den Top-Waffen mitzuhalten. Der DPS Wert liegt knapp unter 40.000 Der Vorteil ist jedoch, dass die Waffe auch zum Säubern eines ganzen Raums eingesetzt werden kann und so in vielen Situationen nützlich ist.

D.A.R.C.I. – Das Exotic-Sniper feuert nach einem kurzen Scan des Gegners mit erhöhtem Schaden und besitzt eine sehr hohe Feuerrate. Das erste Magazin richtet dadurch mehr Schaden (56.600 DPS) als der Konkurrent Wisper des Wurms an. Durch das Nachladen und erneute Scans fällt der Wert jedoch ab.

Anarchie – Der exotische Granatwerfer bietet eine interessante Spielweise: alleine richtet die Waffe wenig DPS an, da sie mit den Schockfallen Schaden über Zeit anrichtet. Paart ihr den Schaden aber mit einer starken Spezialwaffe, wie einer Schrotflinte, einem Sniper mit Schützenlinie oder Vorpal-Waffe, kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen.

Schwarze Klaue – In Season 10 werden Schwerter von Grund auf verändert. Aber schon in der aktuellen Sandbox ist der Burst-DMG nicht zu verachten. Nach einem Block könnt ihr mit zwei Konterattacken aus sicherer Distanz 52.000 DPS anrichten.

Wie Ehroar auf die Schadenswerte kommt, könnt ihr euch in dem ausführlichen Test-Video hier ansehen:

Wisst ihr schon, welche Waffe ihr in der „Saison der Würdigen“ benutzen wollt? Wartet ihr welche neuen, starken DPS-Monster in Season dazu kommen oder richtet ihr euch überhaupt nicht nach Schadenszahlen?

Mein Lieblings-Exotic kommt leider nur auf 33.000 DPS, wird aber trotzdem immer im Inventar mitgeführt.