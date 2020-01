Auf der diesjährigen GDQ 2020, einem Speedrun-Event für wohltätige Zwecke, wurde erstmals auch ein Raid aus Destiny 2 gespielt. Am Ende feierten viele Zuschauer die Speedrunner – doch nicht nur für ihre Leistung.

Was hat es mit GDQ 2020 überhaupt auf sich? GDQ steht für Games Done Quick. Dabei handelt es sich um eine Charity-Organisation, die mit Speedruns in Spielen Spendengelder für wohltätige Zwecke sammelt.

Auf entsprechenden Events der GDQ werden dabei Games verschiedenster Genres und Genrationen der Videospiel-Geschichte gespielt. Das Ganze wird dabei live im Stream übertragen. Die Teilnehmer erklären während ihrer Runs dann auch viele Tricks, mit denen sie sich die schnellsten Zeiten erkämpfen und geben Tipps an die Zuschauer.

Was hat Destiny 2 damit zu tun? Auf der GDQ 2020 war dieses Jahr zum ersten Mal auch Destiny 2 mit dabei – und zwar mit einem Speedrun im Forsaken-Raid Letzter Wunsch.

Dieser wurde in knapp 30 Minuten vom Raid-Team gestemmt, doch das war nicht das eigentliche Highlight dieses Runs.

Das war das große Highlight zum Schluss: Den Speedrunnern wurde nämlich zum Schluss bei ihrem Lauf noch die Show gestohlen – und zwar von RNG-sus höchstpersönlich.

Als der Raid im Prinzip schon geschafft war, ging es zu den 25 berüchtigten Truhen, aus denen man sich mit Ätherischen Schlüsseln Raid-Loot ziehen kann – alles natürlich live im Stream. Parallel dazu erklärte der Kommentator im Stream, dass eine dieser Kiste in ganz seltenen Fällen auch das begehrte Raid-Waffen-Exotic enthalten kann – das Fusionsgewehr Eintausend Stimmen.

Just in diesem Moment öffnete ein Mitglied des Raid-Teams die Kiste und siehe da – wie auf Kommando sprang diese seltene Waffe heraus. Das Publikum feierte.

Als Sekunden später der Kommentator fortfuhr und gerade ansetzte, dass auch in superseltenen Fällen die Eintausend Stimmen zweimal herausspringen kann, öffnete der Raider eine zweite Kiste und ein zweites Exemplar des beliebten Raid-Exotics sprang für ihn heraus. Nun kannte die Freude kein Halten mehr – weder im Team, noch im Publikum.

Hier könnt ihr euch die Szene anschauen:

Was ist an dem Drop so besonders? Die Chance auf die Eintausend Stimmen war sehr gering. So einige Raid-Spieler haben die Waffe selbst mit weit über 100 Raid-Abschlüssen immer noch nicht gesehen – genau wie den exotischen Granatenwerfer Anarchie. Zwar hat Bungie die Drop-Chance der Eintausend Stimmen erhöht, doch das begehrte Raid-Schießeisen ist immer noch ein ziemlich seltener Drop.

Dass dann fast schon mit Ansage ganze 2 Exemplare für einen Spieler herausspringen, gab es zwar schon einige Male, ist aber mit extrem viel Glück verbunden. Das Ganze dann mit passender Ansage live in einem Speedrun-Event zu erleben, grenzt fast schon an ein Wunder.

Hattet ihr auch schon mal so viel Glück? Was war euer größter Glücksmoment, wenn es um Loot in Destiny 2 geht?