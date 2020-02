Bei Destiny 2 steht im März die Season 10 an. Darin überarbeitet Bungie die Waffen-Balance und Sandbox. Wir werfen einen Blick auf die Änderungen.

Ausblick auf Season 10: Die aktuell laufende Saison der Dämmerung neigt sich langsam ihrem Ende und Finale entgegen. Mit Blick auf die immer näher kommende Season 10, stellte der Destiny-Entwickler einige der geplanten Änderungen offiziell vor.

Diese Änderungen sollen die momentane Waffen-Balance überarbeiten und könnten die Sandbox ordentlich durcheinanderwirbeln. Bungie stellt vor, wie sich unter anderem Fusionsgewehre, Schrotflinten, Sniper und Automatikgewehre ändern. Aber auch drei Top-Exotics geht es an den Kragen.

Diese Exotics ändern sich in Season 10

Izanagis Bürde: Bei dem starken Sniper Izanagis Bürde gibt es gleich 2 Änderungen:

Der Perk „Gesetzloser“ (eng. Outlaw) wird gegen „Keine Ablenkungen“ getauscht

Das Nachladetempo hat keinen Einfluss mehr auf die Animation von „Geschliffene Klinge“

Bungie gibt an, dass die Waffe im Endgame im Prinzip zum Standard gehört, seit die Änderungen am Auto-Reload und der Catalysator von Izanagi im Spiel sind. Es gibt stets ausreichend Munition, den besten Burst-Schaden im Spiel und man ist zudem auf sicherer Distanz.

Lord der Wölfe: Die Schrotflinte Lord der Wölfe verschießt schnelle Salven und kann sogar zwischen zwei Modi wechseln. Ein Feuer-Modus ändert sich dabei:

„Lasst die Wölfe los“ reduziert jetzt die Präzision der Waffe erheblich, wenn aktiv.

Laut Bungie, ist der alternative Feuer-Modus mittlerweile zum Standard geworden. Durch die Änderungen an der Präzision soll der normale Schuss häufiger eingesetzt werden und „Lasst die Wölfe los“ eine Nahkampf-Option für große Feinde werden.

Das letzte Wort: Die Handfeuerwaffe das letzte Word erfährt gleich eine ganze Reihe an Anpassungen:

„Fächer-Feuer“ passt jetzt die Präzision beim Feuern aus der Hüfte an.

Die Präzision von Hüfte/Zielvorrichtung wurde von 67,95/67,95 auf 68,27/52,2 angepasst

Die Nicht-Präzision von Hüfte/Zielvorrichtung wurde von 50,01/50,01 auf 38/38 angepasst.

Die Zielvorrichtung gewährt keine zusätzliche effektive Reichweite (Schadensabfall) mehr.

Die Stabilität für die Eingabe mit Maus und Tastatur wurde reduziert.

Die effektive Reichweite wurde reduziert.

Die Art der Zielerfassung beim Feuern aus der Hüfte wurde angepasst, um die Erfahrung zu verbessern.

Bungie möchte den Hüftfeuer-Aspekt des Revolvers im Cowboy-Stil wieder in den Vordergrund stellen. Gerade auf dem PC wurde die Waffe durch ihre ideale TTK sehr dominant und oftmals mit Zielvorrichtung abgefeuert.

So ändert sich die Waffen-Balance im März

Auch an einigen Waffen-Gattungen wird in der kommenden Season 10 geschraubt. Dabei stehen vor allem Spezial-Waffen im Fokus der Anpassungen. Diese sollen in der neuen Sand-Box besser aufeinander abgestimmt werden.

Das passiert mit Scharfschützengewehren: Die Änderungen, welche Sniper in Shadowkeep erhalten haben, werden größtenteils rückgängig gemacht:

Der Schaden für große und stärkere Feinde wurde auf die Werte vor Shadowkeep reduziert (~-20 %).

Der Präzisionsmultiplikator von Adaptiven Scharfschützengewehren wurde von 3,25x auf 2,95x reduziert.

Die Basis-Schlagkraft von Schnellfeuer-Scharfschützengewehren wurde von 100 Schaden auf 90 Schaden reduziert.

In vielen PvE-Aktivitäten sind Sniper den Nahkampf-Waffen durch Schaden und Sicherheit überlegen, dies soll besser ausbalanciert werden. Scharfschützengewehre sollen zudem durch die Änderungen spürbare Unterschiede bei den verschiedenen Archetypen aufweisen.

Die 5 besten Sniper für den Schmelztiegel von Destiny 2: Shadowkeep

Das passiert mit Schrotflinten: Bei den Shotguns wird allgemein ein Problem mit der Zielhilfe behoben:

Die Zielerfassung für Nicht-Kugel-Schrotflinten wurde angepasst, um Präzisionspositionen nicht mehr zu berücksichtigen.

Der Winkel des Kegels passt sich jetzt der jeweiligen Basis des Sub-Archetyps statt dem Reichweitenwert an.

Die Zielvorrichtung passt die effektive Reichweite für diesen Waffen-Archetyp nicht mehr an.

Durch den Aim-Assist konnten Schüsse auf die Körpermitte, in Richtung Kopf gezogen werden und dadurch verfehlen. Nach dieser Bearbeitung wird man weitere Anpassungen vorstellen.

Die Mindbender ist eine der populärsten Shotsguns

Das passiert mit Fusionsgewehren: Auch bei Fusionsgewehren wird die Funktion vom Aim-Assist überarbeitet. Weiterhin wird an der maximalen Reichweite geschraubt:

Die Zielerfassung für Fusionsgewehre wurde angepasst, um Präzisionspositionen nicht mehr zu berücksichtigen.

Zuvor konnte die Zielerfassung dafür sorgen, dass die Salve des Spielers vom vorgesehenen Zielvektor abwich und so weitgehend verfehlte.

Der Schadensabfall für diesen Waffen-Archetyp ist jetzt auf 0,5x (vorher 0,75x) begrenzt

Die effektive Reichweite und der Einfluss des Optik-Stats (Zielvisier) für diesen Waffen-Archetyp wurden pauschal reduziert.

Allerhöchste Eisenbahn: Allerhöchste Eisenbahn passt jetzt die Schlagkraft dem Schnellfeuer-Sub-Archetyp an, wenn aktiv. Die Ladezeit passt sich jetzt dem Schnellfeuer-Sub-Archetyp (0,85) an, wenn aktiv.



Die Fusionsgewehre werden von vielen Spielern im PvP als zu dominant und nervig empfunden. Durch diese Anpassungen soll der aktuell meistgenutze Typus, wie die Erentil, nicht mehr so stark herausstechen.

Der Zankapfel unter den Fusionsgewehren: Erentil FR4

Das passiert mit Granatwerfern: Die Power-Waffen unter den Granatwerfern werden so überarbeitet:

Granatenwerfer mit aggressivem Gehäuse sind jetzt Schnellfeuer-Gehäuse-Granatenwerfer.

Der Schaden von Schnellfeuer-Gehäuse-Granatenwerfern wurde reduziert, um ihre Feuerrate (0,8x) auszugleichen. Dafür verfügen sie nun über größere Reserven.

Zuvor feuerten Granatenwerfer mit aggressivem Gehäuse schneller als adaptive, verursachten jedoch den gleichen Schaden.

Der Schaden für große und stärkere Feinde durch Powerwaffen-Granatenwerfer wurde um ~10 % reduziert.

Im jetzigen Zustand waren die schnellfeuernden Granatwerfer in vielen Situationen die Boss-Killer im PvE. Die Änderungen sollen die Archetypen mehr voneinander abgrenzen und so für größere Loadout-Vielfalt sorgen.

Granatwerfer der anderen Art: Die Anarchy

Das passiert mit Automatikgewehren: Die vollautomatischen Automatikgewehre freuen sich über einen Schadens-Buff:

Durchschlagendes Gehäuse: 22/35,2 Standard/Präzision (vorher 22/33)

Präzisionsgehäuse: 17/27,2 Standard/Präzision (vorher 17/25,5)

Adaptives Gehäuse: 15,75/25,2 Standard/Präzision (vorher 13,75/22)

Schnellfeuer-Gehäuse: 13,4/20,1 Standard/Präzision (vorher 12,5/18,75)

Durch die kleinen Anpassungen sollen die automatischen Waffen eine etwas bessere Chance im PvP haben und etwas aus ihrem Schatten semi-autmatischen Konkurrenz treten. Von den Änderungen sollt ihr auch im PvE profitieren.

Diese Änderungen warten noch in Season 10 auf euch

Die Dämmerung wird knackiger: Bei der PvE-Aktivität Dämmerung (eng. Nightfall) soll eine zusätzliche Schwierigskeitsstufe für neue Herausforderung sorgen. Diese wird den Namen Spitzenreiter tragen und soll „sogar die kompetentesten Hüter an ihre Grenzen bringen“, so der Destiny Entwickler.

Auf diese Änderung und weitere Aktivitäten für das PvE, geht Bungie zu einem späteren Zeitpunkt genauer ein.

Zudem wurden zwei weitere schwerwiegende Überarbeitung für die kommende Season 10 angekündigt:

Was haltet ihr von den umfangreichen Änderungen an der Waffen-Balance und den Nerfs? Freut ihr euch über Abwechslung oder trauert ihr euren liebgewonnen Schießeisen schon jetzt nach?