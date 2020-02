Probleme beim Zielen in Destiny 2? Deswegen ist Stabilität wichtig

In Destiny 2 haben eure Waffen verschiedene Statuswerte, aber was genau bewirken die im Spiel? Wir schauen uns Stabilität und Rückstoßrichtung mal genauer an.

Stabilität in Destiny 2: Die Hüter sollen eine gute und entspannte Zeit im Destiny-Universum verbringen. Daher hat sich Bungie dazu entschieden, Statuswerte simpel zu halten und keinen fummligen Zahlensalat im Spiel zu haben.

Doch irgendwann fragt sich ein Hüter nun mal doch: Was bringt es, wenn meine Waffe viel oder wenig Stabilität hat? Im Game selbst heißt es: Stabilität ist „die Rückstoßkraft, die durch das Abfeuern dieser Waffe ausgeübt wird“.

Ordentliche Stabilität

Destiny 2 selbst sagt nicht allzu viel über die Auswirkungen von Rückstoßkraft. Vor allem bleibt im Unklaren, was hohe beziehungsweise geringer Stabilität eigentlich verändert.

Noch interessanter wird das Thema, wenn man bedenkt, dass es sogenannte geheime Werte (eng. hidden Stats) für jede Waffe im Spiel gibt. Diese sind nur über externe Apps oder Datenbanken, wie light.gg, einsehbar, haben aber starke Ingame-Einflüsse.

Aber auf eins ist in Destiny Verlass: die Community. Die findigen Hüter sind wahre Analysten und unermüdliche Laboranten. Als solche haben sie sich auch mit dem Thema Stabilität und Rückstoß (Kick) beschäftigt.

Einer für alle, alle für einen

Stabilität auf dem Prüfstand

Allgemeine Auswirkungen von Stabilität: Die Destiny-Spieler haben herausgefunden (via Reddit), dass Stabilität einen Einfluss auf diese Faktoren hat:

Visueller Kick – das ist der optische Rückstoß. Also wie stark oder weit der Waffen-Lauf auf dem Bildschirm „springt“.

Rückstoß – der tatsächliche Kick. Damit ist die Distanz und Ungenauigkeit gemeint, die Fadenkreuz oder Projektile zwischen den Schüssen zurücklegen.

Rückstoß inmitten eines Bursts – einige Waffen, wie Impulsgewehre, feuern in Salven. Mehr Stabilität bedeutet, dass die Kugeln in einer Salve näher zusammen bleiben.

Nicht beeinflusst wird der sogenannte Centre Speed. Das ist der Wert, welcher bestimmt, wann die Waffe nach dem Feuern wieder in ihrer Ursprungsposition ist.

Unterschiede zwischen Maus und Controller: Ein wichtiges Thema bei den Betrachtungen sind die Unterschiede bei den verschiedenen Eingabegeräten. Generell lässt sich sagen: Das Thema Stabilität ist für Controller-Spieler wichtiger.

Mit der Maus ist der Waffen-Rückstoß um ein Vielfaches geringer und Stabilität spielt eine geringere Rolle. Die gleiche Waffe, mit der identischen Stabilität, ändert ihr Verhalten also je nach Eingabegerät.

Die Unterscheidungen gelten auch, wenn PC-Spieler mit dem Controller zocken. So sieht der Unterschied im Spiel aus:

Das Letzte Wort als Vergleich – Quelle: Fallout Plays

Geheime Statuswerte spielen eine Rolle: Um die Unterschiede auszugleichen, greift bei Controllern der sogenannte Aim-Assist. Dabei handelt es sich um einen versteckten Wert, der je nach Waffe, Perks und Mods variiert. Mehr Aim-Assist bewirkt simplifiziert:

Eure Kugeln finden „magisch“ den Weg zum Gegner, auch wenn ihr leicht daneben schießt

Euer Fadenkreuz ist nahe beim Gegner „klebirger“ und verlangsamt sich, wenn ihr auf Feinde zielt

Bei den Tests ist zu beachten, dass auf bewegungslose Flächen geschossen wurde. Dort greift kein Aim-Assist. Im echten Duell dürfte in vielen Fällen daher von etwas anderen Resultaten ausgegangen werden.

Destiny 2: Besser als Maus und Controller? Das kann Gyro-Aiming

Das müsst ihr über Rückstoßrichtung wissen: Nicht nur Stabilität beeinflusst den Kick und Rückstoß (eng. Recoil) eurer Waffen. Ein weiter versteckter Wert ist für den Rückstoß sehr wichtig: die Rückstoßrichtung.

Dieser Wert beeinflusst, in welche Richtung die Waffe beim Feuern wahrscheinlich ausschlägt. Zusammengefasst lässt sich sagen:

Bei ungeraden Werten (10, 30, 50, 70, 90) verzieht die Waffe nach links

Bei gerade Werten (20, 40, 60, 80) geht der Kick eher nach rechts

Bei Werten mit „5“ am Ende (beispielsweise 25, 55, 95) ist der Rückstoß nahezu vertikal

Ihr könnt also mit Blick auf die Rückstoßrichtung bestimmen und euch darauf einstellen, in welche Richtung der Kick beim Schießen geht.

So verhält sich die Rückstoßrichtung – Quelle: Fallout Plays

Bei welchen Waffen spielt Stabilität eine Rolle in Destiny 2?

Bei seinen Untersuchungen zum Thema Stabilität hat der Experte Fallout Plays einige Waffen ausgemacht, die von Stabilität profitieren. Aber auch wenn es allgemeine Trends gibt, müsse jede Waffe im Zweifelsfall einzeln untersucht werden.

Normalerweise gilt, treffen die Waffen härter, kicken sie auch härter. Übersetzung von Fallout Plays via YouTube

Auch spielt es eine Rolle, welche Mods und Ausrüstung benutzt wird oder wie sich andere Statuswerte in das Gesamtbild einfügen.

Fallout ist ein absoluter Experte, auch wenn es nicht immer so aussieht – Quelle: YouTube

Bei diesen Waffen lohnt sich Stabilität:

Impulsgewehre – bei den Burst-Waffen wirkt sich eine hohe Stabilität sehr deutlich aus.

Fusionsgewehre – auch wenn die Fusionsgewehre im PvP aufgrund ihrer Reichweite für Angst und Schrecken sorgen, hat Stabilität spürbare Effekte auf die Gattung

Automatikgewehre

Pistolen

SMGs

Handfeuerwaffen – die beliebten Handfeuerwaffen sind ein Thema für sich. Doch seit den Änderungen in Shadowkeep, spielt bei den Revolvern Stabilität eine wichtigere Rolle

Scout-Gewehre – Gerade schnellfeuernde Vertreter der Scouts, lassen sich mit guter Stabilität besser nutzen.

2 Twitch-Streamer ziehen 9-Jährigen auf höchsten PvP-Rang in Destiny 2

Diese Waffen benötigen kaum Stabilität:

Raketenwerfer – die mächtigen Waffen feuern einfach viel zu langsam, um den Rückstoß zu spüren. Es sei denn ihr verwendet einen vollautomatischen Raktenwerfer-Build

Granatwerfer – auch wenn einige Granatwerfer, die Boss-Killer, relativ schnell ballern, ändert Stabilität nicht wirklich viel am Verhalten

Lineare Fusions-Gewehre

Schrotflinten – Die meisten Shotguns benötigen kaum Stabilität. Wer seine God-Roll Mindbender jagt, wird auf andere Attribute setzen.

Bögen – Bei einem Kampfbogen geht der Kick kurioserweise nach unten, nicht nach oben. Aber Stabilität ändert daran nur minimal etwas.

Scharfschützengewehre – Bei den meisten Scharfschützengewehren, spielen Folge-Schüsse keine Rolle. Ihr wollt den einen, perfekten Schuss. Eine kleine Ausnahme bilden die Schnellfeuer-Sniper.

Wer sich die Untersuchungen von Fallout Plays in voller Länge anschauen möchte, kann dies hier tun:

Welcher Wert ist euch bei Waffen besonders wichtig? Fandet ihr die Informationen zu Stabilität und Rückstoß interessant? Warum ein Perk die Stabilität fast irrelevant macht, lest ihr hier: