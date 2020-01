In Destiny 2 galt ein Exotic lange Zeit als kaum nutzbar. Lest, warum das so war und wie hat sich das Update auf Hartes Licht ausgewirkt hat.

Um diese Waffe geht’s: Hartes Licht (eng. Hard Light) wird im Energie-Slot geführt und benötigt Primärmunition. Bei den Werten überzeugt Hartes Licht auf ganzer Linie.

Für ein Automatikgewehr ist die Handhabung extrem fix, zudem ist der Stabilitäts-Stat ausgezeichnet. Mit dem exotischen Katalysator kommt ihr sogar auf maximale Stabilität. Die versteckten Werte Rückstoßrichtung und Zielhilfe sind ebenfalls am Limit.

Solide Stats, warum benutzt keiner Hartes Licht?

Das Besondere an dem futuristischen Automatikgewehr sind zudem die zwei exotischen Perks:

Flüchtiges Licht – Eure Projektile haben keinen Schadensabfall, durchdringen Ziele. Weiterhin prallen Schüsse von Oberflächen ab, dies erhöht sogar den Kugel-Schaden.

Die Grundlagen – Haltet ihr Nachladen gedrückt, könnt ihr eure Schadensart ändern (abwechselnd: Solar,Leere, Arkus).

Was war das Problem bei Hartes Licht? Solide Statuswerte, die Möglichkeit je nach Bedarf das Element zu ändern und Prallgeschosse auf Steroiden – all das klingt nicht schlecht. Das Problem von Hartes Licht war die Schuss-Animation.

Vor allem unter Dauerfeuer wurde der sogenannte Screen-Shake (das Wackeln des Bildschrims) und die grellen Animationen den Hütern zu viel. Im PvP war es kaum möglich einen Gegner im Fadenkreuz zu halten. Im PvE wurde sogar einigen Spielern körperlich schlecht.

Hartes Licht lässt mich buchstäblich erbrechen […] Ich mache keinen Spaß. Der Screen-Shake von Hartes Licht hat mich zweimal, ohne zu übertreiben, zum Übergeben gebracht. D1eThx via Reddit

Das problematische Update brachte auch Gutes

Diese Änderung kam mit dem Update: Das gestrige Update sorgte für einiges Aufsehen. Bei dem ganzen Trubel um verlorene Ressourcen und Notfall-Wartungen, gingen die eigentlichen Patchnotes etwas unter.

Hartes Licht betreffend gab es nur eine kleine Anpassung: „Zielfernrohr-Feedback und Kamerawackeln beim Feuern von „Hartes Licht“ wurden angepasst.“ Doch die Auswirkungen sind alles andere als klein.

Wie der PvP-Experte Aztecross berichtet, ist der Unterschied sofort spürbar. Vor allem nach einigen Schüssen fällt auf, dass sich die Waffe gut, stabil und ruhig anfühlt. Das passt endlich auch zu den starken Statuswerten.

Egal ob mit Maus oder Controller, das Automatikgewehr liegt ruhig in der Hand. Der Fakt, dass Hartes Licht im Vergleich zu allen anderen Automatikgewehren keinen Schadensabfall hat, setzt es von seinen Vettern ab.

Und nach langem Warten, kommen die Kugeln jetzt auch dort an, wo sie sollen. Hüter können das großzügige Magazin von 49 Schuss jetzt problemlos in andere Spieler oder NPC-Feinde entleeren – ohne Angst um die eigene Gesundheit zu haben.

Hartes Licht liegt jetzt still und starr da

Was sagt die Community dazu? Bei den Spielern von Destiny 2 kommt die Änderung positiv an. Manche Hüter scherzen, dass Hartes Licht nach 6 langen Jahren endlich so ist, wie es sein sollte.

Für so manchen war die Waffe seit jeher ein Geheimtipp. Die Fähigkeiten können schließlich im PvP und PvE gleichermaßen überzeugen. Vor allem das edle, futuristische Design punktet bei den Spielern.

Seit dem Anfang von Destiny 1 denke ich, dass Hartes Licht von allen Waffen am besten aussieht. u/ch4_meleon_ via Reddit

Daher forderten Spieler dutzende Male von Bungie: Bitte, kümmert euch um dieses Automatikgewehr. Bungie reagierte auch und buffte die Waffe, aber an der Schuss-Animation wurde bis vor Kurzem nicht geschraubt.

Sieht auch gefroren gut aus – Hartes Licht

Habt ihr Hartes Licht schon ausprobiert? Hat euch das Wackeln und Zappen der Waffe auch so gestört oder war das Zielen für euch nie ein Problem?