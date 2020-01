Bei Destiny 2 erscheint heute, am 28. Januar, das Update 2.7.1 für die PS4, die Xbox One, den PC und für Google Stadia. Doch wie lange dauern die dazugehörigen Wartungsarbeiten? Gibt es einen Server-Down? Erfahrt hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartung und den Patch Notes.

Neues Update kommt: Neben dem Weekly Reset steht bei Destiny 2 heute auch eine Wartung in Verbindung mit einem neuen Patch an – dem Update 2.7.1. Im Zuge der Wartungsarbeiten wird es eine Down-Time geben, die Server gehen also für einige Zeit offline.

So läuft die Wartung heute bei Destiny 2 ab

Diese Zeiten sind heute wichtig: Mittlerweile hat Bungie auch den Ablaufplan für den heutigen Patch-Tag kommuniziert:

Beginnen wird die Wartung um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann werden auch einige API-Funktionen auf der Bungie-Homepage, der offiziellen Begleiter-App sowie bei Drittanbietern nicht mehr funktionieren.

Um 17:45 Uhr gehen dann die Destiny-2-Server offline.

Um 18:00 Uhr fahren die Server wieder hoch. Die Veröffentlichung von Update 2.7.1 beginnt auf allen Plattformen und in allen Regionen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden. Spätestens dann sollten auch die API-Dienste wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Bedenkt, dass es zu Login-Problemen kommen kann, bis die Wartung komplett abgeschlossen ist (also bis 20:00 Uhr).

Was ändert heute das Update 2.7.1 bei Destiny 2?

Was ist mit neuen Inhalten? Bis auf die ursprünglich für den 28.01. geplante Veröffentlichung des Waffen-Exotic Bastion sind keine weiteren neuen Inhalte im Rahmen der Season 9 offiziell für heute geplant.

Da diese neue Waffe bereits früher verfügbar wurde und Bungie im gleichen Zuge bereits auch ein großes Rätsel ins Spiel brachte, ist es eher unwahrscheinlich, dass heute noch eine weitere Überraschung ins Haus steht. Neue Inhalte solltet ihr deshalb nicht erwarten.

Das wissen wir bisher über das Update: Bungie hat im Vorfeld bereits einige Einblicke in den neuen Patch gewährt. Aktuell sieht es ganz danach aus, als würde sich das neue Update auf Fehlerbehebungen und die Verbesserung der Performance fokussieren. Wir fassen die wichtigsten Punkte für euch zusammen:

Die Leviathan-Bogen-Quest wird endlich gefixt. Einige Spieler hängen beim dazugehörigen Strike fest, da er laut Beschreibung die Season 8 erfordert und aktuell nicht gespielt werden kann.

Bungie will zahlreiche Performance-Probleme bei Destiny 2 angehen. Das geht von Frame-Rate-Einbrüchen bei bestimmten Aktivitäten bis hin zum groben Stottern im Mod-Menü.

Probleme mit einigen Exotics wie „Wurmgott-Berührung“ oder „Winterlist“ werden behoben, die zum Teil dadurch bereits deaktiviert wurden.

Es soll einfacher werden, die seltenen Beutezüge der „Schwarzen Waffenkammer“ zu erhalten.

Verbesserungen am Navigator

Bug-Fixes für einige Mods

Anpassungen für einige Waffen (Hartes Licht, Halsbruch)

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Destiny 2 fixt bald endlich Quest für Leviathan-Hauch – Das ändert sich noch

Bedenkt, dass es sich hierbei wohl nicht um alle geplanten Änderungen handelt, sondern nur um einige exemplarische Auszüge.

Patch Notes für Destiny 2 Update 2.7.1

Was sagen die Patch Notes? Eine Übersicht aller Änderungen bekommt ihr in Form der offiziellen Patch Notes. Diese liegen allerdings noch nicht vor und werden erst im Laufe des heutigen Abends erwartet. Wir werden den neuen Change Log aber schnellstmöglich hier für euch einbinden, sobald dieser verfügbar wird.

So verkürzt ihr die Wartezeit beim Server-Down: Falls ihr nicht wisst, wie ihr euch die Zeit während der Downtime vertreiben sollt, dann schaut euch diese Artikel an. Wir haben hier das Wichtigste aus den letzten Tagen für euch zusammengefasst:

Übrigens, bis zum heutigen Server-Down habt ihr noch die letzte Chance auf Lore und das Emblem aus den Korridoren der Zeit, bevor diese dann für immer ihre Pforten schließen: