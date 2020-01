Destiny 2: Seltener Beutezug für Top-Sniper soll bald leichter zu bekommen sein

Noch diesen Monat soll es weniger frustrierend werden, eines der besten Scharfschützengewehre in Destiny 2 zu bekommen. Dafür wird eine seltene und oft nervige Bounty angepasst.

Was hat es mit dem seltenen Beutezug auf sich? Das exotische Scharfschützengewehr Izanagis Bürde zählt zu den besten Snipern in Destiny 2. Doch wollt ihr diese Waffe haben, dann müsst ihr eine langwierige Quest auf euch nehmen und sie lösen.

Ein Schritt dieser Quest verlangt von euch dabei, einen sogenannten Obsidian-Kristall zu finden. Diesen bekommt man nur aus einem seltenen Beutezug der Schwarzen Waffenkammer. Den gibt es wiederum nur als Zufallsdrop aus den täglichen und wöchentlichen Bountys der Schwarzen Waffenkammer von Ada-1.

Was ist das Problem mit dem seltenen Beutezug? Der Beutezug an sich ist problemlos machbar. Das Problem mit dem seltenen Beutezug: dieser ist stark vom Zufall, also RNG, abhängig. Für so manch einen Spieler macht er seiner Bezeichnung alle Ehre und kann sich im wahrsten Sinne des Wortes als selten erweisen – manchmal auch äußerst selten.

Wie selten ist diese Bounty? Wie selten, das zeigt das Beispiel des Reddit-Nutzers Herraeme. In einem Reddit-Post mit über 5.000 Upvotes klagte er kürzlich sein Leid über genau dieses Problem.

So hat er eigenen Angaben zufolge erst 89 Tage, nachdem er angefangen hat, alle täglichen und wöchentlichen Beutezüge für die seltene Bounty von Ada-1 abzugrasen, die begehrte exotische Waffe endlich ausrüsten können.

Beachtet dabei: Der Rest der Quest ist dann vergleichsweise einfach und kann problemlos an 1 bis 2 Abenden gemütlich abgearbeitet werden, nachdem der Zerbrochene Thron (auch einer der Quest-Schritte) nun dauerhaft spielbar ist. Der Großteil der fast 3 Monate dürfte also rein für die Jagd nach dem seltenen Beutezug draufgegangen sein.

Was soll sich ändern? Auch Bungie wurde auf diesen Reddit-Beitrag aufmerksam und meldete sich dazu in Person des Community Managers dmg04 zu Wort.

Dieser entschuldigte sich zunächst beim Verfasser des Threads und zollte Respekt für sein Durchhaltevermögen. Anschließend teilte dmg04 mit, dass Bungie an einer Änderung für dieses Problem arbeitet. Es soll dann nicht mehr so nervig sein, an diesen seltenen Beutezug für die Izanagi-Quest zu kommen. Konkrete Zahlen oder Ideen nannte er jedoch nicht.

Wann soll diese Änderung kommen? Einen genauen Zeitpunkt nannte Bungie nicht. Es hieß allerdings, dass die Änderung nach aktuellem Stand noch diesen Monat, also im Januar, mit einem neuen Update Einzug bei Destiny 2 halten soll.

Die nächste Möglichkeit wäre beispielsweise das Update 2.7.0.2 am morgigen Dienstag, den 14. Januar. Dieser Hotfix soll einige Probleme von Destiny 2 angehen – vielleicht wird ja dort schon die seltene Bounty angepasst.

Was haltet ihr davon, dass dieser Quest-Schritt vereinfacht wird? Wird Destiny 2 generell immer leichter?