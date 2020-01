Wer in Destiny 2 einen Besuch in den Korridoren der Zeit plant, sollte sich damit beeilen. Denn die Rätsel-Location wird nicht mehr lange verfügbar sein.

Was ist in Destiny 2 los? Die vergangene Woche wurde von einem Thema dominiert: den Korridoren der Zeit. Eine geheime Mission entwickelte sich zu einem waschechten Mega-Puzzle.

Das Rätsel hielt die Community tagelang fest im Griff und sorgte für schlaflose Nächte. Am Montag ging ein Aufschrei durch das Destiny-Universum, denn das Labyrinth-Puzzle in den Korridoren der Zeit wurde geknackt.

Das passiert jetzt mit dem Labyrinth: Zum gestrigen Reset gab es neue Infos bezüglich der Korridore der Zeit. Wie Comunity-Manager dmg04 auf Twitter mitteilte, werden die Korridore der Zeit aus Destiny 2 verschwinden.

Dies soll schon in einer Woche passieren. Zum Reset am 28. Januar dürfte der Schauplatz des Mega-Puzzles seine Pforten schließen. Für immer. Als Grund wird eine „instabile Zeitachse“ ausgemacht. So plötzlich wie sie auftauchten, werden die Korridore also auch wieder verschwinden.

You have seven days before the Corridors of Time close. Cheers again, to everyone who kicked ass on the puzzle. This last week will be one that I'll never forget. pic.twitter.com/RA294cVvS7

Darum solltet ihr selbst in die Korridore der Zeit: Zwar ist ein persönlicher Besuch nicht mehr zwingend nötig, um die ultimative Belohnung des Rätsels, die Bastion freizuspielen. Es gibt aber dennoch einige gute Gründe, selbst einen Fuß in das schier endlose Labyrinth zu setzen:

Wer sich selbst in die Korridore der Zeit wagen möchte, kann eine genaue Beschreibung aller Symbole, Codes und Mechaniken hier finden:

Das sagen die Hüter zum Thema: Die Spieler sind teilweise recht verwundert über das baldige Verschwinden der Korridore der Zeit. Viele sind sich einige darüber, dass die Location einfach eine tolle Atmosphäre hat.

One of the coolest places with amazing atmosphere to ever be in Destiny. It’s a shame that it will be gone. I know the reason, at least in part, for seasonal content to move on is to prevent bloat, but it’s too bad the Corridors have to go.

ThirdEchelon via Twitter