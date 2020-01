In der Welt von Destiny 2 ist heute, am 21. Januar, abermals: Weekly Reset. Mit dabei ist diese Woche das Eisenbanner. Lest, was euch diese Woche außerdem erwartet.

Was gibt’s neues in Destiny 2? Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Mega-Puzzles, welches die Community ohne Unterlass schuften ließ. Als Belohnung winkt ein neues Exotic: Bastion.

Wer nach dem anstrengenden Rätsel etwas Dampf ablassen will, kann dies im Eisenbanner tun. Das PvP-Event beginnt pünktlich zum heutigen Reset um 18 Uhr und endet genau eine Woche später am 28. Januar. Mit dabei ist eine Entschärfung der nervigen Eisenbanner-Quest. Zudem soll es einen Tapferkeits-Boost geben.

Ab heute Abend müsst ihr nicht länger durch die Korridore der Zeit irren. Bungie schenkt euch die Quest für Bastion, ganz ohne Umwege im Labyrinth. Aber was steht diese Woche noch auf dem Programm?

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 21.01. bis zum 28.01.

Das sind die Dämmerungsstrikes der Woche: Im Dienste der Vorhut geht ihr die reguläre Dämmerung (Powerlevel 820) an. Mit von der Partie sind:

Exodus-Absturz

Savathûns Lied

Wächter des Nichts

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist knackiger als die übrigen Nightfalls. Hier widmet ihr euch diesem Strike:

Der Waffenhändler

In den Strikes und Story-Missionen müsst ihr mit diesen Modifikatoren rechnen:

Leere-Versengen

Eisen

Schwergewicht

Das Leere-Element wird euch dabei die ganze Woche begleiten. Die zwei übrigen Modifier wechseln täglich.

Schmelztiegel: Im PvP haut ihr euch in diesen Modi die Köpfe ein:

Privatmatch

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Team-Versengt (Rotation-Playlist)

Showdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Das Eisenbanner

Mit dem Besuch von Lord Saladin ist Lord Shaxx mal nicht alleine für den Schmelztiegel verantwortlich.

Lord Saladin guckt euch beim Austeilen zu und teilt selbst ordentlich aus.

Abrechnung: Über die Gambit-Playlist steht euch die Abrechnung zur Verfügung. Als Modifikatoren sind aktiv:

Solar-Versengen

Grenadier

Eskalationsprotokoll: Auf dem Mars wimmelt es noch immer von Schar. Treibt ihr die Horden zurück, habt ihr die Chance auf:

Flashpoint: Folgendes Gebiet benötigt diese Woche eure volle Unterstützung:

Io

Petra Venj: Der Zorn der Königin hat ihr Lager im Gebiet Rheasilvia aufgeschlagen. Das heißt, es ist Fluch-Woche 3 und 1. Aszendenten Herausforderung ist aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 9 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtige Ausrüstung kommt in verschiedenen Qualitätsstufen (Tiers). Euer Power-Level macht mit höherer Stufe, auch größere Sprünge.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 960 und bis maximal 970 geht. Ab 960 bis zu +2 Power)

Der Level-Bonus durch das saisonale Artefakt fließt nicht in die Rechnung des durchschnittlichen Powerlevels mit ein. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen ausschlaggebend.

Bastion, ein exotisches Fusionsgewehr für den Primärslot.

Quellen für Mächtige Prämien:

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

wöchentliche Story-Mission Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

3x Vorhut-Strikes erledigen

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 2:

Wöchentliche Matches in Gambit – Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab

Clan-Belohnung von Hawthorne

Neue saisonale Aktivität die Sonnenuhr, hier wartet auch ein neuer Boss auf euch: Tazaroc

Stufe 3:

Wir konnten noch keine Prämie dieser Stufe finden. Ihr etwa?

Spitzenausrüstung:

Eisenbanner-Beutezüge

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon (Grube der Ketzerei)

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Wer sich einen ordentlichen Vorrat an Glanzstaub angelegt hat, kann diesen gegen kosmetische Items eintauschen. Im Everversum buhlen diese Objekte um eure kostbare Währung:

Der exotische Sparrow „Speerspitze“

Der exotische Sparrow „Ascheengel“

Das exotische Ornament „Kriegsgeist-Verkörperung“ für die Handschuhe „Verhängnisreißer-Schulterplatte“ (Titan)

Das exotische Ornament „Kalliopes Wiegenslied“ für die Stiefel „Orpheus-Rigg“ (Jäger)

Das legendäre Ornament „Gezinkte Würfel“ für das Automatikgewehr „Gefährlicher Wurf“

Universelle Ornamente (saisonal) für den Klassen-Gegenstand

Das Everversum verleiht den Waffen neuen Glanz

Seid ihr schon durch die schier endlosen Korridore der Zeit geirrt oder begrüßt ihr die vereinfachte Quest? Zieht es euch in das Eisenbanner – getreu dem Schmelztiegel-Motto: Licht gegen Licht?