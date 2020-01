Mit einer ungünstig gewählten oder kommunizierten Belohnung verbaut Destiny 2 das große Finale seines bisher coolsten Puzzles. Dabei hätte nicht viel zu einem würdigen Abschluss für das Mammut-Rätsel gefehlt – selbst mit der gleichen Prämie.

Was hatte es mit dem Rätsel auf sich? Darauf hatten viele Hüter gespannt gewartet: Gestern, am 20. Januar, wurde das gewaltige Rätsel rund um die mysteriösen Symbole und Codes in den Korridoren der Zeit gelöst. Dies kam überraschend mit dem Weekly Reset vom 14. Januar ins Spiel und hielt dann ganze 6 Tage lang tausende Spieler auf Trab.

Viele dieser Muster ergeben die große Karte (Quelle: KackisHD)

Dabei handelt es sich um das bisher größte und wohl auch komplexeste Rätsel von Destiny 2. Dieses stellt bisherige Mysterien und die damit verbundenen Rätseln wie rund um den Perfektionierten Ausbruch, bei der Whisper-Quest oder selbst beim berüchtigten Niobe-Puzzle in den Schatten.

So lief die letzte Destiny-Woche ab: Angeführt von zahlreichen bekannten Destiny-Experten und -Streamern sammelten viele Spieler im dazugehörigen Labyrinth fleißig Symbol-Kombinationen. Diese glich man mithilfe von Programmen, Web-Seiten und großen Datenblättern ab, erstellte daraus eine gewaltige Karte und knackte so letztendlich die Mammut-Aufgabe.

Ungünstige Belohnung – Deshalb enttäuscht das Rätsel am Ende

Wie kommt das Rätsel an? Das Rätsel selbst kommt bei vielen Spielern sehr gut an. Auf Reddit und in den sozialen Medien kassiert das eigentliche Puzzle eine Menge Lob und Zuspruch. Viele halten es für die coolste Rätsel-Einlage, die Destiny 2 bislang zu bieten hatte.

Doch das Finale, oder besser gesagt die Belohnung, auf die viele mit Spannung hin fieberten, sorgt bei vielen für Enttäuschung.

Was gab es nun als Belohnung? Mindestens genau so viel, wie über das Puzzle selbst, wurde im Verlauf des Rätsels über die mögliche Belohnung spekuliert. Was mag wohl am Ende des gewaltigen Puzzles als Belohnung warten, fragten sich viele Hüter.

Am Ende ist eine Theorie eingetreten, von der sich viele im Nachhinein offenbar wünschen, sie wäre nicht wahr. Als Prämie gab es nämlich nicht die von vielen erhoffte Vex-Mythoclast aus Destiny 1 oder ein breit vermutetes exotisches Schwert – Hüter erhielten das neue exotische Item „Chronometrischer Waffenkern“.

Bastion, ein exotisches Fusionsgewehr für den Primärslot.

Mit diesem Item wurde man dann zu Saint-14 im Turm geschickt und erhielt darüber eine neue exotische Quest für das Fusionsgewehr Bastion – das 3. und wohl letzte Waffen-Exotic der Season 9.

Warum gibt’s Kritik an der Belohnung? Und genau mit dieser Belohnung zieht Bungie nun allerlei Kritik auf sich. Doch warum eigentlich?

Das Puzzle hatte die Hüter komplett überrascht. Es kam unangekündigt wie aus dem Nichts und baute eine große Spannung auf. Vergleichbare Rätsel brachten schließlich beliebte exotische Rückkehrer aus Destiny 1 zurück und auch diesmal hofften viele auf ein unbekanntes Highlight für die laufende Season 9.

Doch die Belohnung, also die exotische Quest sowie das entsprechende Waffen-Exotic Bastion, waren bereits ausgiebig bekannt – und zwar schon im Vorfeld des Rätsels. So sollte die Quest für Bastion eigentlich laut Roadmap am 28. Januar starten. Die Quest-Schritte waren größtenteils bereits über Einträge in den Spiel-Daten bekannt, genau wie die Eigenschaften des neuen Waffen-Exotics selbst.

Somit haben die Hüter im Prinzip einen Riesen-Aufwand betrieben und ein großes neues Mysterium gelöst, nur um am Ende auf etwas längst Bekanntes zu stoßen. Die erhoffte große Überraschung blieb also komplett aus, aus der spannenden Prämie wurde nichts.

So sei der eigentliche Höhepunkt all der Mühen eher eine Enttäuschung und kein angemessener Abschluss für ein neues Rätsel solchen Kalibers gewesen – so der Grund-Tenor vieler Fans.

Die Roadmap für die Season 9

Was fehlte zum den krönenden Abschluss?

Das ist das größte Problem des Rätsels: In den Augen der Spieler hat dabei nicht wirklich viel zu einem versöhnlichen Finale gefehlt – im Prinzip nur eine Kleinigkeit. Den meisten Kritikern gehe es dabei nicht mal um die Qualität der neuen exotischen Quest oder um die Bastion an sich.

Vielmehr geht es darum, dass am Ende des spannenden Unbekannten etwas längst Bekanntes wartete. Das sei, als würde man in einen spannenden Film gehen und muss dann am Ende feststellen, dass ausgerechnet das komplette Finale bereits im Trailer zu sehen war – und zwar nur das Finale. Dass sich das nicht besonders lohnenswert oder befriedigend anfühlt, sollte eigentlich klar sein.

Das größte Problem ist dabei in den Augen zahlreicher Spieler die Kommunikation. Bungie hat einfach zu viel im Vorfeld verraten.

Das hätten sich Spieler für das perfekte Finale gewünscht: Viele wären mit dem Ausgang des Rätsels, der neuen Quest und dem neuen Exotic absolut zufrieden gewesen, hätte Bungie einfach nichts über die Bastion kommuniziert, sie nicht zu einem anderen (späteren) Termin auf der Roadmap erwähnt. Alleine dadurch würde die Stimmung jetzt eine komplett andere sein, meinen viele Hüter.

So wurde jedoch ein Hype kreiert, bei dem die Spieler fest mit etwas anderem, etwas Unbekanntem rechneten, nur um am Höhepunkt der aufgebauten Spannung dann bitter mit etwas „Altem“ enttäuscht zu werden.

Kurzum: Auch, wenn viele enttäuscht sind – die Belohnung an sich ist nicht wirklich enttäuschend. Sie wurde einfach nur falsch gewählt oder vielmehr im Vorfeld ungünstig kommuniziert. Hätten Spieler vorher nichts über die Bastion und deren Quest gehört, hätten sich viele nun einfach über das wohl coolste Rätsel von Destiny 2 gefreut, das sie endlich zu einem wirklich komplett neuen Waffen-Exotic führte.

So sieht es im Labyrinth der Zeit aus

Stattdessen wird das erstklassige Rätsel nun komplett davon überschattet, wie enttäuschend die Belohnung für 6 Tage harte Arbeit und zahlreiche schlaflose Nächte ausfällt – selbst wenn es sich eigentlich um ein komplett neues Exotic handelt.

Nur etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte hier also durchaus für eine komplett andere Stimmung sorgen können.

Was sagt ihr? Hättet ihr euch auch ein anderes Ende gewünscht – am besten ohne bereits bekannte Quest und Prämie? Oder seid ihr auch so über den Ausgang des Rätsels und die Belohnung glücklich?

