Destiny 2 fixt bald endlich Quest für Leviathan-Hauch – Das ändert sich noch

Bei Destiny 2 können seit geraumer Zeit zahlreiche Hüter den exotischen Bogen Leviathan-Hauch nicht erspielen. Grund dafür ist ein nerviger Bug. Dieser wird nächste Woche mit einem neuen Update endlich behoben – genau wie zahlreiche weitere Probleme.

Neues Update für Destiny 2 kommt: Wie die Entwickler im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog mitteilten, bekommt Destiny 2 in Kürze sein nächstes Update spendiert – das Update 2.7.1. Bereits am kommenden Dienstag, den 28. Januar, soll es schon so weit sein.

Was können wir erwarten? Nachdem das große Rätsel geknackt wurde und das ursprünglich für den 28.01. vorgesehene Exotic Bastion aus der Season 9 bereits früher erhältlich ist, wird der neue Patch wohl keine neuen Inhalte ins Spiel bringen. Der Fokus liegt dabei auf zahlreichen Bugfixes und der Bekämpfung von Performance-Problemen, an denen das Spiel zunehmend leidet.

Ein Fix dürfte so manch einen Spieler ganz besonders freuen. Denn nach dem neuen Update sollte der exotische Bogen Leviathan-Hauch endlich wieder erspielbar sein.

Leviathan-Hauch soll endlich wieder erspielbar werden

Was ist das Problem mit dem Leviathan-Hauch? Ganz einfach – für Spieler, die den exotischen Bogen nicht besitzen, diesen jedoch haben wollen, ist der Leviathan-Hauch aktuell nicht erhältlich – und das bereits seit einer ganzen Weile.

Zwar kann die entsprechende Quest „Führe einen Bogen, nicht Krieg“ in großen Teilen problemlos absolviert werden, doch wenn man in den Strike „Der Waffenhändler“ geschickt wird, gibt es ein Problem.

Der Strike lässt sich nicht starten. Es kommt die Meldung, dass dieser die Season 8 erfordere (wo der Bogen erschienen ist) – selbst wenn man diese besitzt. Genau hier hängen zahlreiche Hüter nun schon seit vergangenem Jahr fest, eine Lösung gab es bislang nicht.

Update bringt endlich die Lösung: Mit Update 2.7.1 soll dieser nervige Fehler endlich behoben werden. Alle, die die exotische Quest für „Leviathan-Hauch“ bereits besitzen, können dann den Strike „Der Waffenhändler“ beim entsprechenden Schritt starten. Die Quest selbst wird für alle Saisonpass-Besitzer verfügbar sein – unabhängig davon, welchen Saisonpass sie besitzen.

Das ändert sich noch mit Update 2.7.1

Neben dem Leviathan-Hauch-Fix werden mit Update 2.7.1 auch viele weitere Änderungen ihren Weg ins Spiel finden. Bungie nun einen exemplarischen Blick auf einige dieser Änderungen gewährt.

Bungie will Performance-Probleme angehen: Immer wieder gibt es bei Destiny 2 Beschwerden über die Leistung des Spiels. Das geht von Frame-Rate-Einbrüchen bis hin zu langen Ladezeiten in Menüs. Einige dieser Probleme sollen schon mit Update 2.7.1 behoben werden, so zum Beispiel diese:

Ein Problem wurde behoben, bei dem man beim Übergang von der Nekropole-Begegnung zu den Tunneln der Verzweiflung sterben konnte.

Leistungsprobleme wurden verbessert, wenn Landstücke in der „Geweihter Geist“-Begegnung im „Garten der Erlösung“-Raid zurückkamen oder entfernt wurden.

Die Performance wurde verbessert, wenn man bestimmte Aktions-bezogene Nachrichten im Spiel erhält – beispielsweise nach Erhalt von Belohnungen, durch das Platzieren von Tributen oder das Interagieren mit Obelisken. Am stärksten wird die Verbesserung im Turm zu spüren sein, aber die Leistung sollte sich überall verbessern.

Kein schwarzer Bildschirm mehr für Spieler, die schneller in Schmelztiegel-Matches laden als ihre Mitstreiter. Stattdessen bleibt man nun in der Anflug-Animation, bis alle Spieler ins Match geladen haben.

Daran wird aktuell noch gearbeitet:

Ruckler des User Interface und Framerate-Einbrüche beim Laden oder Anlegen von Mods

Framerate-Probleme in Gambit und Gambit Prime

Framerate-Probleme während des „Geweihter Geist“-Encounters im „Garten der Erlösung“

Framerate-Probleme im „Grube der Ketzerei“-Dungeon – besonders in den Tunnel-Begegnungen

Allgemeine Performance-Verbesserungen für den PC, wenn viel Geröll am Boden liegt

Diese Änderungen sind zum Start der nächsten Season geplant, können sich allerdings aber auch verschieben, falls Probleme bei den Tests auftreten.

Es kommen zahlreiche Bugfixes: Neben den Performance-Verbesserungen stehen vor allem Fehlerbehebungen im Fokus des neuen Updates. Das sind die wichtigsten bisher bekannten Änderungen:

Nachdem nun so manch ein Rüstungs-Exotic in letzter Zeit aufgrund von Exploits gesperrt wurde, wird diese Problematik im kommenden Update großflächig adressiert. So werden Probleme behoben, wodurch Spieler Buffs von „Wurmgott-Berührung“, „Winterlist“ und „Synthozeps“ behalten konnten – auch wenn sie die Rüstung gewechselt haben. Ausrüstungseinschränkungen für „Wurmgott-Berührung“ und „Winterlist“ werden aktiv, sobald das Update da ist.

Ein Bug wurde beseitigt, wodurch der „Schwerhändig“-Mod von Telesto-Blitzen getriggert werden konnte.

Der Erhalt von seltenen Beutezügen der „Schwarzen Waffenkammer“ wurde verbessert. Die Chancen auf diese Bountys beim Abschluss wöchentlicher und täglicher Beutezüge wurde nun erhöht. Wenn alle Beutezüge von Ada-1 kontinuierlich erledigt werden, fällt diese seltene Bounty garantiert nach 5 Tagen ab.

Eris Morn sollte ihre letzte Lore-Seite nun korrekt gewähren.

Welche Inhalte stehen noch in der Season 9 an? Was euch nach dem großen Puzzle und der daraus resultierenden Bastion-Quest noch während der Saison der Dämmerung erwartet, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Was euch 2020 noch in der Saison der Dämmerung erwartet

Übrigens, falls ihr euch noch die Lore oder das Emblem aus der Puzzle-Location „Korridore der Zeit“ sichern wollt, ist Eile angesagt: