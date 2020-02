Bei Destiny 2 haben sich zwei kleine Twitch-Streamer mit einem 9-Jährigen zusammengetan, um den Rang „Legend“ zu erreichen, den höchsten PvP-Rang. Das Schwerste war es nicht, den Jungen zu carrien, sondern dabei nicht zu fluchen.

Um diese Leute geht es hier:

Der Streamer Fallout Plays ist seit 2014 auf Twitch und hat etwa 30.000 Follower

Der Streamer Rhythm hat 18.000 Follower

Der Junge CJ ist 9 Jahre alt und ein begeisterter Destiny-Spieler.

Die beiden Twitch-Streamer spielen fast ausschließlich Destiny 2 und betreiben das Streaming als Hobby.

Das PvP in Destiny 2 wird in 3er-Teams gespielt.

Wie kam es dazu, dass der Junge ausgewählt wurde? Fallout Plays sagt im Gespräch mit der US-Seite Polygon, das war Zufall. CJ sei zur richtigen Zeit im richtigen Chat gewesen.

Man habe schnell beschlossen, mit CJ nicht nur ein paar Spiele zu bestreiten, sondern ihn bis auf Legend zu bringen.

9-Jähriger erweist sich als höflich, respektvoll und als guter Spieler

So war die Erfahrung: Fallout Plays sagt, der Junge war erstaunlich gut. Häufig wären so junge Hüter unerfahren oder etwas unkoordiniert, aber CJ sei großartig gewesen. In einigen Spielen stand er am Ende sogar auf Platz 1 im Leaderboard.

Dabei stellte sich als CJ unheimlich respektvoll heraus. Er hatte Spaß daran, über Destiny zu reden und das Spiel zu lernen. Er überraschte die Streamer, indem er zu ungewöhnlichen Waffen griff. So wählte er etwa Leviathan’s Breath, einen exotischen Bogen aus:

Nur sehr wenige Leute nutzen den Bogen überhaupt und noch weniger im kompetitiven PvP, aber er hat es geschafft. Er hat sich wohl dabei gefühlt, zwischen Sniper, Shotgun und allem möglichem zu wechseln. Fallout Play2

Die Streamer haben 6 Stunden gebraucht, um dem Jungen den Rang „Legend“ zu bescheren. Das Schwerste in der Zeit war es, nicht aus Versehen vor so einem netten Jungen zu fluchen, sagt Fallout Plays.

Als ihm in der Hitze des Gefechts dann doch mal ein böses Wort rausrutscht, fügte er gleich hinzu: „Sprich nicht so wie ich.“

Für die Aktion gab’s einen Daumen hoch von der Community.

So kommt das an: Das Video wird von einigen als „wholesome“ beschrieben, als herzerwärmend und ermutigend. Während viele Content-Creator meckerten, es gebe in Destiny 2 nichts zu tun, habe Fallout Plays hier eine schöne Idee umgesetzt.

Ein Nutzer auf YouTube bringt sich ins Gespräch: Wenn die einen 9-jährigen Jungen ziehen, warum dann nicht auch ihn, einen 40-jährigen Vater. Das würde die Sammlung vervollständigen.

Ist 9 Jahre nicht zu jung für Destiny 2? Destiny 2 hat in den USA eine Altersempfehlung von „T für Teenager“ erhalten, offiziell ist das Spiel „ab 13 Jahren“ empfohlen.

Die ESRB spricht aber nur Altersempfehlungen aus. Die sind nicht verbindlich. Da der Vater des Jungen im Hintergrund des Streams zu hören war, kann man davon ausgehen, dass der Junge mit Einverständnis der Eltern spielte.

Gute Laune bei Destiny 2.

Carrien in Destiny – für Twitch-Streamer die Hauptbeschäftigung

Was ist „Carrien“? Das „Carrien“ oder „Ziehen“ hat eine lange Tradition in Destiny. Früher spielten starke PvP wie Twitch-Streamer die Trials of Osiris auf Twitch. Sie boten den Zuschauern die Gelegenheit, mit ihnen zusammen zu spielen, um die Trials zu bestreiten und bis auf den Leuchtturm zu gewinnen. Meist wurden die Zuschauer durch ein Los- oder Punktesystem ausgewählt.

Für einige Twitch-Streamer war das zu Destiny-Zeiten die Hauptbeschäftigung. Für diese Inhalte wurden ihre Kanäle gesehen und es bildeten sich Communitys.

Es gab auch einige, die daraus ein Geschäft machten und Geld dafür verlangten, Spieler auf den Leuchtturm in Destiny 1 zu bringen.

Ohne die Trials in Destiny 2 hat diese Tradition nachgelassen. Es gibt aber immer noch einige Destiny-2-Streamer, die Zuschauern dabei helfen, ein paar Ränge im PvP aufzusteigen, wie man an der Geschichte von CJ sieht.

