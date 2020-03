Bei Destiny 2 stehen die Trials bevor, aber eine der stärksten PvP-Waffen wird generft. Wir zeigen euch, welches legendäre Schießeisen mit dem Letzten Wort mithalten kann.

Was passiert mit dem Letzten Wort? Die exotische Handfeuerwaffe „Das letzte Wort“ zählt zu den besten PvP-Optionen – für manche ist der Revolver dort sogar die stärkste Primärwaffe in Destiny 2. Bungie sieht das ähnlich und schraubt daher ein bisschen an dem Fan-Liebling.

Mit dem Start von Season 10 wird Das letzte Wort unter anderem diese Änderungen erhalten:

Der Fokus soll mehr auf dem charakteristischen „Feuern aus der Hüfte“ liegen

Reichweite und Stabilität (vor allem auf dem PC) werden angepasst

Die Schadenswerte werden reduziert

Das letzte Wort soll sich so mehr wie eine Waffe auf dem „Wilden Westen“ anfühlen. Wie genau sich die Änderungen tatsächlich spielen, werden wir erst in der Saision der Würdigen wissen, doch die Dominanz des Cowboy-Revolvers wird wohl ziemlich sicher einen Dämpfer erfahren.

Das „legendäre Letzte Wort“ ist eine Pistole

Wer sich schon jetzt einen würdigen Ersatz für das Exotic besorgen möchte, kann beherzt zu einer Pistole greifen. Der PvP-Experte Drewskys sagt, „Drang ist das legendäre Letzte Wort“. Wir zeigen euch, welche Pistole er meint und wie sie im Vergleich zum Kult-Exotic abschneidet.

Um diese Pistole geht’s: Die legendäre Pistole „Drang“ dürfte den meisten Destiny-Spielern als Begleit-Waffe zu Strum ein Begriff sein. Aber auch getrennt voneinander können die beiden lyrisch inspirierten Schießeisen hart zuschlagen.

Geführt wird Drang im Energie-Slot und gehört zu den eher seltenen 300er Pistolen. Eine Gute Stabilität und hervorragendes Handling zählen genauso zu den Stärken der Waffe wie der ordentliche Aim-Assist sowie die Rückstoßrichtung.

Sturm und Drang sind zwei Seiten einer Medaille

Diese Perks machen aus Drang das Letzte Wort: In der Menagerie könnt ihr Drang (Barock) zielgerichtet und einfach farmen. Haltet nach diesem Roll ausschau:

Kleinkaliber – Unterstützt Reichweite und Stabilität

Prallgeschosse – Gibt Boni auf Reichweite und Stabilität

Vollautomatisches Abzugsystem – Erst damit wird Vollauto-Feuern wie beim Letzten Wort möglich

Zen-Moment oder Haudegen – je nachdem, ob ihr Verlässlichkeit oder Schaden bevorzugt

Beim Meisterwerk macht ihr mit Reichweite oder Stabilität alles richtig

So konfiguriert kommt Drang sehr nahe an den exotischen Revolver-Primus und PvP-Schrecken das letzte Wort heran.

Der Vergleich zwischen Drang und dem Letzten Wort

Um die beiden Waffen besser vergleichen zu können, untersucht Drewskys Aspekte wie TTK (Zeit zum Töten) und Einsatzreichweite. Die wichtigsten Aspekte fassen wir hier für euch zusammen.

So sehen die Schadenswerte aus: Das Letzte Wort erreicht eine optimale TTK von 0,53 Sekunden (3 Kopftreffer) und bei 4 Körpertreffern eine TTK von 0,8 Sekunden. Dabei handelt es sich um die aktuellen Werte. Bedenkt, dass mit Season 10 der Schaden nach unten korrigiert wird.

Drang kommt auf eine optimale TTK von 0,6 Sekunden (4 Kopftreffer) und benötigt für 6 tödliche Körpertreffer eine Sekunde. Die durchschnittliche TTK liegt bei 0,8 Sekunden, dafür benötigt ihr 2 Crits und 3 Bodyshots.

Andere Burst-Pistolen können im Idealfall etwas schneller töten, benötigen aber ungleich mehr Präzision, oder haben deutliche Nachteile in anderen Bereichen, so Drewskys.

Drewsyks vor dem Bungie HQ in Seattle

So ähnlich ist die Reichweite: Das Letzte Wort besitzt aktuell eine optimale Reichweite von 20 Metern. Ist die Distanz zum Feind größer, richtet ihr weniger Schaden an und der Aim-Assist lässt spürbar nach. Dieser Wert wird durch das Anvisieren erreicht. Wie sich die veränderte Reichweite in der nächsten Season auswirkt, wissen wir noch nicht.

Der Herausforderer Drang kommt hier auf solide 19 Meter, bis es zum Schadensabfall kommt. Die exotischen Pistolen haben einen deutlich früherer Schadensabfall:

Das Exotic Rattenkönig kommt nur auf 13 Meter

Des Teufels Ruin schafft es immerhin auf 16 Meter

Grund dafür ist, dass Drang den Zoom-Faktor einer Handfeuerwaffe nutzt, statt den für Pistolen typischen Zoom. Dadurch habt ihr quasi den Perk Messucher intrinsisch verbaut.

Schnelles, vollautomatisches Ballern ist das Markenzeichen vom Letzten Wort

Des Snipers bester Freund: Das Letzte Wort wird hauptsächlich als Ergänzung zu einem Scharfschützengewehr gespielt. Schon in Destiny 1 hatte man so eine der stärksten Verteidigungen im Nahkampf, um fiese Pumpen-Rutscher schnell zu kontern.

Drang wird im Gegensatz zum Exo-Revolver aber nicht im Kineitik-, sondern im Energie-Slot geführt. Das bedeutet, ihr müsst eine andere Sniper nutzen. Doch dies muss kein Nachteil sein.

Ihr habt mit ausgerüsteter Drang die Möglichkeit, das aktuell wohl beste PvP-Scharfschützengewehr zu spielen: Die Spitzenwaffe „Widerruf“ (eng. Revoker). So habt ihr zusätzlich den Exotic-Slot für beispielsweise die Warcliff-Spule frei und seid für die Trials gerüstet.

Seht euch hier Drewskys Untersuchung zu Drang an

Was haltet ihr von dem legendären Ersatz für den Kult-Revolver? Wartet ihr die Änderungen für Das letzte Wort erst einmal ab oder stürzt ihr euch direkt mit Drang in die Trials?