Bei Destiny 2 stehen Pistolen aktuell hoch im Kurs. Wir sagen euch, warum die neue Exo-Pistole da noch einen daraufsetzt, wie ihr den versteckten Perk nutzt und wie sie sich im Praxistest schlägt.

Um diese Waffe geht’s: Die exotische Pistole „Des Teufels Ruin“ (eng. Devils Ruin) ist eine primäre Waffe für den Energie-Slot. Sie verursacht Solar-Schaden und gehört mit einer Feurrate von 300 zur selben Gattung wie beispielsweise die Ritualwaffe Bussard.

Das Exotic verfügt über diese besonderen Eigenschaften:

Die Lücke schließen – Drücken und Loslassen des Abzugs feuert Einzelschüsse. Gedrückt halten feuert einen Laser ab, der Gegner taumeln lässt.

Pyrogenese – Das vollständige Aufladen des Lasers füllt das Magazin aus der Reserve auf.

Intrinsisch kann die Pistole unaufhaltsame Champions stoppen und ins Wanken bringen.

Neben den Schusseigenschaften einer normalen Pistole kann Des Teufels Ruin einen mächtigen Laserstrahl aufladen. Haltet ihr die Schusstaste gedrückt, füllt sich euer Magazin auf volle 15 Schuss auf und es heißt Laser los. Aber mit dem Feuerstrahl geht sogar noch ein versteckter Perk einher.

Mehr unter der Haube als man sieht – Der versteckte Perk

So funktioniert der versteckte Perk: Ladet ihr euren Strahl, spielt es keine Rolle, ob ihr vorher 15 Kugel im Magazin hattet oder nur 1 Schuss übrig ist. Der Laser wird nach etwa einer Sekunde Charge-Time immer gleich stark sein. Habt ihr euren Laser verschossen, müsst ihr normalerweise Nachladen.

Lasst ihr aber genau in dem Moment die Feuertaste los, in dem die maximale Ladung erreicht ist, gibt’s einen „Super-Laser“. Der hellere Strahl fügt jedoch nicht zusätzlichen Schaden zu, sondern überlädt euer Magazin.

Statt der regulären 15 Schuss, fasst euer Magazin kurzzeitig 30 Kugeln. Das ermächtigt euch dazu, sofort nach einem Laser weiter zu ballern oder den nächsten Laser aufzuladen – ganz ohne nerviges Nachladen. Theoretisch könnt ihr so, richtiges Timing vorausgesetzt, Laser um Laser verketten.

Ich habe den geheimen Perk getestet: Wie praktikabel ist die versteckte Überladefunktion im Alltag? Um das herauszufinden, habe ich mich in die Tributhalle begeben, denn wir brennen mit dem Laser nur so durch unsere Munitionsreserven.

Der geheime Perk verlangt ein deutlich präziseres Timing als das perfekte Nachladen mit Izanagis Bürde oder ein perfekter Bogenschuss. Lässt man einen Bruchteil zu früh los, gibt’s keinen Laser, sondern einen normalen Schuss. Ist man nur etwas zu langsam, aktiviert sich der normale Laser und wir stehen mit leerem Magazin da.

Aber siehe da, nach einigen Versuchen konnte ich die versteckte Funktion der Pyrogenese-Fähigkeit bewundern. Es gelang mir sogar gleich zwei Super-Laser in Folge zu triggern. Doch ob das Muskel-Gedächtnis sich das Timing wirklich einprägen und diesen Effekt ohne Probleme im Hüter-Alltag reproduzieren kann, vermag ich aktuell nicht zu sagen.

Ein greller Lichtblitz und ein übergroßes Magazin – der „Super-Laser“ in Action

Des Teufels Ruin im Praxistest

So schlägt sich die Waffe im PvE: In aktuellen Season 9 haben Pistolen einen kleinen Hype losgetreten. Und auch Des Teufels Ruin schlägt in dieselbe Kerbe wie andere Vertreter der Gattung. Ihr fräst durch Adds, selbst eine ganze Horde erledigt ihr im Handumdrehen.

Trefft ihr auf stärkere Feinde, ladet ihr den Laser und automatisch das Magazin auf. Die Majors haben dem eindrucksvollen Feuerstrahl nicht viel entgegenzusetzen.

Das einzige Problem ist der Munitionsverbrauch. Aber da die Waffe mit Primär-Munition betrieben wird, solltet ihr häufig Nachschub auf dem Schlachtfeld finden.

Mit dem kürzlich von uns vorgestelltem Jäger-Pistolen-Build, verwandelt ihr Devils Ruin in eine wahre Super-Waffe. Dafür benötigt ihr nur die Pistole, die exotische Rüstung Mechaniker Trickärmel und einen riskanten Spielstil.

So sehen die genauen Schadenswerte von Des Teufels Ruin aus: Im Damage-Test gegen den Oger im Verlorenen Sekor auf Titan kommt Devils Ruin auf diese Werte:

Ein normaler Körpertreffer kommt auf 1.521 Schaden.

Ein normaler Kopftreffer schlägt mit 2.135 Schaden zu Buche.

Im normalen Modus erreicht ihr mit diesen Werten etwa 11.500 DPS (Schaden in kurzer Zeit). Feuert ihr mit dem alternativen Modus sehen die Zahlen so aus:

Ein Tick vom Laser erreicht bei Körpertreffern 1.868 Schaden.

Ein Tick des Lasers verursacht bei Kopftreffern 2.623 Schaden

Damit kommt erreicht ihr mit dem Laser sogar einen DPS-Wert von guten 21.500.

Die Untersuchung zu den Schadens-Werten kommen vom YouTuber Ehroar. Seht euch in diesem Video zusätzlich auch den angepassten Super-Waffen-Build in bewegten Bildern an:

So schlägt sich die Waffe im PvP: Im Schmelztiegel schlägt sich die Pistole recht gut, kann aber nicht ganz vorne mitspielen. Im normalen Feuermodus heizt ihr Gegnern auf Nahdistanz ordentlich ein.

Bis zu einer Entfernung von ungefähr 17 Meter behaltet ihr vollen Schaden und macht es anrückenden Schrotflinten-Spielern so sehr schwer. Mit dem alternativen Feuermodus habt ihr quasi einen Hybriden aus Fusions- und Spur-Gewehr zur Hand.

Das macht euren Spezial-Slot für beispielsweise eine Sniper wie Widerruf frei. So deckt ihr im Prinzip alle Entfernungen ab.

Als Mitglied der „300er Pistolen“-Familie kommt Des Teufels Ruin im PvP auf diese Schadenswerte gegen andere Hüter:

Ein Körpertreffer fügt 35 Schaden zu

Ein Kopftreffer verursacht 51 Schaden

Damit schickt ihr einen Hüter unter optimalen Bedingungen in starken 0,6 Sekunden ins virtuelle Nirvana. Selbst wenn ihr den Kopf verfehlt und nur Bodyshots trefft, habt ihr eine solide TTK (Time to Kill) von genau 1 Sekunde.

Der aufgeladene Laser kann eure TTK deutlich verbessern, aber auch schlechter ausfallen lassen, als in der regulären Pistolen-Variante. Der Laser verursacht pro Tick diesen Damage:

Bei Kopftreffern kommt ihr auf 36 Schaden

Ein Körpertreffer beläuft sich auf 26 Schaden

Der einzelne Schadens-Wert sinkt im Vergleich zum normalen Modus also, aber die Reichweite erhöht sich auf etwa 19 Meter. Da die Aufladezeit ungefähr 1 Sekunde dauert, erreichen wir eine TTK von 1,3-1,4 Sekunden.

Schafft ihr es, den Laser zu Pre-Chargen, also gezielt vor einem Duell zu laden, haut ihr den Feind in atemberaubenden 0,3-0,4 Sekunden um. Dafür ist jedoch ein sehr gutes Timing Pflicht.

Wie kommt Des Teufels Ruin bei den Spielern an?

Das sagt die Community zur Exo-Pistole: Bei den Spielern von Destiny 2 kommt das neue Exotic richtig gut an. Einzig die Quest für die Waffe stößt nicht überall auf Wohlgefallen, kann dafür aber bei vielen mit einem singenden Lord Shaxx punkten.

In der umfangreichen Destiny-Datenbank light.gg kommt das Exotic auf ein ausgezeichnetes Rating von 4,6/5 (PvE) beziehungsweise 4,4 (PvP). Da die Waffe noch nagelneu ist, kann sich dieser Wert jedoch noch ändern.

Aktuell beschäftigt die Diskussion um den geheimen Perk viele Hüter. Dort wird sich gefragt, ob die Funktion von Bungie gewollt ist. Auf der einen Seite ist die Aktivierung ungewohnt umständlich. Auf der anderen Seite hat der Laser aber eine andere, größere Feueranimation als der Standard-Laser.

Die Spieler sind sich jedoch einig darüber, dass Bungie mit dem Design der aktuellen Waffen-Exotics auf dem richtigen weg ist. Wie auch Symmetrie verfügt Des Teufels Ruin über einen kreativen Touch und der alternative Feuermodus lädt zum Experimentieren ein.

Habt ihr Des Teufels Ruin schon getestet – wie schlägt sich die Waffe eurer Meinung gegen andere Hüter und im PvE? Nutzt ihr den „versteckten Perk“?