In Destiny 2 gibt’s eine neue Exo-Quest. Lest hier, wie ihr an die Waffe „Des Teufels Ruin“ (eng. Devils Ruin) kommt und was die exotische Pistole auszeichnet.

So startet ihr die Exo-Quest: Mit dem Beginn der exotischen Quest haben wir uns schon beschäftigt. Ihr müsst nur die Sonnenuhr-Aktivität abschließen. Dabei spielt die Schwierigkeit keine Rolle.

Ihr müsst auch sonst keine speziellen Bedingungen beachten. Habt ihr den Psion-Boss bezwungen, erhaltet ihr wie sonst auch Loot. Zusätzlich zu den zeitverirrten Waffen gibt’s jetzt aber die Quest „Ein Moment in der Zeit“ obendrauf.

Zusätzlich zum normalen Loot gibt’s obendrauf eine Exo-Quest

Ein Moment in der Zeit

Der 1. Schritt – Saint-14: Die erste Aufgabe verlangt von euch einen Besuch beim 14. Heiligen. Er wartet seit einiger Zeit im Hangar des Turms auf die Hüter. Er schickt euch auf die nächste Mission mit dem Namen „Eine Reise durch die Geschichte“.

Der 2. Schritt – Waffenfragmente sammeln: Während dieses Schritts sollt ihr 10 Fragmente (Redrix-Gestell-Teile) sammeln. Wählt dazu in der Navigation die ETZ aus und schaut nach links unten. Dort wartet die Quest „Lange Verschollen“ auf euch.

Diese führt euch auf die PvP-Map „Dämmerbruch“. Aber keine Angst – Ihr müsst keine Matches im Schmelztiegel bestreiten. Hier warten nicht einmal Gegner auf euch. Nur einige interessante Dialoge.

Wir empfehlen daher, eure entspannende Musik oder den Sprach-Chat auszuschalten. Ihr hört angenehm humorvolle Dialoge zum Hintergrund der mächtigen Spitzenwaffen und den Beziehungen von Shaxx, Saint-14 und Osiris.

Ihr könnt die Mission auch mit einem Einsatztrupp angehen und so erheblich Zeit sparen. Denn nicht jedes Fragment muss von jedem Hüter einzeln gesammelt werden.

Die Fundorte aller 10 Fragmente

Das 1. Fragment: 1 Von eurem Spawnpunkt aus geht’s schnurstracks nach rechts. Dort findet ihr auf dem Endpunkt des Pfeilers das erste Fragment.

Das 2. Fragment: Dreht euch um und lauft zurück in Richtung Spawn. Dort seht ihr einen dunklen Felsen. An ihn gelehnt liegt der nächste Roboter – damit auch das zweite Fragment.

Das 3. Fragment: Begebt euch rechter Hand durch weiter. Zwischen dem Innen- und Außenbereich wartet das nächste Fragement in der Ecke eines Durchgangs. Der Durchgang ist von außen mit einer großen „4“ gekennzeichnet.

Das 4. Fragment: Als Nächstes begebt ihr euch zur Mitte der Map. Auf der oberen Ebene befindet sich ein offener Container. Darin wartet der nächste kaputte Roboter. An der Wand neben dem Container prangt eine große „3“.

Das 5. Fragment: Vom Container aus geht’s Richtung B-Flagge. Diese befindet sich in dem Ausläufer in der Mitte der Map. Nahe des Abgrunds wartet das nächste Fragment auf euch.

Das 6. Fragment: Springt von der vorherigen Location rechts über den Abgrund und seht an der unteren Außenwand euer nächstes Ziel.

Das 7. Fragment: Begebt euch nun ins Innere der Map. Lauft hier bis zur anderen Seite der Karte in den roten Bereich. Am Fuße einer kleinen Treppe findet ihr das am besten versteckte Fragment der Quest.

Das 8. Fragment: Ihr bleibt weiterhin im Inneren. Kehrt zurück Richtung Container und seht im zentralen Durchgang an eine Kiste gelehnt einen weiteren Roboter. Neben ihm ist eine Tür mit der Ziffer „5“ beschriftet.

Das 9. Fragment: Jetzt müsst ihr eine Ebene tiefer gehen. Hier erscheint im PvP-Match die schwere Munition. Auf einer Plattform liegt mittig das vorletzte Fragment.

Das 10. Fragment: Fast geschafft, ihr bleibt auf der unteren Ebene und schaut zum Rand der Karte. Hier befindet sich ein gewaltiges Geschütz, welches auch von Zeit zu Zeit lautstark auf sich aufmerksam macht. Genau unter der Kanone liegt euer letztes Ziel.

Während eines weiterem, echt witzigen, verbalen Schlagabtausches erhaltet ihr die neue Exo-Pistole automatisch ins Inventar.

Schaut euch im Video von Datto ab Sekunde 35 alle Fragment-Fundorte in bewegten Bildern an:

Eure Belohnung – Des Teufels Ruin

Um diese Waffe geht’s: Die exotische Pistole „Des Teufels Ruin“ (eng. Devils Ruin) ist eine primäre Waffe für den Energie-Slot. Sie verursacht Solar-Schaden und gehört mit einer Feurrate von 300 zur selben Gattung wie beispielsweise die Ritualwaffe Bussard.

Das Exotic verfügt über diese besonderen Eigenschaften:

Die Lücke schließen – Drücken und Loslassen des Abzugs feuert Einzelschüsse. Gedrückt halten feuert einen Laser ab, der Gegner taumeln lässt.

Pyrogenese – Das vollständige Aufladen des Lasers füllt das Magazin aus der Reserve auf.

Intrinsisch kann die Pistole unaufhaltsame Champions stoppen und ins Wanken bringen.

Die Waffe kombiniert zwei Waffengattungen in einer schicken Knarre. Regulär schießt ihr mit einer Pistole, welche in Season 9 einen kleinen Hype auslösten. Haltet ihr die Schusstaste gedrückt aktiviert ihr einen alternativen Modus und verwandelt Des Teufels Ruin in eine Art Fusionsgewehr.

Nach etwa einer Sekunde Ladezeit verschießt die Pistole einen Laserstrahl. Die Ladezeit und das Verhalten des Strahls ähneln dabei den Charakteristika der Eintausend Stimmen. Nur auf die gewaltige Explosion müsst ihr verzichten.

Des Teufels Ruin setzt damit den Trend der kreativen Exotics von Season 9 fort. Auch das mächtige Scout-Gewehr Symmetrie kann zwischen zwei Feuermodi wechseln und hat einzigartige Projektile.

Anwälte und Liebhaber heller Farben können das Aussehen von Devils Ruin mit dem Ornament ändern

Season 9 steht ganz im Zeichen der Pistolen – was haltet ihr von dem neuen exotischen Zugang Des Teufels Ruin? Sagt es uns in den Kommentaren.