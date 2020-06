Bei Destiny 2 werden die Hüter in der Season 11 die neue exotische Pistole Auserwählte des Reisenden jagen. Und auch wenn die Quest noch nicht live ist, so weiß man schon, was es dabei zu tun gibt – und das ist so einiges. Es gilt, das halbe Sonnensystem von Destiny 2 zu evakuieren. Das ist euer Weg zum neuen Waffen-Exotic.

Um diese exotische Waffe geht’s: So wie es aktuell aussieht, wird es in Season 11 insgesamt 3 neue exotische Waffen geben (und offenbar keine exotischen Rüstungsteile). Eine dieser neuen Waffen-Exotics ist die Pistole Auserwählte des Reisenden.

Dabei handelt es sich um die exotische Version der ersten Waffe, die die Hüter bei Destiny 2 in ihren Händen hielten, nachdem sie besiegt und vom Licht verlassen wurden. Was die Waffe im Detail kann, erfahrt ihr hier: Alle neuen Exotics der Season 11, die bisher bekannt sind

Beachtet dabei: Die Waffe sowie die Quest samt all ihren Schritten sind zwar bereits in den Daten des Spiels, doch die Quest ist noch nicht aktiv und die Auserwählte des Reisenden kann entsprechend noch nicht erspielt werden. Wann genau die Quest live geht, ist noch nicht bekannt.

Auserwählte des Reisenden

Was hat es mit der Evakuierung auf sich? Die Quest hat insgesamt ganze 22 Schritte und führt die Hüter unter anderem auf den Mars, den Merkur, Io sowie Titan, wo wir eine Evakuierung veranlassen beziehungsweise einleiten sollen. Die dort ansässigen NPCs sollen ihr Hab und Gut zusammenpacken und sich zurückziehen. Im Prinzip wird also im Rahmen dieser Quest das halbe Sonnensystem (Karte) von Destiny 2 geräumt.

Das Interessante dabei: Die Schauplätze, die in diesem Zuge evakuiert werden, werden tatsächlich bald verschwinden – und zwar mit der kommenden Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts und der Season 12. Diese werden dabei in der Destiny Content Vault eingelagert und machen Platz für neue Locations wie den Eismond Europa oder das Kosmodrom aus Destiny 1.

So wird die Karte von Destiny 2 ab Herbst aussehen

Auch andere Quests oder Aufgaben wie beispielsweise die mysteriösen Augen-Sphären führen die Hüter zu diesen Locations. Es sieht schon fast so aus, als schicke Bungie die Spieler nochmal auf eine Art Abschieds-Tour, bevor diese Schauplätze samt ihren Aktivitäten verschwinden. Durch die Evakuierungen wird das Ganze zudem noch zusätzlich in die Story mit eingebunden.

Auserwählte des Reisenden – So geht die Quest für das neue Waffen-Exotic

Die Quest an sich ist mit 22 Schritten bereits lang. Zudem wird vermutet, dass einige Schritte timegated sein könnten, sodass es nach Live-Gehen der Quest durchaus einige Wochen dauern könnte, bis ihr das neue Waffen-Exotic endlich in den Händen halten könnt. Doch bestätigt ist das noch nicht.

Folgendes müsst ihr auf dem Weg zur Auserwählten des Reisenden tun:

Wo gibt’s die Quest?: So wie es aussieht, dürfte diese Quest bei Commander Zavala im Turm starten. Denn er ordnet die Evakuierung persönlich an.

Schritt 1 – Evakuierung: Io: Der erste Schritt für euch auf Io. Dort sollt ihr Asher Mir treffen und ihm davon berichten, dass Zavala seine Evakuierung befohlen hat.

Der griesgrämige Warlock Asher Mir

Schritt 2 – Beobachter-Effekt: Asher ist aber offenbar noch nicht ganz fertig mit seiner Forschungs-Arbeit – gerade angesichts der Ankunft des Pyramidenschiffs – und ihr sollt ihm bei der Untersuchung des Einflusses der Pyramide auf Io helfen.

Dazu gilt es, eine Probe des Besessenen-Phalanx-Belasters im Verlorenen Sektor Knochenheiligtum einzusammeln. Untersucht zudem die Truhe im Knochenheiligtum. Und ihr müsst Spuren der Korrumpierung sammeln, indem ihr Besessene auf Io besiegt.

Schritt 3 – Ab ins Pyramidion: Anschließend geht es in den Strike Das Pyramidion, den ihr abschließend müsst. Auch gilt es für diesen Schritt, Scan-Spuren zu sammeln, indem man Vex überall auf Io eliminiert.

Das Pyramidion

Schritt 4 – Doppelblindstudie: Nun müsst ihr das heroische Abenteuer Unerwartete Gäste absolvieren, um zu erfahren, was hinter dem Anstieg der Besessenen-Aktivität steckt.

Schritt 5 – Fleischman-Aschheim-Axiom: Mit euren Funden und Erkenntnissen geht es nun zu Asher Mir zurück.

Schritt 6 – Evakuierung: Titan: Nach Io gehts nun auf den Mond Titan, wo ihr euch mit der dort stationierten Sloane treffen und ihr von Zavalas Bedenken berichten sollt.

Sloane auf Titan

Schritt 7 – Das Deck säubern: Auch Sloane hat wohl noch einiges auf Titan zu erledigen, bevor sie sich dort zurückzieht. Sie bittet euch, den Schar-Ritter Dek-Thra im Verlorenen Sektor Methanspülung in der Sirenenwacht zu erledigen und dort eine Truhe zu öffnen.

Schritt 8 – Besitzerwechsel: In diesem Schritt sollt ihr Truhen öffnen, die von Schar-Ultras im Solarium und in den Schwärenden Hallen beschützt werden. So werdet ihr einige Technologien des Goldenen Zeitalters für euch beanspruchen.

Schritt 9 – Sei die Wand: Nun geht es in den Strike Savathûns Lied, den ihr absolvieren müsst. Außerdem müsst ihr Schar-Oger, -Hexen und -Ritter auf Titan besiegen, um Tech-Fragmente zu sammeln.

Savathûns Lied

Schritt 10 – Der Wille eines Titanen: Kehrt nun zu Sloane zurück und erstattet ihr Bericht.

Schritt 11 – Kehre zu Zavala zurück: Nachdem ihr die NPCs auf 2 Schauplätzen bereits unterstützt und dort die Evakuierung angeordnet habt, geht’s für einen Zwischenbericht zu Zavala zurück. Sucht ihn im Turm auf, um weitere Anweisungen zu erhalten.

Schritt 12 – Evakuierung: Merkur: Nach dem Gespräch mit dem Vorhut-Commander geht’s für euch auf den Merkur, wo ihr Bruder Vance darüber unterrichten sollt, dass Zavala auch seine Evakuierung befohlen hat.

Bruder Vance auf Merkur

Schritt 13 – Eine erschütterte Zukunft: Doch auch Vance will nicht Hals über Kopf verschwinden und bittet euch um Hilfe. Ihr sollt den Strike Eine Gartenwelt absolvieren und auf Merkur Hydras, Minotauren sowie Zyklopen ausschalten, um Zeitachsenfragmente zu sammeln.

Schritt 14 – Auf seinen Spuren: Anschließend geht’s für euch in den Strike Baum der Wahrscheinlichkeiten. Zudem sollt ihr noch Kabale auf Merkur besiegen, um Spuren von Osiris zu sammeln.

Schritt 15 – Bitte eines Jüngers: Als letztes soll ihr für Vance das Abenteuer Fehler im System auf Heroisch abschließen.

Schritt 16 – Bessere Tage in Sicht: Ist das alles geschafft, sollt ihr mit euren Funden zu Vance zurückkehren.

Schritt 17 – Evakuierung: Mars: Als letztes sollt ihr Ana Bray auf dem Mars treffen und dort die Evakuierung einleiten.

Ana Bray

Schritt 18 – Lebenszeichen: Sie bittet euch, das Geistlab: Rasputin auf Hinweise von Rasputin zu untersuchen. Schließlich hat auch der Kriegsgeist Rasputin seinen „Hauptsitz“ auf dem Mars und hat sich als Verbündeter auf unsere Seite gestellt.

Schritt 19 – Recycelte Komponenten: Nun sollt ihr für Ana Bosse im Eskalationsprotokoll besiegen, um Teile von Rasputins zerschmetterter Hülle zu sammeln.

Schritt 20 – Signal-Abschirmung: Schließt jetzt noch das Abenteuer Tödliches Beben auf Heroisch ab und stoppt so die Schar-Interferenz.

Schritt 21 – Erzwungener Neustart: Kehrt mit euren Funden zu Ana zurück.

Bekommt auch Rasputin einen Exo-Körper?

Übrigens, laut Lore wird Ana den Mars mit viel Technologie Richtung Erde verlassen. Unter anderem ist eine experimentelle Exo-Hülle dabei, von der vermutet wird, dass es sich um Rasputin handeln könnte, der sich in einen Exo-Körper versetzt hat.

Schritt 22 – Kehre zu Zavala zurück: Nun habt ihr die Evakuierungen aller betroffenen Schauplätze veranlasst und sollt zu Zavala im Turm zurückkehren. Als Belohnung sollte es nun endlich die exotische Pistole Auserwählte des Reisenden geben.

Die Quest im Video: In diesem Video des YouTubers Jarv wird die Quest inklusive aller Schritte vorgestellt:

Was haltet ihr von dieser Abschieds-Tour über die bald verschwindenden Locations? Ist euch die neue exotische Pistole diese Mühe wert? Oder wartet ihr einfach ab, bis man auch dieses Exo möglicherweise beim Kryptarchen kaufen kann? Top-Exotics aus alten Seasons verpasst? Holt sie euch jetzt