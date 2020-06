In einem Stream haben die Entwickler von Destiny 2 mehrere große Ankündigungen gemacht. Sie wollen das Spiel bis ins Jahr 2022 mit Content versorgen. Wie findet ihr diesen Plan?

Was hat Bungie angekündigt? Am 9. Juni hat Bungie einen Live-Stream gehalten, in dem viele neue Inhalte für die nächsten 3 Jahre angekündigt wurden.

Die Liste der geplanten Features sowie Inhalte ist lang und wird sich bis ins Jahr 2022 erstrecken. Hier sind einige Beispiele dafür:

Große DLCs „Beyond Light“, „Witch Queen“ und „Lightfall“, sie sollen eine Art Trilogie werden und eine große Story erzählen.

Das erste DLC „Beyond Light“ (Jenseits des Lichts) wird als Herbsterweiterung am 22. September erscheinen

Fortsetzung der Story, in der ein „neuer Bösewicht“ vorgestellt wird

Das neue Element „Stasis“, das als neue Klasse für die Hüter kommt und die Macht der Dunkelheit nutzen wird – Das ist das erste neue Element seit 6 Jahren

Der Mond Europa mit neuen Gebieten

Die Roadmap für Season 11

Überarbeitung des Quest-Logs

Destiny Content Vault: Alte Inhalte, die nicht mehr gespielt werden, werden aus dem Spiel entfernt, um Platz zu machen. Es ist möglich, dass sie in Zukunft zurückkehren könnten.

Alte Inhalte aus Destiny 1 werden zurückkehren

Release von Destiny 2 auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X

Kostenloser Upgrade für Besitzer von Destiny 2 auf die neuen Konsolen

Uneingeschränktes Crossplay zwischen allen Plattformen

Alle Infos dazu findet ihr in unserem „Find Your Next Game“– Artikel dazu:

Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022

Was bedeuten die Ankündigungen? Die Tatsache, dass Bungie ihr Spiel bis ins Jahr 2022 mit großen neuen Inhalten unterstützen wird, ist ein deutliches Zeichen. Immer wieder gab es Gerüchte um die Entwicklung eines möglichen Nachfolgers, Destiny 3.

Diese sollten nun zumindest für die nächsten Jahre zerstreut sein. In dem Ankündigungs-Stream sagt der Game Director Luke Smith, dass er kein Destiny 3 machen möchte und dass Destiny 2 auch für Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Ihr werdet also nicht schon wieder von 0 Anfangen müssen.

Die drei großen DLCs, die im Stream angekündigt wurden

Wie kann ich abstimmen? Wie immer könnt ihr eure Stimme zu diesem Thema in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder Leser hat nur eine Stimme und ihr könnt die Umfrage nicht mehr rückgängig machen, wenn ihr erst Mal abgestimmt habt.

Aber jetzt seid ihr dran: Was ist eurer Meinung zu den langfristigen Plänen? Bungie hat viel vor. Glaubt ihr, dass sie es auch liefern werden? Wie ist eure generelle Stimmung in Bezug auf die Zukunft von Destiny 2? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Die Umfrage endet am Montag, den 15. Juni.

Viel Spaß beim Abstimmen!