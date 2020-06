Destiny 2 Live Ticker: Alle Infos aus dem wichtigsten Stream seit Jahren

Bungie stellt heute Abend, am 9.6., vor, wie es mit Destiny 2 weitergeht. Vieles deutet darauf hin, dass wir das sehen werden, was eigentlich Destiny 3 geworden wäre: die Herbsterweiterung 2020. Wir tickern bei MeinMMO auf Deutsch live mit, damit ihr die wichtigsten Infos aus dem Stream gleich vor Augen habt.

Wann geht’s los? Der Stream startet um 18 Uhr deutscher Zeit am 9. Juni 2020.

So könnt ihr den Stream sehen: Den Stream gibt es auf Twitch, Mixer und YouTube. Wir betten euch hier den Twitch-Stream ein.

Darum ist der Stream so wichtig: Man geht davon aus, dass Bungie heute das zeigt, was „eigentlich“, wenn sie weiter mit Activision Blizzard zusammengeblieben wären, Destiny 3 geworden wäre. Das geplante neue Spiel der Franchise für PS5 und Xbox Series X.

Nach der Notfallerweiterung „Shadowkeep“ aus dem Jahr 2019, ist die Erweiterung, die wir heute sehen werden, wahrscheinlich sowas wie „der große Wurf.“

Das sind allerdings im Moment noch Spekulationen, weil vieles, was man heute erwartet, eigentlich wie Destiny 3 klang. Ob das wirklich alles so kommt und wir heute was Großes sehen, erfahren wir im Laufe des Abends

Hier beginnt der Live-Ticker von MeinMMO zu Destiny 2 – Reveal

17:11 Uhr: Gutes Zeichen: Twitch-Streamer DrLupo sagt, er hat ein Interview mit Luke Smith persönlich. Wenn der da ist, wird’s wohl tatsächlich wichtig werden.

Luke Smith, sowas wie „Destiny Jesus.“

17:08: Es ist eigentlich klar, dass heute Abend die Herbst-Erweiterung gezeigt wird. Ein Leak im PS-Store hat auch schon verraten, wann die Release haben wird: Am 22. September 2020 soll die 2020er-Erweiterung erscheinen. Das ist ein Dienstag.

Das ist der ganz normale Zeitrahmen, in denen Destiny-Erweiterungen erscheinen. Die wichtige Frage: Was werden die Haupt-Features sein? Kommt eine 5. Gegner-Rasse? Kommt was substantiell Neues nach 6 Jahren Destiny. Was wird die Botschaft sein, die Bungie sendet, um verlorene Schafe wieder zur Herde zu führen.

17:00 Uhr: Willkommen zum MeinMMO Live-Ticker. Experten-Tipp gleich zu Beginn: Ob das heute Abend „der große Wurf“ wird oder eher eine kleine Erweiterung, wird man schon daran ablesen können, ob das A-Team von Bungie da ist oder nicht.

Destiny 2 ohne Activision Blizzard sollte toll werden, ist bislang enttäuschend

Luke Smith und Mark Noseworthy sind das Duo, das für die „großen Sachen“ bei Destiny zuständig ist. Von denen war 2015 „The Taken King“, sie haben dann unter Zeitdruck auch Destiny 2 zu verantworten und sie waren es, die im Sommer 2019 die „Neue Ära“ von Destiny vorstellten: die Zeit ohne Activision.

Luke Smith (links) und Mark Noseworthy (rechts). Wenn wir die zwei sehen, wird’s heute Abend richtig wichtig.

Wenn die heute im Stream zu sehen sind und so aussehen, als hätten sie den Hut auf, dann sehen wir heute das, was eigentlich Destiny 3 geworden wäre. Das wird dann die Chance sein, um mitzuerleben, ob Bungie wirklich aus den Problemen von 2017 gelernt hat.