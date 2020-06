Bei Destiny 2 wird es am 09. Juni, richtig spannend. Denn Bungie verrät in einem Enthüllungs-Stream, wie die Zukunft des Loot-Shooters aussieht. Zusätzlich startet die neue Season 11 und ein großes Update steht auch noch an. MeinMMO sagt euch, auf was ihr morgen achten müsst.

Das steht morgen spannendes an: Aktuell neigt sich die Season 10 dem Ende entgegen und am letzten Wochenende gab ein spektakuläres Finale zu bestaunen. Jetzt geht es mit Volldampf in ein neues Kapitel von Destiny 2 und schon morgen wissen wir, wie das aussehen wird.

Am 09. Juni veranstaltet Bungie einen groß angekündigten Enthüllungs-Stream. Dort will der Destiny-Entwickler nach eigener Aussage mehr über die Zukunft des Spiels verraten.

Dabei dürfte es um weitaus mehr als nur die nächste Season gehen. Hinweise aus Bungies TWaB legen nahe, dass es im Reveal um das große Herbst-Addon oder sogar noch weiter darüber hinaus geht – möglicherweise erfahren wir mehr über Jahr 4.

Etwas ruft nach uns. Zeit zu antworten.https://t.co/XdA1X97N4k pic.twitter.com/tXjhEOmTYB — Destiny 2 DE (@destinygamede) June 4, 2020 Bungie heizt die Stimmung mit Teasern an

Wann geht’s los? Die Enthüllung findet morgen im Stream statt. Um 18 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Dann könnt ihr auf diesen Plattformen sehen, wie die Zukunft von Destiny 2 aussieht:

Wir haben euch hier jeweils den offiziellen Channel von Bungie verlinkt.

Die neue Season 11 wird am 09. Juni mit einem Update eingeleitet.

Das wissen wir zu neuen Season: Direkt nach dem Reveal-Stream morgen startet die neue Season 11 und löst die Saison der Würdigen quasi fließend ab. Über Inhalte, Aktivitäten oder das Setting gibt es nahezu keine gesicherten Informationen.

Lediglich der Name der Season wurde wohl aus Versehen bekannt gegeben: „Saison der Ankunft“ (eng. Season of Arrival).

Aus dem Namen lässt sich schlussfolgern, dass die nahende Dunkelheit in Season 11 tatsächlich ankommt. Bisher können die Hüter Woche für Woche zusehen, wie die bedrohliche Pyramiden-Flott näher rückt. Eine kürzlich veröffentlichte Cutscene offenbart sogar, dass die Dunkelheit den Jupiter erreicht hat.

Eris hat sich zu Europa, einem Mond des Jupiter aufgemacht

Morgen steht ein großes Update an: Damit ihr die neue Season beginnen und dort erforschen könnt, was genau da seine Ankunft feiert, müsst ihr das Update 2.9.0 laden. Zusätzlich stehen Serverwartungen und eine Downtime auf der Tagesordnung.

Die Wartungsarbeiten sollen aller Voraussicht nach um 18 Uhr Ortszeit losgehen – also genau dann, wenn der große Enthüllungs-Stream startet. MeinMMO wird euch am 09. Juni auf dem Laufenden halten und wie gewohnt durch das Update und die Downtime begleiten.

