Neuer Teaser kündigt offiziell „Zukunft von Destiny 2“ an

Ein neuer Teaser für Destiny 2 wurde vorgestellt. Der kündigt die „Zukunft“ des Spiels an – was ist da zu sehen?

Das ist der Teaser: Am Mittwochabend, dem 3. Juni, veröffentlichte der offizielle Twitter-Account von Destiny 2 den neuen Teaser. Das Video läuft lediglich 15 Sekunden, gibt aber schonmal einen Vorgeschmack auf das, was im Spiel kommt.

Dazu schreiben die Entwickler den Satz „Koordinaten erhalten. Die Zukunft von Destiny 2 naht“ und folgendes Datum: 9. Juni 18:00 Uhr (deutscher Zeit). Außerdem verweisen sie auf eine Website, die ankündigt, man solle einschalten, um mehr über das „nächste Kapitel von Destiny 2“ zu erfahren.

Coordinates received. The future of Destiny 2 arrives. June 9 // 9AM PT 🔺 https://t.co/003kheRMmX pic.twitter.com/9lV2l7Snvp — Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 3, 2020

Zeigt Teaser neue Location?

Das steckt im Clip: Der Teaser zeigt, wie ein Schiff in den Weltraum abhebt. Es steuert offenbar den Mond Europa an – am Steuer: Der zwielichtige Vagabund (Drifter).

Viel ist das nicht, es passt allerdings zu einem anderen Video, das vor Kurzem bereits geleakt wurde. In diesem, mittlerweile wieder gelöschten, Teaser wurde ebenfalls eine neue Location gezeigt, die ganz nach dem Mond Europa aussah. Eris Morn stapfte dabei durch die frostige Landschaft – und könnte möglicherweise Besuch vom Vagabunden erhalten. Eine gestern veröffentlichte Cutscene kündigte darüber hinaus zuletzt die dazu passende Ankunft der Dunkelheit auf Jupiter an.

Der Teaser zeigt den Vagabunden auf dem Weg nach Europa -oOhne seinen felsigen Anhang

Der Mond Europa hält sich schon länger als mögliche neue Location in Destiny 2 im Gespräch. Denkbar wäre, dass er ein Teil der großen Herbst-Erweiterung ist und diese am 9. Juni vorgestellt wird.

Zu diesem Zeitpunkt endet auch die aktuell noch laufende Season 10. Die wird sich voraussichtlich mit dem wöchentlichen Reset am 9. Juni verabschieden und dann in die nächste Season übergehen. Bevor es in die Season 11 geht, steht aber noch das Finale der aktuellen Season an – manche Spieler glauben allerdings, dass das Ende anders ablaufen könnte, als erwartet.