Destiny 2 hat wohl seine nächste neue Location verraten. MeinMMO schaut, was es mit dem inzwischen gelöschten Trailer auf sich hat.

Dieser Artikel enthält mögliche Spoiler zur Zukunft von Destiny 2 – weiterlesen auf eigene Gefahr!

Darum gehts: In der Nacht auf den 02. Juni postete der offizielle Instagram-Account von Destiny 2 ein kurzes Video. Darin wurde eine völlig neue Location und ein Datum (9. Juni 2020) gezeigt. Zusätzlich kündigte der Post an, dass eine Enthüllung an diesem Tag um 18:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden soll.

An diesem Tag endet die aktuelle Season 10, die Saison der Würdigen, und um 19:00 Uhr fällt der Startschuss für die noch unbetitelte Season 11.

Nur kurze Zeit später wurde das Video aber wieder gelöscht. Hier könnt ihr euch den Leak aktuell (02. Juni 7:30 Uhr) noch ansehen:

Das sieht man im Video: Die Szenen des etwa 15-sekündigen Teaser-Trailers spielen sich wohl auf dem Mond Europa ab. Wir sehen die kalte Oberfläche, im Hintergrund türmt sich eindrucksvoll Jupiter mit seiner charakteristischen Schraffierung auf. Eine einsame Eris Morn wandert beschwerlich durch den tiefen Schnee und erklimmt gefrorene Berge. Sie trotzt dem zunehmenden Wind und scheint dann auf eine Art Kraftfeld zu stoßen, denn ihre vorgestreckte Hand beginnt zu leuchten. Danach erscheint ein Datum: 9. Juni 2020.

Verschneite Konstruktionen und der Jupiter im Hintergrund – Ältere Concept Art von Europa

Das hat es mit Europa auf sich: Dass wir den Mond Europa als Location in Destiny bekommen, macht schon seit einiger Zeit die Runde. Auch in den größeren Leaks der vergangenen Tage war davon immer wieder die Rede. Dazu passt auch, dass kürzlich eine Cutscene die Ankunft der Dunkelheit auf Jupiter ankündigte.

Ursprünglich war die eisige Region sogar schon für Destiny 1 angedacht, wurde aber dann doch gestrichen. Auch ein Video aus der frühen Entwicklung von Destiny zeigt Konzepte des Mondes Europa:

Seltene Aufnahmen zeigen, wie Destiny vor gut 10 Jahren aussah

Was hat die Ankündigung zu bedeuten? Es ist momentan nicht klar, ob der Teaser die Season 11 zeigt oder eventuell schon die Herbst-Erweiterung ankündigt – beides wäre theoretisch möglich. Aber eine komplett neue Location in Form von Europa spricht eigentlich mehr für eine größere Erweiterung, statt für eine Season.

Wir geht davon aus, dass die Infos zum Herbst-DLC zusammen mit Season 11 auf die Hüter einprasseln. Denn auch im kryptischen TWaB vom 28. Mai hieß es, dass bald große Ankündigungen folgen werden und es wird langsam Zeit, die Trommel für das Highlight des Jahres zu schlagen.

Die nächsten Tage werden in jedem Fall sehr spannend und schon heute Abend könnte das Finale der Season 10 losgehen, von dem sich MeinMMO-Autor Philipp etwas Sehenswertes erhofft: Destiny 2: Ich freue mich auf die neue Season – Aber nicht wegen Gameplay & Loot